La figura del autor en la promoción de la obra

En una de las ponencias del XXII congreso de los libreros, se expuso un estudio sobre la comercialización del libro, en la que se afirmaba que el 86% de los libros que se publican cada año, venden menos de 50 ejemplares.

Y en este sentido, se referenciaban aquellos que llegaban a librerías, por lo que no se consideraban las publicaciones que ni siquiera pasan por los cauces tradicionales de venta. Por supuesto, en estos casos no siempre se cumplen estas directrices, pero lo que se pretendía visualizar era la situación de la publicación en España, y creo que las estadísticas definen claramente la situación: se publica mucho pero apenas se consiguen distribuir ejemplares de cada proyecto editorial.

Esto es así porque es muy difícil llegar a un público relativamente amplio sin una extensa campaña de publicidad que promocione la obra. Algo que se traduce en una inversión de capital por parte de la empresa (editorial) que no siempre logra resultados. Así pues, salvo que se trate de escritores que ya tengan un reconocimiento y unas ventas sostenidas con anterioridad, son contadas las obras que reciben este empuje (y prácticamente imposible si la obra no va en consonancia con las modas). Por otra parte, hay editoriales que ni siquiera pueden permitirse una campaña de publicidad por sus limitados recursos económicos.

Ante esta situación, es frecuente encontrar afirmaciones como que hoy en día el autor no puede ser una figura pasiva tras la publicación de la obra, sino que debe tomar una actitud activa a la hora de publicitar la obra y de darla a conocer. En la práctica, esto conlleva un trabajo extra con el que en muchos casos no se está de acuerdo o, aunque se esté, ni siquiera se sepa cómo realizar. No olvidemos que una campaña promocional tiene un enorme trabajo tras de sí y unos estudios exhaustivos del público objetivo.

El autor se enfrenta, además, a un trabajo que en la mayoría de casos ni siquiera va a tener una contraprestación digna (me refiero a la relación de horas dedicadas frente a beneficios obtenidos). Una situación que invita a reflexionar: hasta dónde merece este esfuerzo la pena, ya que, el tiempo dedicado a ello es irreemplazable y mientras se está promocionando la obra, no se está realizando aquello con lo que se disfruta, que es escribir. Junto a esto, habría que añadir otro factor que no es baladí: en un contexto temporal en el que hay más escritores que en cualquier otro momento histórico, y en el que los demás (salvo las excepciones) se encuentran en una situación similar, da lugar a que posiblemente todo ese esfuerzo acabe diluyéndose en un enorme océano de situaciones más o menos parecidas.

Hay más factores que también afectan a todo esto, cuya suma a lo mencionado determina que la mayoría de obras ni siquiera alcancen esa mínima cifra de ventas. Todo el esfuerzo dedicado a la creación y construcción de la obra, todo el refinamiento, todo el trabajo invertido por profesionales de diferentes ámbitos para dar la forma última al libro, todo el esfuerzo de darlo a conocer, para que al final, el producto ni siquiera pase de mero espejismo.

Por todo ello, pienso que lo importante es mantener la libertad de crear aquello que realmente satisfaga como autores, independientemente de las modas o la situación imperante. Y si toca promover y dar a conocer una obra, dedicarle lo que buenamente se pueda, atendiendo a esas realidades y sin aferrarse demasiado a ello. Porque después de todo, somos finitos, y el tiempo disponible tiene un valor incalculable.