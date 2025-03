El Senado de la República en función de mecenas

El senado de la República, otorgará un reconocomiento a José Mármol. El pasado año, el Poder Legislativo del país también honró a las escritoras Ilonka Nacidit Perdomo y Rhina Espaillat. Y como a veces sueño, tengo la impresión que la actual gestión de este Poder del Estado se ha abierto a reconocer a escritores y artistas que se han destacado, y permanecen en el olvido. Creo que Mármol debió de haber sido el primero de todos los homenajeados, pero “el orden de los factores no altera el producto”. En otras etapas de la historia del siglo XX y parte del XXI, este órgano, integrando por otros legisladores, no distinguía a nadie, y si lo hacía, las causas eran apremiantes: afinidades políticas, ideológicas o partidarias de los posibles galardonados.

El paso del tiempo ha acumulado un grupo de escritores dominicanos que merecen distinciones por su labor desinteresada en favor de la sociedad. Sé que el Senado de la República existe para legislar, y estos reconocimientos no serán muy amplios en los próximos años. No me refiero a determinado grupo de autores que por su santo y seña ya poseen “títulos honorarios” en sus carreras respectivas. Defiendo a aquellos que no son miembros de ningún grupo privilegiado, ni están arrimados a la ubre de las cabras. Hablo de los que se conforman con aceptar como bueno y valido “la mansión que habitan, el pan que los alimenta y el lecho donde yacen”, parafraseando a un Antonio Machado rescatado por Joan Manuel Serrat.

.

A quién corresponde otorgar diplomas o estatuillas a nuestros autores valiosos, para que alguna vez se sientan que no han trabajado en vano?

Esa es la pregunta del siglo. Y, de un tiempo a esta parte, solo el Senado de la República ha dado respuesta.