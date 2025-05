Una vuelta al surrealismo

Mientras paseaba por alguna de las salas de «Otros surrealismos», escuché a alguien comentarle a otra persona: «no se parece en nada a la exposición surrealista a la que fuimos. Las pinturas son completamente distintas, incluso la mayoría de artistas no los conozco». Y llevaba toda la razón, la muestra escapaba a otras muestras que encajan dentro del imaginario que se formuló en algún momento. Y por eso mismo, resultaba interesante, era una reformulación de lo establecido, se construía una mirada desde otra perspectiva, en este caso: el surrealismo. Después de todo, cuando los seres humanos hacemos una clasificación de algo, estamos al mismo tiempo excluyendo todo lo demás.

En su «Manifiesto surrealista», André Breton realizaba una definición del surrealismo del siguiente modo: «Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral». Sin embargo, Breton no se limitó a crear una manifiesto con unas coordenadas para uno de los movimientos con más peso del siglo XX, sino que actúo sobre este como si le perteneciese, incluyendo y excluyendo autores que a su juicio eran partícipes o dejaban de serlo, o eran directamente ignorados. Así mismo, le otorgó unas connotaciones políticas que manifestó en su segundo manifiesto.

La fundación Mapfre ha expuesto más de doscientas obras en una exposición, comisariada por Estrella de Diego, que reúne una selección de obras de artistas que, de un modo u otro, produjeron obras que se pueden clasificar dentro de este movimiento surrealista. Y entre estas obras, hay una especial intención de mostrar obras y artistas que, por un motivo u otro, escapan a las postulaciones del «Manifiesto surrealista», publicado por André Breton.

Desde el inicio mismo, ya se manifiesta que la exposición va mucho más allá de las directrices establecidas por Breton, y trata de reformular ciertos aspectos de un movimiento que, por el pensamiento de su época o del propio autor del manifiesto, es excluyente de un buen número de artistas, por diversos motivos, principalmente por su género.

Es por esto que tradicionalmente a la mujer artista no se la tuvo en cuenta, porque el manifiesto en sí contemplaba a la mujer como musa, como divina, inspiradora, pero no como artista. Y por ello en esta exposición se le da bastante peso a las artistas que, de un modo u otro, también encajan dentro del surrealismo.

Así pues, en la muestra podemos disfrutar de obras de Frida Kahlo, Gala Dalí, Remedios Varo, Leonora Carrington, Maruja Mallo, María Martins, etc. También de obras de pintores que no están ligados al movimiento y obras de los pintores que tradicionalmente están ligados y asociados ya en el imaginario colectivo: Max Ernst, René Magritte, Salvador Dalí, Paul Delvaux, Joan Miró, Yves Tanguy, etc.

Una exposición como excusa para revisitar o descubrir obras y artistas cuyos temas escapan a la razón, se adentran en los sueños y van mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver.