A pocos metros del Papa Francisco

"Un joven que no es capaz de soñar está clausurado en sí mismo. Ábranse a las cosas grandes, sueñen, sueñen, que el mundo con ustedes puede ser distinto". Estas palabras se las dirigió el papa Francisco a los miles de jóvenes cubanos que se dieron cita para encontrarse con él frente al Centro Cultural Félix Varela en La Habana Vieja. Para la ocasión, fui seleccionado por mis compañeros de la Pastoral Juvenil de La Habana junto a dos amigas, Natalie y Rachel, para llevarle la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud.

La vida en ocasiones me da la misteriosa oportunidad de encontrarme en su camino con personas que admiro. El escritor cubano Lezama Lima solía llamarle a ese tipo de situaciones el azar concurrente. Aún recuerdo como si fuese hoy aquel 20 de septiembre de 2015. En esa época, Cuba tenía una sonrisa en los labios. El presidente Barack Obama había concedido una serie de prerrogativas al país que hacían posible la llegada de miles de turistas americanos. Por esos años se filmó la película Rápido y Furioso, hubo un desfile de la marca Chanel y un concierto de los Rolling Stones. La guinda del pastel fueron las dos visitas del primer papa latinoamericano y jesuita. No tengo la estadística exacta, pero no creo que Francisco haya visitado dos veces muchos países de América Latina.

Aquel 20 de septiembre hacía un día precioso, con sol y, de pronto, se nubló y cayeron unas gotas. Casi siempre que en la vida de las personas sucede algo bueno, llueve un poco, es como si Dios derramara lágrimas de felicidad. Para la ocasión nos dieron unos polochés —en Cuba se le dice pullovers— azules con la imagen del papa en el medio y unas palabras que decían: "bienvenido a tu casa Francisco".

Hay ocasiones en que la vida parece una película con velocidad 2x, se pasa tan rápido que uno dice: "ya se acabó esto". San Ignacio describe estas cosas como un signo del buen espíritu, son los momentos donde el tiempo pasa volando, pierde sustancialidad. Ese 20 de septiembre transcurrió así, la seguridad del Vaticano nos pidió subir, había exactamente 45 pasos desde donde estábamos hasta el papa.

Yo agarraba por detrás la cruz y mis amigas a los lados, nunca una cruz fue tan ligera pues solo con la emoción podía sostenerla. Al llegar al papa con ella, asomé la cabeza, quería recibir casi de su mano la bendición. Fue un momento tan bonito que las palabras no logran retratarlo.

A pocos metros de Francisco pude sentir su santidad. Él era un experto en la pastoral de la cercanía, practicaba en la cotidianidad la cultura de la ternura. En estos días, su muerte me ha dado la oportunidad de recordar —volver a pasar por el corazón— esos momentos. Aún tengo guardado ese poloché, hay cosas que el tiempo no puede matar, pues tienen un uso más espiritual que material. A pocos metros de Francisco sentí algo que deseo compartir con mis lectores: el Evangelio vale la pena vivirlo con alegría y esperanza.