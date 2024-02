En más de una ocasión he tenido que escuchar decirme: “a ti es que más *vainas* te pasan”, “siempre tienes un cuento” o “en tu familia pasa de todo”.

Algunas de estas expresiones vienen con su pizca de sarcasmo, porque la verdad es que en mi vida pasan muchas cosas y a veces la gente no suele creerme.

La ventaja o desventaja de pertenecer a familia numerosa, no es culpa del demonio. La vida te premia con muchos momentos de alegría, pero también aciagos.

He atravesado momentos difíciles, en el lapso de un año y medio, tres de los nuestros han sido diagnosticados con enfermedades incurables.

Otros han sido los desdichados de tener que lidiar con esta enfermedad que al año cobra miles de vidas en el mundo.

Recuerdo una llamada telefónica familiar, donde a través del auricular, decía: “Dios debió mandarme a mí, estoy cansada de ver la gente sufrir”.

Mis tíos son como mis padres, siempre han velado por mi salud, educación y seguridad; por eso para mí son tan especiales. No obstante, agradezco que aún estén y vayan progresando.

Entre enfermedades, mis sentimientos transcurren junto a otros problemas que no me da la voluntad de contar. Un día tomaré mi celular y escribiré sobre mis experiencias de vida o sobre cómo me sentía en diferentes momentos. Y mientras lo haga, encontraré un refugio seguro para liberarme.

Escribo sobre lo que observo, lo que siento, lo que pienso y lo que vivo; esto para mi es gratificante porque desde entonces he sentido que la fe toca a mis puertas. Entre una palabra u otra aprendo a ser paciente y confiar.

Hay algunas reflexiones que publico; otras pienso guardarlas hasta que considere prudente.

De lo que estoy segura, es que escribir me ha dado libertad.

Escribir me anima, me da paz en medio de un torbellino de emociones que muchas veces no sé cómo expresar. Cuando escribo soy libre, simplemente soy.