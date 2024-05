El danés Billie August ( 1948) no hace magia, pero cuece habas. A veces es lineal, pero me agradan sus historias. Su carrera comenzó en 1978 con “Los hombres no pueden ser violados” (1980) y desde esa fecha, sus productos nos sacan del tedio. Hasta la fecha, su filmografía integra unas veinticinco películas, hermosas, elegantes, y sombólicas que se mueven con orfebrería nórdica, esa que tanto ha legado a la historia del cine. Su filmografía, encabezada por el oscarizado “Pelle el conquistador” (1987) incluye piezas como “Los miserables” (1988), “Jerusalem”, (1996) “La casa de los espíritus” (1993), “La impaciencia del corazón” (2022), “Pedro el afortunado” (2018), “Tren silencioso a Lisboa”(2013), “Adiós, Bafana (2017) y “La balada de María Kruger” (2012).

Imposible olvidar la conmovedora historia cuyo título provocador no significa medias tintas: “Una canción para Martín” (2001). Relata el romance de un famoso director de orquesta enfermo de Alzheimer con una violista atada a un matrimonio infeliz, quien que trata de ayudarlo en su difícil transición hacia la desintegración de la memoria.

Ahora, estrena “Ehrengard” (2023), una farsa de nobles, duquesas y hermosas doncellas que al estilo de “Dangerous liasons” (Stephen Frears,1988 inspirada en la novela de Pierre Choderlos de Laclos), aligera la carga dramática, toma rumbo propio e incluye escenas de buen humor y actuaciones aceptables.

Aquí no hay drogas, ni redes sociales, ni pieles tatuadas, ni orificios nasales. El guion, a manera de farsa, incluye una historia épocal donde la sorpresa, el atrevimiento, la inteligencia y la sabiduría desfilan ante la mirada aprobatoria del espectador. No hay rarezas, sino buen cine, e imaginería.

Estamos frente a una obra de madurez, donde el propósito es reunir al espectador en torno a un relato atractivo, agradable donde su fotografía suple, con creces, ls limitada escenografía.

August es un hombre de cine. Sabe moverse entre el drama, la fábula, la comedia y las altas cortes europeas de los siglos XVII, XVIII y XIX con un nivel de profesionalidad impresionante.

Ficha técnica

País: Dinamarca. Año: 2023. Duracion: 94 minutos. Director: Billie August. Guion: Anders Frithiof August, Jacob Jørgensen. Sobre una historia de Karen Blixen. Reparto: Sidse Babett Krudsen, Mikkel Boe, Alice Bier y Emilie Kroyer Koppel. Sinopsis: En el reino de cuentos de hadas de Babenhausen, la búsqueda de un heredero por parte del monarca conduce a un escándalo y a una separación dentro de la familia real. (Filmaffinity).