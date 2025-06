Recovecos del recuerdo y la memoria

Los recuerdos nos acompañan desde el mismo momento en que se produce el despertar de la consciencia. Sin embargo, no siempre se ajustan a los hechos, a veces contienen lagunas, o incluso son aquello que llaman «falsos recuerdos», los cuales son construcciones que se han formado por algún motivo, pero que en realidad nunca existieron.

En ocasiones podemos vernos hablando de algún recuerdo acontecido hace mucho tiempo, tal vez durante la niñez, una experiencia verbalizada incontables veces, quizá porque fue algo divertido, un momento trascendente o puede que fuese importante para otras personas y nos preguntaron cada cierto tiempo. Y lo contamos una y otra vez sin plantearnos demasiado la veracidad de aquello que transmitimos, después de todo, se encuentra alojado en lo más profundo de nuestro mecanismo cerebral.

Sea como fuere, todo aquello que se halla en la memoria lo expresamos con palabras, pero después de contarlo incontables veces, ya no es la experiencia acontecida, incluso puede que ni siquiera nos remita imágenes de entonces, sino que solamente es el recuerdo de esa experiencia, o el recuerdo del recuerdo de lo vivido (y así en un ciclo que cada vez lo aleja más de lo acontecido).

Así pues, reconstruimos la memoria como reconstruimos el pasado, recuperando todo aquello que aún resiste a la fragmentación del tiempo, tapando huecos, con los aportes de la imaginación y el inconsciente.

Normalmente, todo eso es transparente. Quiero decir que no nos damos cuenta de que estamos constantemente sobrescribiendo la memoria con ideas y matices del presente, o mezclándolo y agitándolo todo hasta conformar un cóctel de extractos de diferentes momentos pasados con el toque imaginativo que lo convierte en una experiencia deliciosa o terrible. Porque reconstruimos y ensalzamos la memoria para bien y para mal, y en estos casos, como escribió Michel de Montaigne: «Nada fija tan intensamente un recuerdo como el deseo de olvidarlo».

Con el paso del tiempo, el recuerdo ya no es el registro de lo acontecido, sino una de nuestras narrativas con las que definimos nuestra historia, la propia. Construimos nuestra realidad con los pocos fragmentos que contamos para sostener el edificio y esto, no exime de contradicción, porque es inevitable que toda esa reconstrucción tenga lagunas.

En las vivencias en las que haya más implicados, puede darse una narrativa más o menos común, si se ha compartido, pero también puede darse dos historias radicalmente distintas, sobre todo si las vidas de cada persona implicada se alejan en el espacio y el tiempo. Esto nos hace preguntarnos: ¿estamos hablando de la misma experiencia?

Pero no necesariamente es una experiencia vital, ocurre incluso en el teatro o con el cine, cuando nos encontramos con alguien que nos habla de un largometraje y nos preguntamos: ¿hemos visto la misma película? Pero ni siquiera hay que contrastar con otros, en nuestro propio interior, una película visionada o un libro leído hace muchos años, cuyo recuerdo permanece en nuestra memoria, puede no parecerse del todo a esa experiencia, o incluso contener partes que no coincidan en nada con aquello que permanece en la memoria. ¿Qué ha ocurrido para que se desvanezca así?, ¿qué ha sucedido para que partes de su contenido se conviertan en otra cosa?

Reconstruimos para mantener una narrativa como buenamente podemos y eso tal vez nos da sensación de la existencia de un yo, una identidad que se construye y se mantiene a lo largo de los años, pero que es inexacta, en ocasiones incluso irreal, y esto puede resultar abrumador aunque, ciertamente, es nuestra única realidad, porque al fin y al cabo, olvidar también es humano.