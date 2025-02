Yo me celebro y me canto a mí mismo

En la Feria Internacional del Libro de 2008 asistí al lanzamiento de “El ojo y la navaja” del entonces director de la Cineteca de la UNAM, Leonardo García Tsao. Lo presentó el desaparecido crítico e historiador, Arturo Rodríguez Fernández.

Solo le hice una pregunta a ese autor, y su respuesta aún da vueltas en mi cabeza. El mexicano me respondió: “El trabajo fundamental del crítico es bajarle el ego al director”.

Pero yo pienso distinto. A diferencia de los valiosos críticos de cine dominicano de entonces, jamás me propuse destruir el trabajo de un realizador que se gana la vida detrás de una cámara, vigilando los detalles de su filme, malo que bueno. Mi empeño es solo corregir., enmendar la plana con suavidad y conocimientos Cuando un filme me parece un desastre, lo ignoro. Siempre hay una obra valiosa que atender antes de perder el tiempo con bodrios.

El pasado 31 de enero, el Festival de cine Global de Santo Domingo me distinguió en la sala Eduardo Brito del Teatro Nacional junto a Fernando Santos Díaz, Adriana Paz, Manuel Corripio, Manny Pérez, la viuda del maestro Rubén Abud, Rubén Cortada y la joven actriz Emili Tosta. Todos recibimos una hermosa placa por nuestros respectivos trabajos en favor de séptimo arte.

Me sentí nervioso y sorprendido porque era mi primer reconocimiento em esa prestigiosa sala, repleta de público, junto a un elenco realizadores y actores de magnitud.

Escribiendo de cine me he buscado grandes amigos y también grandes enemigos. Los primeros son intelectuales, gentes de letras, actores y directores. Los segundos, realizadores y empresarios de cine. Estos últimos me consideran un fósil y alzan la testa cuando cruzan por mi lado. Sin embargo, escribo con amor. Comencé en la Universidad de La Habana en 1974 como extra en el filme “Mella” de Enrique Pineda Barnet. A partir de esa fecha he combinado la crónica de cine, el periodismo y la literatura, hasta el presente.

Como tengo lastimada la voz, ese 31 de enero de 2025 no hablé mucho. Solo dediqué ese premio a dos momentos importantes de mi vida, la Fundación Global Democracia y Desarrollo que cumple XXV años, entidad donde me involucré en la proyección y comentarios del Cine Foro “Filo”; lleve estudiantes a visionar cintas; organicé un coloquio para ese Festival y publiqué en la revista Global, mis ensayos sobre cine: todo gratuito, exepto mis publicaciones. Y a la República Dominicana, mi segunda patria, que me ha permitido por 35 años consecutivos, hacer lo que siempre soñé.