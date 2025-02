Él es valiente

Siempre se dice que el hermano mayor debe proteger al menor, en mi caso, fue al revés. De niño me sentí respaldado por el valor de alguien nacido tres años después de mí, pero que no dudaba ni un segundo en salir a comerse el mundo si alguien podía llegar a molestarme. Era como un remolino de amor que mis padres me dieron el placer de acompañar y disfrutar ver convertirse en el hombre que es. No en balde, las broncas más fuertes de mi vida las tuve por él o con él, qué hermanos no pelean.

Mi hermano Luis es un soñador. Cuando la mayoría de las personas vivimos conformes con nuestra realidad social, él veía lejos en el horizonte. Mientras tomábamos un refresco dispensado que en Cuba valía un peso, lo recuerdo ahorrando todo lo posible para darse el gusto de beberse una Coca-Cola. Es alguien que se conmueve ante la injusticia. Una vez me recomendó una frase que llevo para siempre: “debemos hacer todo lo posible por no endurecer nuestro corazón”.

La migración no ha podido borrar cada aventura que vivimos. Recuerdo esos paseos que hicimos gracias a las Religiosas de María Inmaculada y su fuerza vital para disfrutar de las grandes construcciones. Aún pequeño- menos de 10 años- le gustaba irse con nuestro padre para la construcción de la casa de abuela y solo contando con su voluntad, intentar alcanzarle cubos cargados de arena que pesaban casi igual que él. Creo que su fuerza interior es un motor lleno de combustible y cargado de un rica espirtualidad que vibra con acciones concretas. Sus amigos saben que él es de los que se hace presente en momentos complejos de la vida.

Una vez nos lanzamos a competir tirándonos de una loma peligrosa. En un momento de la carrera yo frené y me lance al suelo, a él sólo lo hizo detener mi padre desesperado ante los peligros que podrían esperarnos en la calle. Su espíritu corre con esa libertad y ninguna situación dura que se le ha presentado a podido cortar sus alas. De Barcelona a Santo Domingo hoy festejo su vida y con ella el agradecimiento a Dios por darme la oportunidad de crecer juntos.

De niño una vez rezábamos alrededor de una de nuestras camas y lo recuerdo pedir por mí para que fuera feliz y ganara alguna competencia deportiva. Con este artículo deseo devolverle esa oración pidiéndo para que la vida le sonría en cada uno de sus proyectos y que cuando volvamos a encontrarnos podamos recordar que no ha sido tanto lo económico lo que ha forjado nuestro amor, sino el sentir y gustar internamente de cada uno de los recuerdos inolvidables que fuimos capaces de experienciar en la vida. Cuando deseo hacer sonreír el corazón vuelvo a ellos y me digo: “él es valiente”.