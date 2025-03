Diálogo entre las generaciones Milenial y la Z

El premio Nobel de literatura ucraniano Aleksandr Solzhenitsyn escribió: “Las cosas conocen sus sitios. Las conocen por sí mismas; nosotros, lo único que tenemos que hacer es no embrollarlas”. Como parte de una tarea orientativa, le pedí a mis estudiantes universitarios dominicanos que escribieran sobre los retos de la juventud en el 2025. Aquí les comparto una respuesta en forma de entrevista que me gustó. A la joven la llamaré Laura, pues me dijo que no le gustaba el protagonismo y prefería ser anónima. Los que conocen a la generación Z sabrán que, si uno decide sacar el máximo de sus talentos, es bueno dejarles actuar en libertad dentro de un orden.

JP- ¿Qué les hace ser rebeldes hoy?

Laura: Profesor, cada generación, sin importar la década, ha pasado por alguna revuelta revolucionaria contra las normas sociales existentes. Sucedió en la década de 1960 con el movimiento por los derechos civiles, un momento en el que los jóvenes marcharon y lideraron la revuelta contra el racismo. Me pregunto, ¿por qué tantos jóvenes decidieron convertirse en activistas por la justicia social hace 60 años y ahora, de mayores, critican ver a la juventud en cualquier tipo de rebeldía, como escuchar una música diferente a la de los cánones estéticos de su generación?

JP- ¿Qué los hace a ustedes, nativos digitales, sentirse diferentes a otros grupos generacionales?

Laura: Hoy en día, las personas mayores a menudo se quejan de que esta generación es muy diferente. Este es un debate repetido en todas las sociedades humanas. Los jóvenes siempre existirán, y los adultos siempre se quejarán de ellos, debido al hecho de que la cultura cambia. Tenemos este fenómeno relativamente nuevo con el que los jóvenes de hoy hemos crecido colectivamente: el internet. Proporciona acceso completo y conexión con personas de todo el mundo. El internet es increíble porque nos permite crecer y ser más conocedores de una manera mucho más fácil y efectiva. Tiene sus pros, pero también tiene sus contras. Estos contras definitivamente nos afectan más a los jóvenes. Estamos conectados a una realidad, pero al mismo tiempo, estamos desconectados de muchos otros afectos que antes se disfrutaban de manera diferente, como el tiempo de comida en familia sin pantallas y el ir a un viaje conversando padres e hijos. Estos efectos afectarán con mayor fuerza a la generación por venir, la Beta (se refiere a los que nazcan a partir del 2025). Ojalá puedan conocer qué es un abrazo real y no un sticker de WhatsApp.

JP- ¿Puedes darnos algún consejo a los que nacimos antes del 2000?

Laura: No sé si es un consejo; más bien lo considero una reflexión. Varias de las personas que logran la fama hoy en día lo hacen a través de contenido que gira en torno al sensacionalismo y la controversia. Plataformas como YouTube, Instagram y TikTok han dado lugar a influencers cuya popularidad se basa en la creación de contenido llamativo. Que la palabra polarización fuera la más buscada en Google en el 2024 no es casualidad. Aunque este tipo de contenido puede ser entretenido, también contribuye a una cultura donde se valora mucho la controversia y el drama. Para enfrentar estos desafíos, es esencial reconocer las oportunidades positivas que el internet y las redes sociales también ofrecen. Muchos jóvenes estamos utilizando estas plataformas para concienciar sobre temas importantes, fomentar comunidades y promover la creatividad e innovación. Creo que es oportuno que esos “atrevidos” que marchan contra el algoritmo sean premiados con el seguimiento de las generaciones anteriores a la Z en redes. Es una forma pequeña de apoyar lo positivo.