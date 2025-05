Entrevista a Pablo Mella sj

Por estos días de nacionalismos, el sacerdote jesuita Pablo Mella, ha reflexionado en conferencias y medios sobre esta realidad. Por acá les comparto algunos de sus pensamientos, teniendo presente que siempre es una alegría escuchar a un sabio.

JP- ¿Hacia dónde va la sociedad dominicana en cuanto al pensamiento?

Pablo Mella SJ- Creo que es importante que no veamos el fenómeno dominicano como único y aislado, sino como un fenómeno mundial. Yo utilizo una frase que quizás no sea muy científica, pero sí creo que es gráfica: nuestra realidad es global, pero tiene sus propios sazones.

JP- ¿Puede darnos su interpretación sobre este fenómeno de los nacionalismos que han llamado la atención de los medios en el país en los últimos tiempos, como lo sucedido en el Hoyo de Friusa?

Pablo Mella SJ- Como profesor me gusta hacer ejercicios pedagógicos, y lo primero que hice fue preguntarme ¿por qué la Antigua Orden se hace llamar Antigua? Resulta que, en los años 90, dos señores estadounidenses, Murray Rothbard y Lew Rockwell, crearon una corriente política neoconservadora de derecha que llamaron “paleolibertarismo”. Esta ideología ha ido creciendo en toda América Latina. “Paleo”, término griego, significa antiguo; paleoliberalismo sería un “liberalismo a la antigua”. Si usted agarra el manifiesto del paleolibertarismo verá que estos grupos, como la Antigua Orden, siguen la misma estructura de acción, lo único que caracterizan las situaciones y los sujetos implicados con los tintes dominicanos. Ahí es cuando podemos percatarnos que hay grupos ideológicos de poder que están asesorando estos movimientos y que no existe una comprensión profunda del fenómeno. Hace dos años escribí sobre esto en mi columna Amigo del Hogar, pero he tenido la sensación de que mis reflexiones no han sido acogidas.

JP- ¿Por qué se dan estos procesos de retrocesos? ¿Y esto refleja un rostro de decadencia en nuestra sociedad?

Pablo Mella SJ- Cuando uno da una explicación sobre un fenómeno social como estos nuevos nacionalismos, uno debe saber que, para obtener una visión de conjunto, la respuesta debe ser complementada con otras reflexiones. Una primera respuesta, que va en la línea de la encíclica Fratelli Tutti del papa Francisco, es que los grandes relatos que formaban la personalidad de la gente se han ido destruyendo por el fenómeno de la globalización, y las personas buscan nuevos relatos que les den seguridad. Otra hipótesis que voy a decir acá, aunque no es algo que tengo tan seguro, es que me parece que la forma tradicional de hacer política no responde a las necesidades de la gente que está en la parte más baja del sistema de distribución económica. Entonces, se suple el vacío de sentido con esas respuestas nacionalistas para responder a las necesidades básicas de los seres humanos, como puede ser seguridad, salud o educación.

JP- ¿Quiere usted decir que estamos desplazando el humanismo de nuestra cultura?

Pablo Mella SJ- Hay una tendencia hacia respuestas más individuales y desde el punto de vista general, hay un impulso pensado desde el emotivismo. Es decir, se buscan respuestas que producen grandes satisfacciones afectivas o que empatan con ciertos miedos ancestrales. El coctel acaba por cristalizarse en una nueva especie de religión laica totalitaria. El otro punto en el que estamos de acuerdo varios pensadores es que el fenómeno comunicativo de las redes sociales moldea cualquier información de un tinte de veracidad, cargándolas de mucha emotividad. El común de las personas dice cosas como esta: "Esto es verdad, porque lo vi en una video grabado por una persona que estaba allí". Entonces, pongo un ejemplo sencillo: alguien va caminando y se cae; otra persona lo filma con su celular y dice: «¡Miren, esto es una irresponsabilidad del gobierno, que no arregla las aceras!». Y puede ser que sí, que la caída sea producto de un hueco no tapado, pero puede que no, y que sea simplemente alguien que se mareó y cayó. Nuestra responsabilidad como ciudadanos dominicanos es averiguar bien antes de replicar cualquier discurso de acusación y de odio que nos llegue a nuestro teléfono móvil.