Un poema de Nicolás Guillén

Digo que yo no soy un hombre puro Nicolás Guillén

Yo no voy a decirte que soy un hombre puro. / Entre otras cosas / falta saber si es que lo puro existe. / O si es, pongamos, necesario. / O posible. / O si sabe bien. / ¿Acaso has tú probado el agua químicamente pura, / el agua de laboratorio, / sin un grano de tierra o de estiércol, / sin el pequeño excremento de un pájaro, / el agua hecha no más de / oxígeno e hidrógeno? / ¡Puah!, qué porquería.

Yo no te digo pues que soy un hombre puro, / yo no te digo eso, sino todo lo contrario.

Que amo (a las mujeres, naturalmente, / pues mi amor puede decir su nombre), / y me gusta comer carne de puerco con papas, / y garbanzos y chorizos, y// huevos, pollos, carneros, pavos, / pescados y mariscos, / y bebo ron y cerveza y aguardiente y vino,

y fornico (incluso con el estómago lleno).

Soy impuro ¿qué quieres que te diga? / Completamente impuro. / Sin embargo,

creo que hay muchas cosas puras en el mundo / que no son más que pura mierda.

/ Por ejemplo, la pureza del virgo nonagenario. / La pureza de los novios que se masturban / en vez de acostarse juntos en una posada. / La pureza de los colegios de internado, donde / abre sus flores de semen provisional / la fauna pederasta. / La pureza de los clérigos. / La pureza de los académicos. / La pureza de los gramáticos. / La pureza de los que aseguran / que hay que ser puros, puros, puros / y no son más que pura mierda. / La pureza de los que nunca tuvieron blenorragia. / La pureza de la mujer que nunca lamió un glande. / La pureza del que nunca succionó un clítoris. / La pureza de la que nunca parió.

La pureza del que no engendró nunca. La pureza del que se da golpes en el pecho, / y dice santo, santo, santo, / cuando es un diablo, diablo, diablo. / En fin, la pureza / de quien no llegó a ser lo suficientemente impuro / para saber qué cosa es la pureza.

Punto, fecha y firma. / Así lo dejo escrito.

Datos del autor:

Nicolás Guillén Batista ((Camagüey, 1902-La Habana, 1989) Por su obra ligada a las tradiciones afrocubanas, es considerado el máximo representante de la llamada «poesía negra» y una de las principales figuras de la cultura de la isla. Nicolas Guillén cursó un año de derecho en La Habana, antes de abandonar la universidad y volver a su ciudad, donde trabajó como tipógrafo y se dedicó al periodismo en la redacción de El Camagüeyano, en cuyas páginas inició también su actividad literaria. Fue nombrado Poeta Nacional de Cuba en el Primer Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba celebrado en 1961. Hasta el momento de su muerte fue Presidente de la referida institución. En vida fue solidario con algunos poetas disidentes como Heberto Padilla, Belkis Cuza Malé, Virgilio Piñera, José Lezama Lima, Eliseo Diego, José Rodríguez Feo, Oscar Hurtado y Raúl Rivero, entre otros.