Nelson Pinal: Treinta años consagrado al ajedrez dominicano

A punto de cumplir setenta años de edad, no se puede mencionar la historia del ajedrez dominicano sin contar con el MI Nelson Pinal Borges, ciudadano del mundo, Nacido en Cárdenas, provincia de Matanzas, Cuba el 28 de febrero de 1955. El reconocido Maestro Internacional en 1982 y Maestro FIDE (2014). Licenciado en Economía, Universidad de Matanzas, Cuba (1980). Ostenta la ciudadanía dominicana desde el año 2006. En su carrera como ajedrecista ha enfrentado a los mejores jugadores del mundo de su tiempo, integrando el equipo Cuba en varias Olimpiadas y torneos internacionales. Emigró definitivamente a la República Dominicana en 1996.

1- ¿Cuándo y en qué circunstancias llegó usted a RD?

Vine por primera vez a Santo Domingo el 30 de octubre de 1994 por solicitud de la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA) para entrenar al equipo nacional que participaría en la Olimpíada Mundial de Moscú y conjuntamente a jugadores destacados del país. Regresé a Cuba en febrero de 1995 y en septiembre de ese año volví nuevamente a RD para atender a jugadores seleccionados por la FDA y visitar diferentes ciudades brindando charlas y simultáneas. Retorné a La Habana en junio de 1996, y en febrero de 1997, llegué por tercera vez para establecerme definitivamente en el país.

2- ¿Se siente orgulloso de ello?

Establecerme en República Dominicana fue un momento definitorio de mi vida y con gran satisfacción acogí al país como mi segunda patria, la cual he representado en numerosas competencias internacionales, entre éstas, tres Olimpíadas Mundiales (Estambul, Turquía 2012, Tromso, Noruega 2014 y Bakú, Azerbaiyán 2016).

3.- ¿Qué panorama encontró en el Ajedrez Dominicano?

Al llegar a país en 1994 en el Ajedrez dominicano existía una gran actividad de entrenamiento, competiciones y promoción en todo el país. Para entonces, la Ingeniera Elizabeth Hazim, presidenta de la FDA, realizaba un excelente trabajo organizativo y de expansión del ajedrez. Recuerdo que los fines de semana recorríamos ciudades brindando actividades; se comenzaron a organizar los importantes Torneos SAMANEL y en memoria de los Inmortales del ajedrez dominicano fallecidos en el accidente de avión en Puerto Plata; se asistió a encuentros en Puerto Rico y Haití y entre otras actividades, se brindaban sesiones de entrenamiento de lunes a viernes en el antiguo local de la FDA, al lado del pabellón de baloncesto en el Centro Olímpico.

4.-Usted lleva 30 años dedicado a fomentar el Ajedrez Dominicano, sacrificando su buen camino para alcanzar el título de GM.

La vida del emigrado por lo general es difícil, se tropieza con dificultades de todo tipo, además del arduo proceso de adaptación a nuevas condiciones de vida, casi comenzando de cero. Por suerte, siempre conté con buenas amistades y posibilidades de trabajo para poder progresar económicamente. En mis 30 años en el país he laborado como entrenador, profesor y, además, como Economista laboré entre 1999 y 2010 en dos importantes compañías del país, lo que lógicamente me limitaba mis posibilidades del estudio y la práctica cotidiana del ajedrez para aspirar seriamente al título de GM. A finales del 2010, al dedicarme totalmente al ajedrez, creo haber contribuido modestamente a fomentar el juego ciencia nacional, no solo como entrenador y profesor, sino también, como articulista en la prensa dominicana, principalmente en los diarios La Nación, El Nacional y Listín Diario.

5.- ¿Como usted ha sobrevivido todo este tiempo con los bajos salarios?

Lamentablemente en el país aún no se tiene conciencia de la importancia del ajedrez en la formación de los niños y jóvenes. Eso implica que los Colegios y otras entidades que realizan actividades ajedrecísticas (clases, charlas, talleres, simultáneas) ofrezcan honorarios bajos. En mi situación personal he tenido ocasiones de vincularme a 7 colegios al mismo tiempo, para poder sumar un ingreso total que me ha permitido mantener un nivel de vida acorde a los tiempos modernos. Estuve vinculado al INEFI en el año 2013 del cual fui cancelado al llegar el nuevo gobierno del PLD en el año 2016. Además, he ofrecido clases privadas presenciales y online a un buen número de ajedrecistas deseosos de progresar técnicamente en el complejo mundo de las yorres y los alfiles.

6.-Puede resumir los trabajos que usted ha realizado en el país para sobrevivir. Empresas, etc.

He brindado (y aun brindo) mi experiencia y conocimientos como Maestro Internacional y FIDE Trainer en reconocidos Colegios de Santo Domingo. Al mismo tiempo he trabajado como entrenador en diferentes proyectos: en la Fundación LISSCHESS y Ajedrez Joven RD, este último, el programa más exitoso del Juego Ciencia del país, que consiguió en 4 años graduar un Maestro Internacional (Josué Araujo), lograr una Subcampeona Nacional de adultos con sólo 14 años (Franchesca Ramírez Luzón) y preparar a jóvenes para eventos nacionales e internacionales. Por ejemplo: en LICHESS dimos 125 sesiones de dos horas a la semana durante dos años y en Ajedrez Joven RD, impartimos 310 clases de 4 horas semanales. Como Economista laboré 8 años en la Compañía Refripartes CXA y 3 años en la Importadoras Agrícola La Rinconada.

7.-A estas alturas de su vida profesional usted se ha echado al hombro el Ajedrez Dominicano

Creo haber contribuido con un granito de arena al desarrollo del ajedrez dominicano. A tal efecto, la FIDE me seleccionó en el año 2021 entre 15 ajedrecistas mayores de 55 años por los aportes al ajedrez y principalmente por mi labor en República Dominicana como jugador, entrenador y escritor. Directa o indirectamente, son más de 30 años vinculados el ajedrez criollo. En este período publiqué los libros “Ajedrez para Aficionados” y “De Capablanca a Magnus Carlsen”; también más de 250 trabajos en la columna Ventana del Listín Digital con temas de Cultura Ajedrecística, puramente técnicos y de opinión.

8.- ¿Cuáles han sido sus principales logros en RD y lo aún le falta por hacer?

He logrado dar clases a cientos de niños, jóvenes y adultos inculcándoles la importancia del ajedrez en su formación personal y he entrenado a jugadores que posteriormente alcanzaron lugares cimeros en el país, desde las clases que impartí durante el período 1994–1998, hasta las actividades de preparación para eventos internacionales en diferentes momentos. En el año 2014 estuve entrenando al equipo olímpico femenino que participó en la Olimpíada Mundial y de donde regresamos con 2 Maestras FIDE (Carol Almonte y Wilsaida Díaz). Y por supuesto el Proyecto Ajedrez Joven RD

9.- Usted ha vivido grandes etapas del Ajedrez. ¿Cómo valora la actual? ¿Es mejor o peor de otros tiempos?

La historia del ajedrez dominicano desde los años 60 hasta la actualidad ha vivido tiempos de altas y bajas. En diferentes momentos se lograron varios títulos de Maestro Internacional y el de Gran Maestro de Ramón Mateo en el año 2008. Pasaron 11 años para alcanzar el título de MI de Josué Araujo en el 2019 como resultado del Proyecto independiente Ajedrez Joven RD patrocinado y dirigido por el ingeniero Rafael Damirón.:

-Lugar 125 en la Olimpíada Mundial Budapest 2024; es penoso que Haití, nos superara. Asimismo, Puerto Rico, que tradicionalmente es el equipo de referencia para República Dominicana (perdimos de Afganistán y Mongolia 0 x 4).

-El país es de los pocos en la región que aún no cuenta con una Maestra Internacional.

-El rating FIDE de los jugadores y jugadoras es el más bajo de los últimos 10 años.

-La atención del ajedrez del interior del país es mínima, lo que se comprueba en la limitada asistencia de jugadores de ambos sexos a los eventos nacionales escolares y juveniles.

En resumen: la masificación y la calidad del ajedrez nacional ha sufrido un notable retroceso.

10.- ¿Qué opinión le merece el trabajo actual de la FDA?

El grupo que administra los destinos del ajedrez desde el año 2010 no muestra resultados significativos, ni acordes a los ingresos recibidos; es evidente un retroceso en momentos que, a nivel internacional, el juego está dando un gran salto en la masividad y la calidad.

La marginación de jugadores, entrenadores y árbitros, el favoritismo, el clientelismo y la falta de transparencia económica se han apoderado del ajedrez, tal como si fuera un partido político de mala reputación. No hay que olvidar que la FDA tiene un expediente en la Cámara de Cuentas desde el año 2018 con el Informe Final pendiente de publicación.