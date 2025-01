Fin de la fiesta

Al llegar, como apenas había unas pocas, ni siquiera pregunté. Vi que había una fila de tres o cuatro personas, y me situé a esperar nuestro turno. Pero al cabo de cinco minutos nos percatamos de que la gente portaba tiques. Preguntamos y había un dispensador en el interior. En ese momento, la fila, como tal, se había triplicado. Así que cogimos un tique de aquella máquina y seguimos esperando, algo fastidiados, pero sin decir nada.

Al cabo de diez minutos le tocó a una chica que, antes de entrar en la farmacia, dijo:

–Me toca a mí, pero no sé, porque ellos estaban aquí antes que yo.

–Hay que coger número, es así como funciona. Es tu turno, así que entra. Cuando les toque a ellos, entrarán –respondió un señor, también en la cola, que había llegado más o menos a la par que nosotros. La chica entró, y nosotros seguimos esperando, en silencio, hasta que llegó nuestro turno.

Es así como funciona. Era el día uno de enero y todo el artificio y las argucias navideñas habían languidecido con la llegada del nuevo año. Todo la humanidad, la solidaridad y el amor al prójimo, todos esos mensajes que tantísimo se ensalzan y predican durante estas fechas, se marchitan con la velocidad con la que se oxida una manzana.

Esperamos en una fila ordenadamente, porque somos seres civilizados y entendemos que es justo que nos atiendan por orden de llegada. Las colas que se forman se atienen a las personas interesadas en ello. Es así como funciona. En teoría. Pero un dispensador de papeles numerados y una pantalla que indica el número que va a continuación, cambia las reglas del juego: ya no es por orden de llegada, sino por orden de retirada del tique.

¿Por qué necesitamos un dispensador de números para ordenar una cola? ¿Acaso no somos capaces de ordenarnos y es necesario delegar esta responsabilidad en sistemas que lo regulan mediante una numeración? Este sistema elegido, no solo cambia el patrón de la prioridad, sino que además es excluyente: es obligatorio saber leer para conocer el turno que le corresponde a cada persona que espera y requiere que una persona posea el sentido de la visión, algo que, desafortunadamente, no es una realidad puesto que hay muchas personas que son invidentes. En esta situación, por tanto, necesitarían de ayuda adicional para poder conocer su turno.

Imagino a ese señor de la fila en otros contextos: él conduce y cumple las normas de tráfico por el único motivo de que en caso contrario sería amonestado. Es decir, no lo haría por seguridad, por evitar arriesgar su propia vida y, sobre todo, por evitar un riesgo gratuito que podría perjudicar a otras personas, sino sola y únicamente para evitar la amonestación que conllevaría la infracción de las normas de tráfico. Es así como funciona.

Vemos todas las calamidades que ocurren en el presente y pensamos que hay una maldad implícita en algunas personas (individualizando el mal) que perpetran las atrocidades. Sin que esto sea una incorrección, olvidamos o ignoramos, por el motivo que sea, que todas esas calamidades ya existen o se forjan desde lo cotidiano, desde las situaciones más banales y sencillas. Es la propia sociedad, desde su germen, la que vertebra los mecanismos que posibilitan las grandes tragedias. No olvidemos que ese señor de la fila podría ser cualquiera de nosotros, en el expuesto o en cualquier otro contexto. No olvidemos que es así como funciona.