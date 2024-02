Abelardo Vicioso: Al filo de la Era

Tras su caída en la “telaraña militar”, fruto del azar y avatares de la vida -tal cual él mismo acotare, a “obra y gracia” del dictador, tras graduarse de Derecho- mi padre Abelardo, sintiose irremisiblemente cautivo en las entrañas de aquel monstruo asfixiante y ciclopeo de la tiranía.

Corría el año de 1959, y el régimen de Trujillo empezaba ya a tambalearse. Los expedicionarios de Maimón, Constanza y Estero Hondo no se habían inmolado en vano. El país comenzaba a despertar. Así, y muy a pesar de su condición de militar que prácticamente le inhabilitaba para expresarse, aquel contertuliaba con sus amigos y relacionados desafectos al gobierno (colegas muchos de la Generación del 48 a la que pertenecía como escritor).

Y, entre sorbos de café y volutas de tabaco negro, conspiraban. ¡Inenarrable osadía! Entonces las informaciones volaban como “golondrinos”. Y a instancias superiores, repele. Virtualmente atrapado y sin salida, opta por abandonar el país. Así, y por gestiones de mi abuelo Sergio -diplomático en la sede, a la fecha-, de inmediato consigue ser nombrado vicecónsul en Curazao. ¡Carajo!, Trujillo tronó enfurecido al entrepelo. ¡Mal jaez!

Aun. Libre, y ahora en la tierra que también había acogido otrora al insigne patricio (a Duarte refería), de inmediato pónese en contacto con el exilio dominicano. Los “calieses” del tirano, por supuesto, “soplan”. A tal efecto, mi padre “es invitado cordialmente a pasar por la Cancillería, ya que había sido designado con un cargo en otra....” Claro, aconséjanle no presentarse. Su vida corría peligro. Por lo tanto, decide asilarse en la Casa de Venezuela, que entonces fungía como legación diplomática de esa. ¡El escándalo había estallado!

Como era de suponerse, las represalias en su país y en contra de su familia no se hicieron esperar: a mi abuelo Sergio, interno aún en el Hospital Padre Billini, recién operado de la vesícula, le cancelan de su puesto en Relaciones Exteriores. Luego, intentan ¡envenenarle con estricnina! Gracias a la Providencia, y a un médico amigo, el intento de homicidio fue abortado. A mi tía Leonor Esther la cancelan en Educación, y a mi otra tía, Ligia Margarita, la despiden de la Puerta del Sol donde laboraba, ante insistentes presiones y amenazas a Don Pepe, comerciante español y amigo dueño de la tienda…

En los días posteriores, la persecución manifestose tenaz. Las tres hermanas Vicioso, Nona, Ligia e Hilda Maritza, compelidas transitaban temerosas por las calles de la vetusta urbe “custodiadas” impertérritamente por los “cepillos” negros del SIM que implacables “despeinábanse” el casco viejo, de palmo a esquina. Mi tío Vinicio, militar y piloto, egresado de una prestigiosa academia norteamericana (@Lackland, Texas), estaba entonces de puesto en el lejano sur: Barahona. “Sorpresivamente”, requiérenle aquí de inmediato: El Jefe quería verle. ¡Y vaya malsana encomienda la que asignáronle! Debía buscar a su hermano y traerlo al país, con las “garantías absolutas de que no le ocurriría nada”. ¡Luzbélico conciliábulo! Mi tío Vinicio hace sus maletas y parte hacia Curazao. Por supuesto, ¡también se queda!, y asílase en la misma sede.

El gobierno de Venezuela, encabezado por Rómulo Betancourt, enemigo ferreo del dictador, mostrábase “en extremo cauteloso” ante los nuevos requirientes de asilo. Recién había sucedido lo de Juan de Dios Ventura Simó, a quien Trujillo falsamente hacía pasar por uno de los suyos en “loable servicio a la República”. ¡Soez estratagema! Y aunque el tiempo después demostró la verdadera lealtad del extinto militar a la causa de la patria subyugada, mientras tanto “el asunto no estaba muy claro”, y claro, ¡éstos eran dos militares más del dictador!

Tangencialmente, y acá en Santo Domingo, a mi abuelo Sergio, aún convaleciente e interno en el Padre Billini, emisarios del sátrapa inquiérenle a ir en búsqueda de sus dos hijos “desertores”. Mi abuela Leonor les argumenta de su delicada condición de salud, por lo que entonces ella misma es requerida para tal encomienda en una posterior visita al temido SIM. Claro, ella niégase rotunda y valientemente. La familia ora por sus vidas.

Eran los días más oscuros y espeluznantes de aquella sangrienta tiranía que parecíales inextinguible. Finalmente, el gobierno de Venezuela les agencia una avioneta a los “militares desertores” varados en Curazao, que los lleva ¡a Cuba! Recién entronizado el régimen revolucionario de Fidel Castro, los “supuestos” desafectos arriban a la isla “con forma de caimán” en medio de estrictas medidas de seguridad. Sí, “supuestos”, pues ya Trujillo había regado subrepticiamente la especie de que éstos eran “militares al servicio de la patria en labores de inteligencia”. Por ende, al pisar suelo cubano, fueron apresados e indefectiblemente encarcelados.

En nuestro país, los Vicioso continúan su viacrucis. Y de forma intempestiva, una tarde son “visitados” por sendos cartahabientes del mismísimo Lucifer: Dos generales del Jefe tocaban a la puerta. Ipso facto, externáronle la “inusual invitación” “a mudarse a una casa que les tenía el Generalísimo” en las afueras de la ciudad. Anonadados, acatáronse la macabra e ineludible ordenanza. Literalmente vaciáronlo todo. Cajones, zapatos, cortinas, valijas, enseres del hogar, todo, a vapor metiéronle, a como cupiese, en unos enormes furgones o camiones de verde olivo y lona. La calle Arzobispo Meriño estaba totalmente militarizada. Guardias con armas largas en ambas aceras y vehículos militares por doquier. La gente, temerosa, se agolpaba en los balcones ante tan abubilante espectáculo. ¡Horteros artilugios de una era en desbandada! El terror apoderose de todos.

Mas el coraje y el decoro impusiéronse con resobrada hidalguía. Y apertrechados solo con su fe irresquebrajable, emprendiéronse aquel singular (mas tenebroso) trayecto. ¿Hacia donde realmente conducíanles? Al cabo de un tiempo, ¡arriban a la Base Aérea de San Isidro! Aquella era una vivienda modesta (aun acogedora), similar a las demás. Sin embargo, esa primera noche nadie “pegó un ojo”. Al otro día, “unióseles” la tía Mimí, esposa del tío Vinicio, recién parida y con mi otra primita Perla a rastras. La prensa internacional observábales con ojerizas. Y como ellos eran “los ilustres familiares de los héroes de la patria de misión en la vecina isla de Cuba”, habrían de ser tratados como tales. De cierto, “mal” no les trataron. Por lo menos, comida no faltoles. Aun, noche tras noche, las rondas custodias hacíanse interminables y tormentosas. A las doce, el timbre sonaba. El cuchicheo era mordaz. Y las pisadas, muy ferreas, y trepidantes.

Los rumores estaban a la orden del día: “Sus hijos, conocedores de todos los puntos vulnerables del régimen, vendrían a bombardearles desde el aire y...” La tortura y el terror eran el sino inaplazable de su inexistencia.

Así, y periódicamente, mi abuelo era requerido por los esbirros del SIM para interrogarle. A resguardo, despedíase de todos, y con los ojos vidriados entregábale a mi abuela su inseparable aro de matrimonio. Desde entonces, mi abuelo Sergio nunca volvió a ser el mismo. Recuérdole siempre taciturno, retraído, triste.

Al tiempo, mi padre y mi tío fueron puestos en libertad. Tras fehacientes e irrefutables pruebas de su lealtad con la causa liberadora del pueblo dominicano, el régimen de Castro enmiéndase y les suelta. Entonces, reempiezan su labor conspirativa desde al exilio. Y aquí escucháseles subrepticiamente por Radio Habana, arengando a su pueblo sojuzgado e irredento. Allí, mi padre trabaja en el periódico Hoy, como redactor. Y mi tío Vinicio labora como chofer en una casa de familia. Sin embargo, y el hecho de estar lejos de los suyos y de sus afanes propios, de plano trastornole y conmocionaba. E intentose varias veces desaparecer “de la faz de este mundo inmundo”. Mi padre le confortaba, pero en vano. De cierto creía que nunca iba a volver a ver a su añorada familia y a los suyos. A su hija ¡que nunca conociole! La inexorabilidad y el poderío irreductible del tirano eran definitivamente la creencia (secular) generalizada. Sin embargo, el 30 de mayo de 1961 ¡cae Trujillo!

Tanto, los familiares del dictador permanecen aquí “haciendo y deshaciendo”. Persiguiendo, y torturando. Sobreseiendo, y asesinando. No fue hasta la instauración del gobierno democrático del Profesor Juan Bosch en 1963 cuando mi padre pudo regresar a su querida patria. Desafortunadamente, mi tío Vinicio finalmente sucumbió a sus intenciones suicidas y no pudo feliz reencontrarse con su familia que tan vehementemente aquí le esperaba. Los “felices esponsales” de mi Tía Ligia con mi Tío Arístides (Niní) entonces no fueron tan felices. Todo era sollozo, y duelo (al enterarse, justo)....

Casi treinta años después, y tras exhaustivas diligencias y trámites de mi padre en la vecina isla, lo que restaba de sus restos (pensamos) “descansó” entonces en su adorada “tierra de valientes”. Finalmente, la madre se reencontraba con el hijo al que creyose ya perdido.

Finalmente los Vicioso redimíanse su historia (aun siquiera falten algunos capítulos -muchos- que trascontar)...