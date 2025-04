Las calles que llevan por mi vida están haciendo un maravilloso trabajo, pues gracias a ellas sigo, ahora tranquilamente sentado en mi escritorio, redactando estas líneas y esperando que el café humee un poco más, para tomarlo sin quemarme. Una muy personal rutina matutina que igual a muchas personas hago y que casi siempre me permite intuir la hora.

Miro mi reloj para confirmar y exactamente son las 9 y tres minutos. Usualmente sólo tomo café a esta hora, pero hoy recordé que debía escribir estas líneas y eso hago, avanzando por estas calles que llevan por mi vida sin distraerme, pues siempre he pensado que una vida es un universo y debo entregar estas lineas hoy, antes del mediodía. Así que me concentro, me reconcentro en lo que deseo escribir, y escribo.

Mi gata se ha sentado a mi lado, junto a la bandeja con el termo y la taza de café. Las ventanas de mi estudio comienzan a levantar fuertemente la voz, como animales celosos que gruñen. Me paro a mirar por una de ellas para calmarla y veo edificios, muchas casas y muchos árboles muy verdes y frondosos. El cielo es gris y jarinea, pero aún así sigue todo muy iluminado. Los árboles y toda la naturaleza recuerdan mucho que es primavera y comienza a jarinear más fuertemente, de inmediato para, lo que sólo fue un asomo de lluvia.

A la vez levantan más ruidosamente la voz algunas máquinas demoledoras, tractores y camiones se mueven ruidosamente en las calles de allá afuera, no tengo manos para llegar a ellos, pero ingenuamente sospecho que a la menor caricia se calmarían.

Yo sólo pienso, es Santo Domingo en primavera y todo bulle, jarinea, llueve, sale el sol y la luna, construyen más calles por todas partes, que llevarán indudablemente y sin perder tiempo a ti, lector.

Cada quien tiene sus calles, estas líneas sólo muestran algunos trechos -unos muy ruidosos, otros silentes y profundos- de las calles que llevan a mí.