Roberto Cassá y la masacre de 1937

Roberto Cassá es de esos historiadores con los que se conversa desde antes de conocerle. Sus libros han poblado los anaqueles de miles de lectores interesados en conocer algún trozo de nuestra joven historia. Tanto así, que la trayectoria del país lleva su apellido. Resulta conocida la frase: “Ese dato lo tiene la historia de Cassá”.

En este trabajo presentamos una conversación que sostuvimos el actual Director del Archivo General de la Nación a propósito de la Masacre de 1937 y su influencia en las relaciones dominico-haitianas de la actualidad. El Dr. Cassá accedió amablemente a esta conversación, transcrita de la oralidad, con la finalidad de compartirla con el público.

1. Ibeth Guzmán.1937 es un año de tensión a nivel mundial, están los pormenores de la Guerra Civil Española y las tensiones entre el comunismo y el capitalismo ¿Cómo influye ese clima internacional en la vida sociopolítica de nuestro país específicamente en ese año?

Roberto Cassá.Trujillo era un individuo que oscilaba entre la necesaria relación con Estados Unidos y las simpatías hacia el régimen nazi. Simpatías que pararon en un momento dado en 1938, pero en ese momento quedarin vigentes, aunque de manera limitada y discreta. Esto es lo que ello podría establecer como marco de todos los programas raciales particularmente de los nazis. Trujillo, evidentemente se propone una tarea racial, pero también es una tarea nacional. Una especie de exclusión del componente haitiano en el país y creo que esto tenía una connotación, sin duda, racial sin duda de contraposición de largo plazo que él asume a su manera como parte de cabeza de la intelectualidad de la época y también de consolidación del dominio despótico. Yo creo que esto último es lo más importante. Esa es mi visión.

2. I.G. ¿La masacre del 37 como estrategia para la consolidación del régimen?

R.C. En los procesos nunca hay causas unívocas. Las cosas siempre son complejas, pero desde luego no sabemos qué animó a Trujillo. Eso no quedó en documento. Él asumió esto como una responsabilidad sangrienta de tipo personal y, para mí, el hecho de que existiera una población extranjera en la frontera prácticamente autónoma con lazos con Haití: comunicación, familiaridad, desplazamientos libres para Trujillo ya constituía una irregularidad que tenía que limitarse. Junto con esto él asume una contraposición expresa con la nación haitiana.

3. I.G. ¿Podemos afirmar que Trujillo era racista?

R.C. Trujillo creía en la virtud civilizada de la llamada raza blanca y en el atraso o hasta la barbarie del vecino haitiano. Entonces él asumía esto con claridad. No lo hizo solo; lo extremó. Ya es la cuota de Trujillo extremarlo, para lo cual contó con el apoyo de la generalidad de la intelectualidad que lo seguía en el mando y qué constituía el aparato o el del conglomerado central del aparato burocrático del régimen. O sea, este es un gobierno vamos a decirlo de una manera un poco a imagen de filósofos: Trujillo se rodeaba de la gente pensante, de la gente preparada. Tenía un gobierno eficiente con un gran deseo de legitimidad.

4. I.G. ¿Qué pasó después de la matanza? ¿Logró el régimen legitimar una hazaña como esta?

R.C. Desde luego ya una matanza de este género no se podía expresar en términos de legitimidad, pero sí, lo que sí se expresó como vinieron campañas posteriores de la dominicanización de la frontera, es el sentido de la culminación de un control sobre el territorio. Eso se hizo, no inmediatamente después de la matanza, tiempo después vienen todos estos programas de legalización digamos disimulada: se fundan una serie de emplazamientos todos con sus respectivos edificios. Hay un proceso migratorio forzado en buena medida donde se lleva a la gente a la mala; es decir, desde diversos lugares del país había que implantar una población dominicana como una especie de barrera frente al enemigo.

5. I.G. ¿Cuál fue la causa bajo la cual Trujillo justificó la decisión?

R.C. Bueno, Trujillo al igual que estableció un enemigo con el comunismo estableció un enemigo, menos visible, pero también explícito. Desde luego Trujillo acudió a un expediente criminal en un estado que era un poco de furor, se habla de que había reportes de robos, los cuales son ciertos, En la frontera siempre ha habido un problema viejo, desde el Siglo XIX de presencia de bandas, de merodeadores haitianos. Si eso fue el motivo, una exasperación que hizo, es difícil que se pueda saber. Pero claro, tomó una decisión drástica de matar una cantidad enorme de personas. No fueron dos o tres crímenes.

6. I.G ¿Cómo cataloga usted esta hazaña?

R.C. Fue un crimen masivo, a pesar de que también ha sido objeto en toda esta literatura internacional haitiana de exageración indiscutible. Se ha hablado hasta de cuarenta mil muertos, son cifras hiperbólicas y absurdas, pero es una visión que se ha extendido que también está, sino autorizada, relacionada con el hecho de que fue una matanza que se dirigió a varios miles de personas. Fue un crimen espantoso. Trujillo dio rienda suelta a una especie de instinto criminal patológico que se dirigía exclusivamente a los opositores. Cuando él decía que había que matar a alguien había que matarlo. Que vive en Estados Unidos, lo vamos a matar. Eran errores, pero él operaba así. Era un criminal nato. En este caso, lo hizo a través de un genocidio.

7. I.G. ¿Sirvió la amistad entre Vincent y Trujillo y posteriormente la de Lescot y Trujillo como mediadora de una posible complicidad por parte de los gobiernos haitianos?

R.C. Yo diría que sí, que la burocracia haitiana, la élite gobernante haitiana, se plegó a la posición de Trujillo. Ellos protestaron. Hubo un reclamo diplomático, pero en definitiva acallaron y nunca se dio un resultado de una investigación exhaustiva de lo que pasó. Yo no conozco ningún documento gubernamental haitiano que dijera en qué consistieron los hechos y eso para mí es señal de que, más allá de la protesta formal, en definitiva aceptaron plegarse a Trujillo y no lo denunciaron de una manera clara. Vincent fue cómplice, pero sobre todo Lescot que fue un individuo llevado en buena medida por Trujillo a la presidencia, luego rompe con Trujillo pero Lescot estando bien documentado, sirvió a Trujillo como hombre importante de la política haitiana antes de acceder a la presidencia y en los primeros tiempos de su presidencia.

8. I.G. ¿Por qué tanta incertidumbre en cuanto al número de víctimas y a quienes ejecutaron la matanza? Unos dicen que fueron militares, otros presidiarios

R.C. Pienso que tal vez no se hizo ninguna investigación sistemática en los años posteriores a la matanza cuando el asunto estaba fresco. Era muy difícil casi imposible hacerlo. Del lado haitiano inclusive, aunque hubiera habido el interés, era también muy difícil. Lo cierto es que no se hizo. No hay texto, que yo conozca, producto de testimonios de los sobrevivientes. ¿Por qué intelectuales haitianos no lo hicieron? No lo sé. Hay que tomar en cuenta que el aparato académico de aquella época era muy inferior al de hoy. Haití siempre era un país pobre y con precariedades. Entonces no lo hicieron. O sea, un estudio histórico, basado en información fresca, del lado dominicano era imposible, pero del lado haitiano tampoco se hizo.

9. I.G. ¿Cómo usted ve los estudios e investigaciones con este eje temático?

R.C. Posteriormente yo no veo los estudios sistemáticos, se abordan fuentes, que si José Israel Cuello ha publicado unos documentos, que si Bernardo Vega saca los documentos de la época de Trujillo con buenas aportaciones, pero un estudio basado en los hechos, no se ha hecho. Yo hice algunas entrevistas a gente en la época. Gente que vieron los hechos. Unas cinco o seis entrevistas en una ocasión en la que yo estuve en la zona fronteriza. Por los lados de Loma de Cabrera yo pregunté. Entrevisté a varias personas y hubo un poco de todo. Sobre todo, claro que la matanza fue ejecutada por militares y por convictos que ya habían sido ya asentados en la frontera. Eso parece que es un hecho. Estos convictos fueron armados con escopetas, no con armas de guerra. O sea que se les dieron ciertas atribuciones de autoridad. Parece que fueron una parte importante de la atrocidad. Pero yo tampoco puedo decirle que conozco los detalles. Es algo todavía muy oscuro y ojalá que se pueda todavía compilar en un estudio lo más serio posible. Algunas personas han sugerido que los dominicanos estuvieron de acuerdo con la matanza y esa visión. Edward Paulino me comentó que el vio solidaridad del común de los dominicanos d la frontera con la matanza. Yo le dije a él que lo poco que yo conozco no coincide con eso. Fue más bien una actitud de repudio. Yo estoy seguro que fue una actitud de repudio, lo que pasa es que cuando Trujillo el repudio no podía hacerse público. Yo conozco un caso de una persona que le dio dinero para que se fuera antes de que llegaran los asesinos del régimen. Algunos de ellos volvieron. Estas narraciones hay que tomarlas con cuidado. Hay que buscar testimonios de sobrevivientes.

10. I.G. ¿Hubo víctimas dominicanas?

R.C. Haitianos nacidos aquí, sí. Hijos de haitianos nacidos aquí sí hubo. Yo no sé hasta qué punto muchos, pero sí debió haber. Yo he oído mencionar. También hubo lo contrario, haitianos nacidos en Haití que participaron en la matanza y mataban haitianos. Eso seguro. Yo tengo los datos con nombres de personas. De hecho conocí a uno. Él no me lo dijo, pero me dijeron, él mató haitianos. Ya un dominicano, un hombre que se ve que llegó chiquito nacido en Haití. Yo hablé ligeramente con él. Ahora mismo no le puedo dar el nombre de la persona seguro ya muerta, porque ya era un hombre de cierta edad cuando yo conversé a medias con él, porque era un hombre reacio. Pero, así como él, debieron haber otros casos de gente reclutada, forzada, porque no creo que lo hicieran por placer. En todo esto hay que ver la carga de temor que podía proyectarse desde el poder. Y, de seguro, algunos dominicanos normales colaboraron con esto, pero eso quiere decir, el hecho de que algunos lugareños colaboraran con la matanza, que fue un sentir de la comunidad. Eso sí es totalmente descartable y eso así lo han asumido intelectuales haitianos. El libro de Susy Castor sugiere una causa que ella no se atreve a definir, pero que apunta a hacer del pueblo dominicano el responsable de esa matanza.

11. I.G. ¿Qué hay de cierto en la anécdota de que la palabra “perejil” era el pasaporte entre la vida y la muerte?

R.C. Yo no dudo que pidieran la palabra perejil u otras. Pero no era tan difícil saber si una persona había nacido aquí o llegado después de niño desde Haití. Aun niños, no era difícil, porque ellos vivían entre haitianos. Entonces el dominio del español no era fácil. Yo lo que digo es que no debemos de cansarnos de condenar el hecho, pero al mismo tiempo debemos reclamarnos la búsqueda de la fidelidad histórica de qué fue lo que pasó.

12. I.G. ¿Cuáles fueron entonces las intenciones?

R.C. Las intenciones, ya eso es otra cosa. Ahora, ¿En qué consistió la matanza? Eso hay que seguirlo esclareciendo de manera responsable. ¿Cuál fue la extensión de muerte? Bernardo Vega calcula seis mil y él pone una serie de argumentos bastantes razonables. Es posible que fueran más. Pero de que llegaron a doce mil, que es una cifra que se ha manejado mucho. Pero el tema ni siquiera es si fueron seis, si fueron doce o si fueron nueve. Por ahí pueden andar las cosas: seis, que es la cifra de Bernardo Vega incluso el sugiere hasta algo menos, es lo que creo recordar. Hay más cosas que hay que esclarecer: ¿Cuál fue la dinámica?, ¿Cuáles fueron las actitudes de los propios haitianos, de los residentes, del pueblo y autoridades de Haití, del pueblo y autoridades dominicanas? Todo eso hay que seguirlo esclareciendo para que no se abuse de mitologías que lo único que buscan es identificar irresponsablemente al pueblo dominicano como partícipe de esta matanza. Eso hay que combatirlo porque es absolutamente deshonesto. Esa es mi perspectiva.

13. I.G. Cuando uno piensa en muerte masiva de personas, le llegan a la mente casos terribles como el del Holocausto cuyas fosas comunes son desgarradoras ¿Por qué cuando hablamos de esta masacre en particular no aparecen esas fosas? Y volvemos a lo mismo ¿Por qué es tan escasa la evidencia?

R.C. Se habla de la sabana de Juan Calvo ahí cerca de Dajabón. Se dice que ahí incineraron cuerpos, que enterraron cuerpos. ¿Cuántas personas pudieron haber sido quemadas y enterradas en ese lugar? Yo diría que no una suma demasiado alta. Pero claro eso es algo que todavía se puede preguntar. Quizás ancianos que en su niñez vieron cosas. Todavía podría tratar de esclarecerse alguna que otra situación. Ahora todo en conjunto no se puede. Pero hay que reunir datos para tener visiones lo más responsables y honestas. Los haitianos por desgracia tienden a dar una connotación que involucra a los dominicanos en general. Eso es ya un grave erros de perspectiva de contenidos. Entonces a los dominicanos lo que les toca es dar su propia perspectiva, sin asumir ningún tipo de justificación.

14. I.G. ¿Cómo ha influido este hecho en la cotidianidad de nuestras relaciones binacionales con Haití?

Los haitianos necesitan emocionalmente, o muchos intelectuales haitianos, renovar la confrontación con los dominicanos. Entonces la matanza le da una coartada. Yo no digo que no haya que criticar la matanza, claro está que sí hay que hacerlo. Pero esa visión de que es el resultado de la comunidad dominicana, eso es un disparate, pero muchos intelectuales haitianos necesitan renovar esto porque tienen un problema emocional histórico con los dominicanos, muchos de ellos creen que nunca debimos ser independientes, que debimos permanecer en el Estado haitiano. No se atreven a decirlo, pero lo piensas. Digo, algunos lo escribieron y alguno dijo que éramos agentes del imperialismo o de un imperialismo dominicano.

15. I.G. ¿Cómo influye La Masacre en las relaciones actuales de la República Dominicana y Haití?

R.C. Los haitianos van a seguir con este tema. Y los dominicanos debemos seguir, a pesar de que ellos tratan de desacreditar al pueblo dominicano hoy día con la existencia de una supuesta esclavitud y campañas de descrédito con cualquier cosa, que si el apellido de una niña. En fin, tienen un problema emocional y dentro de esta fase que forma parte de una necesidad del conflicto. Los haitianos son inherentemente conflictivos entre ellos. Por eso Haití, en parte, está en la situación de desastre, no solamente por la herencia del imperialismo francés que fue evidentemente destructiva, luego la forma de la ocupación norteamericana, pero también por la incapacidad de sus élites. Entonces hay una especie de legalización de echar culpas y de excluir culpas propias. A mí me dijo un gran periodista haitiano en una entrevista que tengo grabada, Jean Dominique, me lo dijo a mí en una entrevista en vivo y yo tuve que responderle que él era intelectualmente irresponsable, y le dije: “usted me pone en situación penosa de tener que representar un país sobre otro que usted dice representar” fue una experiencia terrible. En la tarde me dijo un amigo dominicano que yo debía salir del país porque aquí no se puede hablar así, porque aquí la gente vive con miedo. Porque ellos se lo creen, que nosotros somos los culpables de su drama, porque claro la vida del haitiano es algo horroroso. Un país pobrísimo. Y a ellos les causa malestar que este país viva infinitamente mejor y que los haitianos tengan que cruzar y ser objeto de discrimen social como lo son hoy día.

16. I.G. Hasta qué punto es valido darle una lectura racial en esta época al problema de la inmigración haitiana es tendencioso y es avivar una llama de conflictos. ¿hasta dónde es racismo y hasta dónde antihaitianismo?

R.C. Yo creo que hay racismo aquí. Y hay racismo popular, al margen de la relación con el haitiano. Desde luego eso ha cambiado, se ha atenuado. Hay cambios en esas percepciones raciales. El dominicano antes no se concebía como negro, hoy en día ya sí hay mayor visión de una realidad étnica distinta al ejemplo del mundo llamado blanco. El dominicano creció con la perspectiva, históricamente hablando de ser una especie de blanco de la tierra, de indio. Eso es motivo de estudio que debe seguirse viendo. Y, desde luego, esa visión étnica, de color, se traslada a la perspectiva de considerar al haitiano desde un ángulo de inferioridad étnica, de que representa lo atrasado. Ahora lo principal en esto no es el componente étnico, es el componente social. El haitiano es el pobre aquí. Entonces el rechazo al haitiano es un rechazo al pobre, es una especie de desprecio a la condición del pobre. Porque hay una identificación creciente del proletariado y de los pobres con los haitianos, lo cual es un problema muy serio porque este país se está suicidando históricamente con la migración haitiana creciente. Para mí es una cosa terrible lo que está sucediendo porque es una migración que no conviene y que va a generar, a la larga un grave problema de dualidad étnica, ya el haitiano está tomando una proporción de más de un millón de personas donde van a constituirse en minoría nacional y va a tener consecuencias políticas y va a llevar a contraposición creciente a la dominicanidad. Ellos van a pugnar, a la larga porque constituirse en minoría nacional y porque su idioma sea un idioma nacional y haya que enseñar en la educación dominicana principios haitianos. Eso no conviene, pero vendrá si no se detiene la migración haitiana.

17. ¿Por qué esta migración tan desenfrenada?

Porque le conviene a la clase dominante. O sea, es un negocio, un negocio que comienza con los guardias en la frontera, un negocio infame y termina con la explotación de ellos en la calle, en las empresas, un negocio que no está regulado. Cuando Trujillo estaba regulado, venían trabajaban y los devolvían, pero el principio es el mismo explotar a los pobres. Los pobres de fuera sin derecho social. Entonces este país tiene una responsabilidad muy grave de parar esto y de regular. Procurar que el haitiano que se quede, lo haga con iguales derechos civiles que los dominicanos. Pero eso no está en la agenda. La intención es seguirlos explotando irresponsable y desordenadamente.