Anna: “Para el duelo no hay tiempo, ni etapas. No se cura. Es para siempre”

Este es uno de los textos complejos que me ha tocado escribir. En cuatro años se ha ido el 20 % de la población de Cuba. Primero pensé que este artículo era sobre la migración y el dolor de una madre que pierde a su hijo en la flor de la juventud, pocos meses después de haber llegado a Estados Unidos. Luego comprendí que la historia tenía sus propias reglas y se podía ver la muerte desde un lado distinto, el del amor. Al menos, así pasó cuando conversé con Anna Lidia Beltrán, madre de Reidel Daniel Rodríguez (Dany).

JP- ¿Qué es un hijo?

Anna- Un hijo es todo para una madre. Es único, especial, cada uno ocupa un espacio esencial en su progenitora. Durante el embarazo, el cuerpo de la madre alberga al hijo y en ella quedan para siempre células de cada hijo, lo cual, está científicamente demostrado. Un hijo es amor, alegría, responsabilidad, preocupación , sacrificio, valentía, dedicación, y todos los adjetivos positivos del mundo que no me alcanzaría un libro para relatar. Una madre puede por su hijo hacer incluso lo que por ella misma no haría. Por mi hijo moví cielo y tierra, lo volvería a intentar cuantas veces sea necesario, si la vida me diera otra posibilidad.

JP- ¿Cómo ver en la pérdida un signo de esperanza?

Anna - Bueno, hablarte sobre ver en el dolor de la pérdida un signo de esperanza es algo que no creo estar lista todavía. En mi caso, me ha tocado seguir adelante sola. Mi Red de apoyo tuvo un hueco enorme, pues a los 5 meses de perder a mi hijo, su papá decidió terminar nuestro matrimonio de 29 años y me tocó trabajar muy duro para sostener a mi familia. Mi hija devastada por la pérdida de su hermanito, mi madre perdió a su nieto que era su niño amado. Nosotras quedamos abandonadas en una nueva ciudad, pues nos habíamos trasladado desde Sancti Spiritus para La Habana por esas fechas y tuve que hacerme cargo de mi familia, de mi padrastro y de Mocho (el perro de Dany, el cual prometimos cuidar hasta que él viniera a buscarlo). Entonces, no fue la esperanza lo que me dio fuerzas, debo serte sincera. Fue el instinto de conservación. Tenía y tengo la responsabilidad de cuidar, proteger y alimentar a mi familia. Empecé a trabajar en el Instituto de Filosofía (IF) exactamente a los 3 meses de la partida de Dany. Unirme al grupo Renacer Cuba ha sido de gran ayuda. Fue un enorme reto el regresar a la educación superior y pararme frente a un aula en la que mis estudiantes tienen la edad de mi hijo. Esta pregunta no la puedo responder sin dejarte ver el recorrido por los avatares de sobrevivencia. Pero, si les sirve a otras madres que pasan por lo mismo, el trabajo, el estudio, la responsabilidad y compromisos han sido mis aliados junto con mi hija que ha tenido que asumir el rol de Red de apoyo y lidiar con su duelo y conmigo.

JP- Anna para recordar a su hijo emprendió un proyecto de amor, cuénteme

Anna - Quiero que la vida de Dany no haya sido en vano. Para eso, he pensado acercarme a los niños y jóvenes que se preparan para ser futbolistas, en particular, porteros o arqueros que era la posición que apasionaba a mi hijo. Tengo varias ideas, pero debo ser práctica, porque la realidad de Cuba requiere ser prácticos. Estoy visitando un área deportiva que queda a 5 cuadras de mi casa, por lo que voy y regreso a pie. Como tengo más de un trabajo, mi tiempo libre es mínimo, por eso voy en la tarde. Traté de encontrar apoyo para poder contribuir materialmente a la preparación de esos futbolistas, pero lamentablemente no lo he conseguido. Por el momento, solo voy al lugar, me quedo mientras dura el entrenamiento y otras veces voy fin de semana que juegan fútbol callejero los muchachos del barrio. Este proyecto está solamente comenzando, pues debo también trabajar y atender mi casa. Sin embargo, creo que lo que más puede ayudarme a mantener el legado de mi hijo es justamente el fútbol y poder apoyar a los niños y niñas, pues también hay niñas. Es la mejor manera que he encontrado de que la vida de Dany no sea en vano. A otras madres puedo decirles que cada duelo es único. No hay recetas. No hay tiempo, ni etapas. No se cura. Es para siempre.