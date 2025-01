Un hombre trabajador

Nunca he vuelto a ver a una persona tan feliz de perder como mi padre cuando logré derrotarlo jugando ajedrez a los 12 años. Desde pequeño me enseñó a mover las piezas. Practicábamos cada noche juntos durante la etapa que llegué a ocupar un puesto relevante en las competencias municipales infantiles de Cienfuegos. Ese año lo vencí por primera vez, aunque creo su amor lo había “derrotado” desde mi llegada al mundo.

Mi viejo se gradúo de ingeniería civil. En la década de los 90, siendo profesional, salió a recorrer las calles vendiendo torrejas- dulce cubano elaborado con pan- para poder ayudar la economía familiar. Nunca ha parado de construir, si entendemos ese verbo como edificar, formar o crear algo inmaterial. Creo que dentro de los cimientos de su vida tiene una fórmula infalible: Dios y la familia. Una vez admirado por la casa de mi abuela en Cienfuegos que levantó desde cero le dije: “es increíble lo que lograste” y sonriente me explicó: “mi mejor obra es ustedes, mis hijos”.

En días pasados le pregunté si su vocación siempre había sido la ingeniería civil, profesión en la que se ha desempeñado en casi todas sus vertientes. Me contestó: “en realidad, esta vocación la he ido descubriendo con el pasar del tiempo”. De niño, en alguna ocasión, abuelo me dijo que le gustaba ser cartero. La verdad es que, de ese sueño infantil, heredó su facilidad para hacer relaciones e ir creando vínculos por donde quiera que llega.

Cada mañana, al despertar, sé que tendré en el WhatsApp un mensaje suyo deseándome un día excelente y alguna reflexión. Algo que trato de imitar de él es la humildad. Uno de sus amigos me comentó: “tu padre era el mejor estudiante de su año escolar, pero nunca mostró ningún rasgo de prepotencia, vivía intentando ser uno más del grupo”. En algún momento gusté de pasar por obras increíbles de la provincia Cienfuegos donde él había puesto su mano y me sentía orgulloso de tener un padre trabajador. Él nunca ha presumido de sus logros profesionales.

Hace una semana, la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAIC), le entregó un diploma como profesional de alto nivel. Mi padre no me escribió para decírmelo. Su vida ha sido siempre ese detalle de tratar de que sus logros sean parte de una cotidianidad. Una mística experiencial de la presencia de Dios en cada uno de los procesos donde participa diríamos las personas de espiritualidad ignaciana. Su ejemplaridad me ha marcado profundamente, si alguien me pregunta quién es mi padre, le diría: es un hombre trabajador que sabe escuchar con el corazón y construir con la mirada.