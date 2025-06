A penas mi hobbie

Desde que comencé a escuchar música por mi cuenta, me llamó la atención la trompeta. Aquel instrumento de metal destellaba para mí, no sólo visualmente, pues podía sonar a la vez muy dulce y melódico o levantar una gran algarabía a base de mambo o incluso con alaridos histéricos, como la más chillona de las personas.

Toda mi infancia escuché la radio en el carro de mis padres, cuando nos llevaban al colegio, generalmente con merengues de las orquestas que estuvieran de moda y en otras ocasiones con suaves boleros y baladas (a mi padre le fascinaba Alberto Beltrán) o incluso con algo de jazz en los primeros años de la universidad. La cuestión es que siempre me llamó mucho la atención -en lo que sea que escuchara- la trompeta.

Ahora bien, la presencia de Wilfrido Vargas en los programas de televisión tanto nacionales como internacionales, acabó por decirme: Pero muchacho, ¿tu no estás oyendo este instrumento? Atiende, atiende ahora… y de inmediato doy un salto mental al concierto de Wilfrido Vargas en Altos de Chavón, en el que mi papá estuvo muy emocionado y luego del primer repertorio de canciones y con unos cuantos tragos arriba, repitió como setenta veces mientras bailaba sofocado con mi mamá, y de regreso a la capital: -Wao, es el mejor artista de este país.

Todo eso me marcó definitivamente, para -superando todos los obstáculos de tiempo, oficio y busca del moro, más las limitaciones personales- poder finalmente aprender a sonar una trompeta. Actualmente es a penas mi hobie y cada vez que tengo tiempo, voy a algún espacio al aire libre para -como dicen los que saben tocar trompeta- soplar.

Hace un tiempo comencé a ir, por la cercanía a mi apartamento, al parque que está frente a la clínica Corazones Unidos en Naco. Una tarde comencé a soplar con mi trompa, nada en especial, alguna melodía que tenía en ese momento en la cabeza y un grupo de personas entre las que paseaban con sus mascotas, me pusieron atención y hasta me aplaudieron. De repente, una jeepeta de la policía se paró frente a mí y antes de que yo pudiera decir nada, tomaron mi trompeta y abriendo la puerta trasera de la jeepeta, me indicaron que me montara. Por suerte para mí las personas que me aplaudieron, me defendieron como a uno de los suyos, exigiendo a los policías que no me llevaran detenido. Ante esta insistencia y ante mi promesa de que nunca en mi vida tocaría en ese parque, me devolvieron mi trompeta y yo me esfumé.

Siempre pensé que algún militar poderoso o algún político vive en esa zona y al verme o escucharme desafinar alegremente con mi trompeta, hizo gestiones para que me trancaran, pero bueno, al final como dije me permitieron ir libre..

Todo esto lo narro para señalar lo que siempre he pensado: Vivimos en un Estado policial, no se trata de civismo, ni de orden público, ni de derechos o reglas de sociedad, es más un Estado policial, un acéchalo y que se respete a algún “jefe” con poder más que un orden cívico o Estado de derechos, es algo que se resuelve en el momento con el comandante de turno y punto. ¿Esa es nuestra ley? Yo sólo sé que la primera vez que levanté aplausos por tocar trompeta, casi termino preso. Entonces repito lo dicho, la trompeta es a penas mi hobbie.