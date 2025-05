Ser a través de las palabras

De contar sílabas a contar historias policíacas o de países del otro lado del mundo. De redactar cartas, diarios y asuntos muy personales a memos de oficina o renuncias de trabajo, hasta poemas de amor, cuentos policíacos o artículos para periódicos en primera plana, hasta notas escritas en una funda de colmado pidiendo, rogando -por favor, es la última vez, por mi madre que se muera, lo juro- otro fiao al colmado más cercano, hasta la Constitución de la República.

El lenguaje igual permite describir una forma de vestir con lujo de detalles para una revista de vanidades o para una revista literaria, reseñando la forma de ser de un personaje, criminal de una oscura historia policial a través de su forma de vestir superficial y muy a la moda.

Expuesto todo con tal verosimilitud, que da la impresión de estar sucediendo delante de nuestros ojos, mostrando así, asuntos que profundizan en la conducta humana, que hace falta concentrarse y releer varias veces, para dar finalmente con el meollo de la historia. Todo contado de tal manera, que uno hasta puede llegar a pensar, pero es de mí que está hablando, yo no sabía que yo era una persona tan conocida y observada, ay carajo, me están acechando, atiende ahora lo que dice de mí, y dime que no soy yo.

Entonces con eso termina mostrándonos cualidades que todos los seres humanos -en mayor o menor grado- poseemos, aun cuando nosotros mismos lo ignoremos. Todo esto a través de las palabras.

La cantidad de recursos que nos otorga el lenguaje no sólo es enorme, sino que nos hace muy poderosos, o mejor aún apodera casi ilimitadamente nuestra imaginación. Sin entrar en detalles de cuántos idiomas se habla. Lo que implica mucho más poder.

Tras mucho usar el lenguaje, con los errores que cada uno comete, uno llega riéndose a comprender por qué es tan importante su aprendizaje, mientras más joven mejor. Además, es uno de esos recursos que por la forma en que lo usemos, nos definen. Por otro lado, es una de las formas que nos permiten conocer, el lenguaje es conocimiento. Aquello que conocemos a través del lenguaje cobra vida, de una manera muy poderosa en nuestra mente y en nuestra memoria, hasta en todo nuestro ser.

Yo no soy teórico de las palabras, soy poeta y si no creen lo que digo, cualquiera de mis profesores o compañeros del colegio pueden atestiguar que nunca fui bueno en gramática. De hecho, era la materia que más aborrecía. Ahora bien, en el último año comencé a redactar composiciones personales y cuentos. Con el paso del tiempo me fascinaron las palabras y poco a poco se han convertido en algo esencial en mi vida.