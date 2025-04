Su día comienza a las 4:00 de la mañana en Cristo Rey, desde dónde sale para -como él dice- el mercado más grande que hay en la capital, el mercado nuevo, donde se surte de frutas; de ahí sale para Naco, a la esquina de la Fantino Falco con Manuel E. Perdomo, donde entre las fuertes raíces marrones de un árbol tiene su puesto de venta de frutas, uno de esos lugares que aunque uno ande urgido por mil pendientes, siempre es bueno al menos pararse a observar los naturales colores brillantes de las frutas.

Su nombre es Heriberto Batista Pérez y al preguntarle sobre su origen, de inmediato me respondió: -Barahonero de pura cepa. Su puesto está en esa esquina que siempre parece salirnos al encuentro, esa esquina que nos busca a nosotros si no pasamos por ella, desde donde los mangos, las lechosas o los pedazos de piña, no sólo iluminan con la luz del sol, sino que parecen saber nuestros nombres y nos llaman desde que asomamos por cualquiera de las dos calles: -Psssssssssssssssst, el que no ha probado lechosa no sabe lo que es bueno.

Heriberto no pregona, la higiene, el céntrico lugar y los colores y olores de las frutas, lo hacen por él.

No sólo es una esquina muy viva, por la que siempre hay movimiento, sino que Heriberto, el frutero de la esquina, la mantiene bastante higiénica, el orden de las frutas en sus cajas desde lejos es notable y sólo hay que pasar un momento para darse cuenta de cómo eso repercute en la facilidad con que la gente se acerca y lo aborda con el clásico: -¿A cómo es que ‘tán los mangos?

Ya con el mago mordido.

La costumbre no es otra cosa distinta al paso del tiempo, a la experiencia bien asumida en este caso ejemplar y a las ganas de llevar con lo que se tiene, una buena vida y digo esto pues Heriberto ya lleva 27 años trabajando en esa esquina, enfrentando así la vida, pues es padre de cuatro hijas y si hace muy cierto el hecho maravilloso de que la vida otorga, no menos cierta hace esa cruda realidad de que hay que fajarse.

Nunca olvido un día que mientras pasábamos, después de haber comido, un grupo de amigos capitaleños y extranjeros, por la esquina antes mencionada, al ver a Heriberto recostado con los ojos cerrados en su puesto de frutas entre las raíces del árbol, uno de los extranjeros dijo: -Ese hombre es feliz, yo quiero estar como él.

A lo que respondió uno de los capitaleños: -Muchacho, tú ahí no duras ni cinco segundos.