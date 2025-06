Vida de Beethoven, por Romain Roland

El escritor francés Romain Rolland (1866-1944) –ganador del Premio Nobel de Literatura en 1915– es el autor de esta breve biografía de Beethoven, quien había nacido el 16 de diciembre de 1770 en Bonn, donde vivió sus primeros veinte años. Cuenta Rolland que el genial músico nació en una mísera buhardilla, que “era flamenco de origen” y que su padre era “un tenor borracho y sin talento” que “quiso explotar sus disposiciones musicales y exhibirlo como un niño prodigio; a los cuatro años de edad lo sentaba, durante horas enteras, frente a su clave o lo encerraba con un violín y lo abrumaba de trabajo”.

Su madre era “una criada, hija de un cocinero y viuda en primeras nupcias de un ayuda de cámara”. Beethoven la adoraba, pero ella murió de tisis en 1787. En una carta de ese mismo año, Beethoven escribe: “¡era tan buena conmigo, tan digna de ser amada, mi mejor amiga! ¡Oh: quién más feliz que yo cuando podía pronunciar el dulce nombre de madre, y que ella podía escucharme!”. Apenas murió su mamá se hizo cargo de la familia y de la educación de sus hermanos.

En 1792, Beethoven se trasladó a Viena y entre 1796 y 1800 empieza a sentir las manifestaciones de la sordera: “las orejas le zumban noche y día; lo minan dolores en las entrañas; su oído se debilita progresivamente. No lo confesará a nadie durante muchos años, ni a sus amigos más queridos; evita toda compañía para que la enfermedad no sea advertida, y este terrible secreto sólo es suyo; pero en 1801 ya no lo puede callar, lo confía con desesperación a dos de sus amigos”.

Al pastor Amenda le escribe: “mi querido, mi bueno, mi cariñoso Amenda… ¡qué a menudo he deseado tenerte cerca de mí! Tu Beethoven es profundamente desventurado. Debes saber que la parte más noble de mí mismo, mi oído, se ha debilitado mucho. Ya en época en que estábamos juntos sentía síntomas del mal, y lo ocultaba, pero después ha empeorado mucho… ¿Curaré? Lo espero, naturalmente, pero muy poco, porque estas enfermedades son de las más incurables”.

A otro amigo, Wegeler, le confiesa: “… llevo una vida miserable, desde hace dos años eludo toda compañía porque no me es posible conversas con los demás: soy sordo. Si tuviera cualquier otro oficio, esto sería llevadero; pero en el mío, mi situación es terrible… ¡Qué dirán mis enemigos, cuyo número no es corto!... En el teatro debo colocarme muy cerca para escuchar a los actores. Los sonidos altos de los instrumentos y de las voces no los oigo si me coloco un poco lejos… Cuando se habla suavemente, apenas entiendo… Y, por otra parte, cuando se grita, ello es para mí intolerable… Frecuentemente maldigo mi existencia. Plutarco me ha llevado a la resignación. Quiero, si esto es posible, desafiar mi destino; pero hay momentos de mi vida en los cuales soy la más miserable de las criaturas… ¡Resignación! ¡Qué triste refugio, y sin embargo es el único que me queda!”.

El mismo Wegeler dice que “no conoció nunca a Beethoven sin una pasión llevada al paroxismo”. Y cuenta Rolland que “en 1801 el objeto de su pasión fue, a lo que parece, Giulietta Guicciardi, a quien inmortalizó con su famosa sonata llamada del Claro de luna, op. 27. ‘Vivo de una manea muy dulce –escribía a Weleger– y trato más con la gente. Esta mudanza es obra del encanto de una muchacha adorable, que me ama y a quien yo amo. Son éstos los primeros momentos felices que tengo desde hace dos años’”. Y añade Rolland: “Los pagó duramente. Desde luego, este amor le hizo sentir las miserias de su enfermedad y las condiciones precarias de su vida, que le hacía imposible desposarse con la que amaba. Además Giulietta era coqueta, infantil, egoísta; hizo sufrir cruelmente a Beethoven, y en noviembre de 1803 casó con el conde Gallenberg (…). Estuvo entonces a punto de poner fin a su vida, y solo su inflexible sentimiento moral lo detuvo”.

Beethoven estaba componiendo la Sinfonía en do menor cuando interrumpió ese trabajo “para escribir de un golpe y sin sus bosquejos habituales la Cuarta Sinfonía. La felicidad se le había revelado. En mayo de 1806 entró en relaciones con Teresa von Brunswick, quien lo amaba desde hacía largo tiempo, porque siendo niña recibía de él lecciones de piano (…). Beethoven era amigo de su hermano el conde Francisco, de quien fue huésped en Martonvásár, Hungría, y fue allá donde él y Teresa comenzaron a amarse (…). La Cuarta Sinfonía, escrita ese año, guarda el perfume de aquellos días, los más tranquilos de su vida (…). Esa paz profunda no debía durar; mas el influjo bienhechor del amor se prolongó hasta 1810”.

Sin responder, tan sólo dando posibles causas, Rolland se pregunta: “¿qué misteriosa causa impidió la felicidad de estos dos seres que se amaban? Acaso la falta de fortuna, la desigualdad social; acaso Beethoven se sublevó ante la larga espera que se imponía y ante la humillación de mantener en secreto su amor indefinidamente; tal vez, violento, enfermo y misántropo como era, hizo sufrir, sin quererlo, a la que amaba, y esto lo desesperó. La promesa de unión se rompió y, sin embargo, ni el uno ni el otro parece que hayan olvidado nunca su amor. Hasta su último día (murió en 1861), Teresa von Brunswick amó a Beethoven”.

Siendo el genio que era, no es extraño que Goethe quisiera conocer a Beethoven y, en efecto, se encontraron en Toeplitz en 1812 pero, aunque se admiraban mutuamente, no se entendieron. El mismo Beethoven cuenta la historia: “los reyes y los príncipes pueden muy bien hacer profesores y consejeros privados; pueden muy bien colmarlos de títulos y de condecoraciones; pero no pueden hacer a los grandes hombres, a los espíritus que se elevan por encima del fango del mundo… Y cuando están reunidos dos hombres tales como yo y Goethe, estos señores deben sentir nuestra grandeza. Ayer encontramos en el camino, al regresar, a toda la familia imperial: la vimos de lejos; Goethe se desprendió de mi brazo para detenerse a la orilla de la carretera, y me habría gustado decirle que yo querría no dejarlo dar un paso más. Me hundí entonces el sombrero, me abotoné la levita, y avancé, con los brazos a la espalda, por entre los grupos más espesos. Príncipes y cortesanos formaron valla; el duque Rodolfo se quitó el sombrero delante de mí, y la emperatriz fue la primera en saludarme. Los grandes me conocen. Para mi entretenimiento, vi desfilar la procesión delante de Goethe, que permanecía a la orilla del camino, profundamente inclinado y con el sombrero en la mano. Se lo reprendí enseguida, y no lo he perdonado nada”.

Por su parte, Goethe escribió: “Beethoven es desgraciadamente una personalidad indomable, sin duda no se equivoca al hallar el mundo detestable; pero no es el medio de hacerlo agradable para él y para los demás. Es preciso excusarlo y compadecerlo, porque es sordo”.

“El año de 1814 señala el apogeo de los triunfos de Beethoven. En el Congreso de Viena fue considerado como una gloria europea. Tomó parte activa en las fiestas; los príncipes le rendían homenajes, y él dejaba, altivamente, que le hicieran la corte”. Lo que siguió fue la decadencia: por un lado, su salud y una seguidilla de padecimientos; padeció un catarro casi crónico, al menos intermitente, reumatismo agudo, ictericia, conjuntivitis. En 1821 le escribe a un amigo que “desde el año pasado he estado siempre enfermo”. Por otro lado, los problemas económicos; en 1818 escribe: “estoy casi reducido a la mendicidad, y obligado a aparentar que no carezco de lo necesario”. Cuenta Rolland que “se encontraba siempre mal alojado. En treinta y cinco años, cambió treinta veces de casa en Viena”. Y añade: “Beethoven, agobiado por los trajines domésticos, la miseria, los cuidados de todo género, no escribió en cinco años, de 1816 a 1821, más que tres obras para piano (op. 101, 102, 106). Sus enemigos decían que estaba agotado; se volvió a entregar al trabajo en 1821” y el regreso con momentos apoteósicos como el 7 de mayo de 1824 cuando “tuvo lugar en Viena la primera audición de la Misa en re y de la Novena Sinfonía”.

“Murió durante una tempestad, una tempestad de nieve, al fulgor de un relámpago. Una mano extraña cerró sus ojos el 26 de marzo de 1827”.

Habiendo muerto en 1827, ya en 1802 había escrito un conmovedor testamento que está incluido en el apéndice de esta edición, al lado de algunas de sus cartas y de un conjunto de aforismos.