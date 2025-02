David Bernabel: “hablo el mejor idioma del mundo, la música”

La mística del arte es que te conecta con otras personas y contribuye a crear comunidades con una espiritualidad diversa. David Bernabel lleva más de 20 años dando clases de inglés, pero su pasión, es cantar. Como diría un trovador cubano, “son los sueños todavía, los que tiran de la gente”. Una vez un alumno le preguntó ¿cuál era el mejor idioma del mundo? y él, sin dudar, contestó: “la música”.

Julio Pernús: El padre Arrupe s.j. hablaba de un fuego que enciende otros fuegos, ¿cómo descubres que te apasiona cantar?

David Bernabel: Todo comenzó en el coro de la Iglesia. La verdad es que descubrí esta vocación un poquito tarde, con unos 20 años. No voy a mentirte. Al principio me llamaba la atención eso de ser popular, pero luego, fui viendo que Dios me dio un don para servir a otros. Así me convertí en cantautor. Estudiaba idioma en la universidad y llevo más de 20 años siendo profesor de inglés para alimentar a la familia, pero decidí no borrar la pasión por la música. Me niego a renunciar a ese sueño.

JP - ¿Cuándo empezaste a escribir tus canciones?

David Bernabel: La misma música me llevó a tener esa inquietud por escribir. Mis primeras canciones fueron de amor. Recuerdo una que se llamaba agua y aceite, -ríe cuando le pregunto, quién era el agua-. Luego pertenecí a un grupo de rock y me fueron dando confianza. Como me gusta leer e investigar, eso me llevaba a sacar el contenido por algún lado.

JP – Tú llevas más de 20 años dando clases de idioma en el aula, ¿los estudiantes saben que eres músico? ¿Qué hacen al descubrir que su teacher canta?

David Bernabel: Trato de promover mi música en espacios diferentes al aula. Sin embargo, cuando les muestro mi arte a los estudiantes les gusta y me apoyan. Aprovecho ese diálogo para decirles: “si yo, que soy una persona con cierta edad y docente hace años, estoy intentando alcanzar esta meta de convertirme en un cantante valorado, cómo ustedes, que son jóvenes, no van a luchar por su vocación.

JP– Al final, el inglés, más que un idioma, es un lenguaje y al cantar, les enseñas a tus públicos, otro. Todo ser humano tiene la necesidad de comunicar algo.

David Bernabel: Yo tengo hijos, familia. Por eso, mi opción principal fue dedicarme a la educación que es lo que nos sustenta. Desde mi realidad, he tenido que ir invirtiendo en mi música poco a poco. Si me pusieras a elegir te diría, claro que me gustaría andar por el mundo esparciendo mi arte, pero al mirar a los míos feliz, pienso, no hice una mala elección. El otro día, vi un post que decía que Jesús duró 30 años siendo carpintero, una misión que no era para lo que estaba predestinado y luego, en tres años, cambió la historia. Al saber eso me digo: “David, tú también puedes triunfar en la música, ten fe”.