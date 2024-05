Antonio Machado: una poesía llena de humanidad.

El modernismo fue un movimiento literario que vio sus inicios en Latinoamérica. Con su obra “Azul”, Ruben Dario influyó a todo el mundo hispanohablante, no solo su continente. Esta influencia de Hispanoamérica a España se denominó “El retorno de las calaveras”. Tal fue el impacto de su obra. Por tanto, el modernismo -nacido en la Hispanoamérica- vio nuevas influencias y desarrollos al emigrar a España.

Este movimiento se caracterizó por la composición poética y la rebeldía literaria. Los poemas modernistas se caracterizaron por una revolución del lenguaje (al tener influencias peninsulares y continentales) y una apreciación por el indigenismo (Hispanoamerica) y fuertes influencias parisinas (España). Los poemas modernistas idealizan la realidad de forma que recuerda al Romanticismo, como una rebelión en contra del Realismo visto tan solo unos años antes. Los escritores modernistas no se conformaron con esta visión hiperrealista y desarraigada de la pasión manifestada por los realistas y naturalistas.

A pesar de esto, considerar el Modernismo una continuación o un reinvento del romanticismo sería equívoco. Los poemas modernistas no se enfocaron en los temas pasionales, sino que aplicaron la visión pasional al mundo real. Pintaron la imagen del mundo real con colores vibrantes o sombríos. En vez de ser una fotografía -como en el realismo- o una composición abstracta -como en el Romanticismo- fueron como una pintura de una calle, un callejón, o una taberna. Una vista a la realidad a través de los matices del pintor-escritor.

En España, esta característica fundamental se vio demostrada con escritores como Antonio Machado. Su obra se centra en la melancolía y una especie de humor poético hacia la existencia, sus placeres y desgracias. A pesar de esto, se considera que la obra de Machado trascendió el movimiento modernista debido a su alto nivel simbólico, que no está tan presente en sus contemporáneos. Además, Machado mantuvo una fuerte dimensión humana en su obra, escribiendo no solo sobre el sentir del ser humano, sino también sobre sus propias memorias, su ciudad, y su vida. Machado no solo representó el modernismo, sino que como parte de la Generación del 98, marcó su propia línea de creación poética.

Nacido el 26 de julio de 1875 en Sevilla, Antonio Machado, tuvo una vida relativamente tranquila. Su padre fue también escritor y periodista, por lo que es posible que sus trabajos le hayan influenciado. Machado hizo su inserción en el mundo de la literatura en sus viajes a París, en 1899. Aquí conoció autores célebres de la época como Oscar Wilde, y comenzó a trabajar para una editorial. Con su retorno a España, asentado en Madrid, Machado colaboró con varias revistas y publicó varias obras. Sus trabajos en estas diferentes localidades mostraron también diferente carácter. El Machado parisino es descrito como simbolista por aquellos que hacen oficio de analizar su literatura. En su poema “Otro viaje”, Machado dice: corre el tren /por sus brillantes rieles /devorando matorrales / alcaceles terraplenes, pedregales / olivares, caseríos / praderas y cardizales / montes y valles sombríos.

Es posible interpretar este corto verso como una declaración de la belleza de los campos parisinos, pero en su obra literaria, Machado nunca menciona la cultura parisina de forma directa. No menciona la Torre Eiffel, y Notre Dame, ni ningún otro elemento importante de la cultura parisina (Sesé, 1994). Además, aquí utiliza una palabra específica para referirse al paso del tren, “devorando”. El tren devora, consume, elimina, destruye. Por tanto, no es descabellado pensar que Machado aquí se refiere de forma melancólica a su madre patria, la cual desaparece frente a sus ojos a través de la ventana del tren, mientras toma su recorrido a Francia. Por lo que la obra parisina, simbólica, de Machado tuvo un principal elemento, y este fue la melancolía, la añoranza a una tierra que no está, y el sentimiento del extranjero, de aquel quien no pertenece al lugar donde está.

Años después de sus viajes a París, Machado se asentó en varias provincias de España, enseñando gramática y Francés, mientras mantenía su labor poética con vida. Fue en una de estas que conoció al amor de su vida, Leonor. Machado tenía 34 años cuando la joven Leonor era apenas una quinceañera. Aun así, sus padres aprobaron la unión, y el interés entre el autor y la joven Leonor fue supuestamente recíproco. Su romance duró poco, ya que en 1912, Leonor murió de una tuberculosis, a la espera de la publicación del libro Campos de Castilla. Este fue considerado el libro más propio de Machado como parte de la Generación del 98.

Machado también escribió sobre sí mismo. En el poema “Si yo fuera poeta” escribe: Si yo fuera un poeta / galante, cantaría / a vuestros ojos un cantar tan puro / como en el mármol blanco el agua limpia.

Este poema es claramente irónico, ya que para su escritura, Machado ya se había consolidado como un poeta dentro del campo literario. No solo esto, Machado escribió poesía de todo. Escribió del desagrado a un músico poco hábil, escribió del amor, escribió de su melancolía, escribió sobre su hogar, escribió sobre todo lo que movía sus emociones. Aun así, en el mismo no solo se muestra aparente la ironía a su autorreferencia, también se pueden observar el amor y la belleza propios del estilo de Machado. Aquí se muestra un anhelo a una persona, a un amor. Esto fue antes de conocer a Leonor, así que se puede suponer que Machado fue siempre un tanto romántico.

Machado también hizo su voz clara durante la guerra civil española. Su obra tuvo un énfasis sentimental en el sufrimiento de los implicados, más que en las ideologías de los combatientes. En su poema “La muerte del niño herido” escribe: —Duerme, hijo mío. —Y la manita oprime / la madre, junto al lecho. —¡Oh, flor de fuego! / ¿Quién ha de helarte, flor de sangre, dime? / Hay en la pobre alcoba olor de espliego / fuera, la oronda luna que blanquea / cúpula y torre a la ciudad sombría.

Este poema describe el sufrimiento de una madre que ve a su hijo morir debido a los eventos de la guerra. Aquí no hay mención de aquellos quienes fueron culpables, o de cómo sucedió exactamente la pérdida. Lo único claro es que una madre llora y sufre por su hijo, mientras intenta consolarlo en sus últimos momentos. Una imagen fría, como termina el poema: —¿Duermes, oh dulce flor de sangre mía? / El cristal del balcón repiquetea / —¡Oh, fría, fría, fría, fría, fría!

En conclusión, la obra de Machado está centrada en la emotividad. Poco surgieron los idealismos e ideologías que es común ver en otros autores. Machado se enfocó en lo que sentía, y lo que sentían aquellos que él veía. Su obra está llena de melancolía y sufrimiento, pero también de amor y belleza, de sarcasmo y sardonia, de humor y alegría. Su obra está llena de humanidad.