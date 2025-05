Belkis Marte: “Escribir para los más pequeños requiere tener un alma de niño”

El duende dominicano de la literatura infantil, Belkis Marte, acaba de publicar dos nuevos regalos en forma de libros: “El charco juguetón” y “Abuelo, ¿qué es la Navidad?” Conversar con ella es reír de alegría por estar sentados unos minutos escuchando a alguien que, con pasión, gusta de hacer el bien.

JP – ¿Cómo se escribe para los niños?

Belkis Marte – Escribir para los niños es mucho más que usar palabras simples o contar historias con moralejas y finales felices. Puedo decir que escribir para niños es un ejercicio que implica abandonar por un momento la lógica adulta y sumergirse en el universo infantil, donde un hilo de agua que se resbala de una mesa puede convertirse en una cascada turbulenta, y una pregunta sin respuesta puede ser una puerta a mil aventuras. Debo decir que mi intención al escribir para niños no es tanto dejar moralejas; es, más bien, lograr que los niños descubran que leer es un deleite y que, leyendo, a su imaginación le crecen alas. Para llegar a los chiquitines de la casa, el escritor debe hacerse pequeño. No en estatura, sino en perspectiva: mirar el mundo desde abajo, como lo hacen los niños, donde los adultos parecen gigantes que, muchas veces, hablan un idioma ajeno. Por eso, escribir para los más pequeños requiere tener alma de niño: conservar la curiosidad intacta, la emoción por lo simple y la capacidad de asombro ante lo cotidiano. Todo esto sin olvidar que una página pintada de gris puede muy bien ser un elefante que no cabe en una hoja. Además —te aseguro— no solo las letras se leen: las ilustraciones son una de las partes más importantes de un libro infantil. Sin ellas, la imaginación se limita. Un buen texto infantil no solo entretiene; también acompaña, valida emociones y despierta preguntas.

JP-¿Qué tienen de especiales estos dos libros que acabas de publicar?

Belkis Marte: En el caso de “El charco juguetón”, aunque a primera vista un charco puede parecer algo simple —algo que evitas al caminar bajo la lluvia o que pisas por accidente y te causa enojo—, si lo personificas y le das emociones, deseos y travesuras, puedes construir una historia mágica. Eso es precisamente lo que he logrado con este cuento, que contiene varios elementos especiales y encantadores. Este nuevo amigo tiene una personalidad juguetona, traviesa y curiosa, lo que crea una conexión emocional con sus lectores. Se esconde, salpica y hace reír a los niños. En este cuento se aprecia cómo algo tan simple puede cobrar vida y hacer que la imaginación de los niños vuele. Enseña a encontrar alegría en lo cotidiano. Desde los ojos de un niño, un charco puede ser un amigo, un portal a otro mundo o un espejo mágico: convierte lo ordinario en extraordinario. Los niños también aprenden que el charco se va a evaporar, pero volverá a llover. Esto les deja la enseñanza de que el agua se evapora, se filtra en la tierra, pero regresa, permitiéndoles disfrutar nuevamente de su alegre compañía.

En el caso de la historia “Abuelo, ¿qué es la Navidad?”, significa un paseo por la vida de un niño que ha sido criado por sus abuelos. El pequeño no comprende la algarabía de la Navidad en las familias grandes. Es su abuelo quien, de forma simple y con pocas palabras, le muestra el verdadero significado de la Navidad y del amor familiar —un amor que no siempre llega de la misma manera, ya que hoy en día las familias son muy diversas. “Abuelo, ¿qué es la Navidad?” nos devuelve la magia de esa época del año en la que un abrazo, una taza de chocolate caliente con malvaviscos y el nacimiento de un niño traen consigo alegría, amor y paz. Nos recuerda que una pequeña familia, unida por el afecto, puede tener tanto amor como una familia numerosa.

JP-¿Existe un círculo de escritores para niños en RD?

Belkis Márquez: Imagino que existen círculos de escritores de literatura infantil aquí en la República Dominicana. Como soy casi nueva en el mundo literario del país no tengo ningún conocimiento de su existencia. Sería interesante algún día ser parte y quizás esta entrevista sea leída por ellos.

JP – ¿Qué aporte hace el proyecto de alfabetización infantil “El Tablazo Lee” para fomentar la literatura en los niños?

Belkis Marte – “El Tablazo Lee” es un proyecto que busca fomentar la lectura entre niños y niñas de campos y barrios del país, a través de la creación de “rincones de lectura”. Este proyecto proporciona acceso a libros infantiles y promueve actividades que incentivan el hábito lector desde temprana edad. Todo esto es posible gracias a personas generosas que donan espacios en sus casas y, además, su tiempo para leer con los niños, asegurando así la continuidad y el impacto positivo en las comunidades. Los rincones de lectura son pequeñas bibliotecas donde los niños y jóvenes pueden acceder a libros infantiles y juveniles durante todo el año.

Gracias a estas acciones, “El Tablazo Lee”, ha logrado crear espacios donde la lectura se convierte en una actividad accesible y atractiva, promoviendo el desarrollo de habilidades lectoras y el amor por los libros desde la infancia.

JP – ¿Dónde pueden adquirir tus libros?

Belkis Marte – Los libros se pueden adquirir escribiéndome a belkismarte28@gmail.com o a eltablazolee@gmail.com. De igual forma, pueden comunicarse si desean participar en “Haz feliz a un niño en Navida, una iniciativa que busca apoyar a niños de escasos recursos.

JP – ¿Con qué sueña Belkis Marte convertirse?

Belkis Marte – Sueño con ver a los niños enamorados de los libros. Sueño con que cada comunidad tenga su propio espacio para la lectura, y que cada niño pueda encontrar en los libros un lugar seguro, una voz amiga o una aventura que le abra una ventana al mundo. Sueño con una República Dominicana donde leer sea un derecho, no un privilegio.

Y también sueño con ser esa persona a la que los niños de mi país acudan cuando hayan terminado de leer un libro. Yo los esperaré con una mesa repleta de nuevas aventuras. Estos sueños no son solo ideas hermosas sino una misión que “El Tablazo Lee” ha comenzado a convertir en realidad. Sé parte de “El Tablazo Lee”. Dona un libro hoy y haz la diferencia en la vida de un niño.