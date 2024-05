Preseleccionan películas taiwanesas para el Festival Internacional de Cine de Seattle

Las películas A Journey in Spring (Un viaje en primavera) y Is This Now the Time I Should Let You Go? (¿Es este el momento en que debería dejarte ir?), de directoras taiwanesas, fueron seleccionadas respectivamente para los concursos de nuevos directores y cortometrajes en la edición número 50 del Festival Internacional de Cine de Seattle, informó el Ministerio de Cultura (MOC, siglas en inglés) el 8 de mayo. Dirigida conjuntamente por Peng Tzu-hui y Wang Ping-wen, la película en idioma taiwanés A Journey in Spring revela el dolor de un marido anciano por la muerte repentina de su esposa al mantener su cadáver en el congelador. La película obtuvo el Premio al Mejor Director en el Festival de San Sebastián, en España, el año pasado y fue preseleccionada para el Festival Nuevos Directores/Nuevas Películas celebrado a principios de este año en Nueva York, indicó el MOC, añadiendo que las directoras también fueron invitadas a asistir a un sesión de preguntas y respuestas durante dicho evento. Igualmente impresionante es el corto documental animado Is This Now the Time I Should Let You Go? Dirigido por Tsai Yi-chin, el filme trata la pérdida del padre de la protagonista y fue seleccionado para el Festival de Cine de Sundance Asia 2023. Según la Academia de Taiwán de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Los Ángeles, las películas Pigsy y Dragon Superman también fueron seleccionadas para ser proyectadas en el festival. Inspirada en el clásico chino Viaje al Oeste, la animación Pigsy se desarrolla en un entorno de ciencia ficción ciberpunk y la historia sigue la búsqueda engañosa del personaje de una vida mejor, solo para descubrir más tarde que la verdadera felicidad está más cerca de lo que pensaba. En idioma taiwanés, Dragon Superman sigue la metamorfosis del protagonista en un héroe que protege a los ciudadanos y lucha contra los malvados villanos poniéndose una venda en los ojos y un disfraz similar al de Robin en Batman.