Radio Magis, 18 años de fundada

La primera vez que pisé radio Magis, la emisora del Instituto Politécnico Loyola (IPL) en San Cristóbal, fue como tocar un sueño. En Cuba siempre quise hacer radio en una cabina, participé de pininos eclesiales dentro de la Red Católica Juvenil, pero era mandar la nota desde un móvil y un compañero la ponía en un podcast que luego se convirtió en una emisora digital. La radio en vivo tiene otra mística, te hace creer que con la inteligencia del oyente y tú voz, los escuchas, podrán ver a través del micrófono.

No sabía bien cuál sería mi misión en el IPL, pero al llegar, el gerente de comunicación. Riken Lara, me regaló un libro del exjesuita –si eso existe, (uno nunca deja de ser lo que ama)- José Ignacio López Virgil, titulado: Pasión por la radio. El texto lo conservo con señalamientos promisorios de un futuro, lo he leído dos veces y siempre aprendo algo nuevo. En la cabina parecía un niño en el parque infantil. Recuerdo que me dio por participar en todos los programas posibles. La ilusión Sancho, es un motor que mueve los corazones más rápido que el viento- diría el Quijote- si me hubiera visto en esos días.

Sólo quien se ha parado delante de un micrófono y ha sentido su voz llegar algún lugar, conoce ese sentimiento que es una especie de fe. Luego la vida me fue dando lecciones y experienciando el verdadero misterio del medio. Llegué pensando que aprendería a locutar y lo que valoro hoy, es que me ha enseñado a escuchar y estar con la gente . Es como cuando pasé 8 años de redactor del medio católico “Vida Cristiana”, en Cuba. Llegué pensando que aprendería a escribir y lo que me aportó con más fuerza fue la pasión por la lectura. En esas paradojas de la vida, transitan muchas veces nuestra vocación.

Ya casi nadie habla de lectores, oyentes o televidentes, el término que se usa hoy día es consumidores. Las redes sociales han segmentado al máximo los públicos y las ventajas de los medios tradicionales ha quedado reducida a una competencia feroz por brindar el mejor contenido. Aún así, la radio no ha muerto. Una vez, caminando por un mercado callejero popular en San Cristóbal, me detuvo una persona que me escuchó pedir unos plátanos y me dijo: “tú eres la voz del cubano que sale en Magis”. No me interesa saber qué es la fama, pero me sentí querido por esas personas humildes que ponen cada día nuestro dial 98.3 F.M.

Por estos días, Radio Magis cumplió 18 años con tanto que agradecer. Lo sé bien yo, que comienzo cada espacio saludando a mi mayor seguidora, mi abuela que, desde Cuba, no se pierde uno solo de mis programas. Ella me inculcó ese amor por la radio cuando me decía a diario, “ponme la emisora para escuchar mis novelas”. La radio me ha llevado a trabajar y conocer gente maravillosa, a leer vidas en voces distintas y confirmar mi vocación como comunicador. El P. Miguel Ángel o.p. que lleva muchos años en la radio de El Seybo, cuando le agradecí por haberme enseñado que la mística de la radio radica más en escuchar que en hablar me dijo: “Julio, ahora te diré la segunda parte de mi reflexión, a medida que seas capaz de escuchar, el otro, también te escuchará a ti con mayor atención”.