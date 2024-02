Los cuentos de Manuel Núñez

Cuando comparto con un escritor, me siento gente. La cercanía a un lenguaje entendible, no barato, es me recuerda lo que soy. Hace unos días me encontré con Manuel Núñez Asencio, y ambos nos enfrascamos en un dialogo cordial y de respeto mutuo que no se usa a menudo.

En la referida conversación, además del intercambio de certezas literarias y visiones de un mundo que no sabe a dónde va, Núñez Asencio me devolvió el sentimiento de cubanía que jamás podré perder.

Con respeto y humildad el escritor asistió al acto de presentación del libro “Canto a Duarte”, de José Ángel Buesa, que honró a ese poeta cubano excepcional que vivió dieciséis años como un dominicano más y, como regalo al país, escribió un poemario de altura, contentivo de uno de los pocos cantos épicos concebidos en su exitosa carrera literaria.

Pero esta vez no he venido a hablar de mi compatriota, cuyos restos reposaron por un tiempo en el Panteón de la Asociación de Cubanos Residentes en República Dominicana. Mi escrito va a la cuenta del autor de “El ocaso de la nación dominicana” y sus publicaciones recientes.

De Manuel Núñez acabo de recibir dos tomos nacidos de su innegable oficio creativo. El primero es una novela titulada “El último Sordello” (de la cual se escribirá en otra ocasión), una historia multicorde donde personajes históricos aparecen como protagonistas o coprotagonistas y son puntos de referencia, a veces sutiles y otras presenciales. Esta forma de recrear la presencia de estas luminarias con una prosa elegante, de mucha altura, con ribetes poéticos y conceptuales, obliga a una lectura amena.

El segundo libro es el tomo de cuentos “La entrada del Barón Samedi en Santo Domingo y otros relatos”, integrado por once historias, dos de las cuales han sido publicadas con anterioridad en suplementos culturales: “El regreso de Matilde” (p 13) y “La mosquita muerta” (p.49).

Las otras nueve, inéditas hasta la fecha, mezclan drama con ironía, casualidad con enigma, historia con tremendismos y certezas con desasosiegos. Contienen la voz de un autor ubicado en contextos específicos para, desde ellos, captar el devenir de personajes vinculados a sus propios destinos, con marcas profundas y entrecejos fruncidos. Esos otros cuentos son “Un matrimonio ejemplar”, “Muerte en la playa”, “Los rostros interminables de Eva Perdomo”, “Amor cuerdo no es amor” “El amor desenterrado de Federico”, “Los perros de Francisco”, “La invención de Boyer”, “Los hombres no saben morirse” y el mencionado “La entrada del Barón Samedí en Santo Domingo”. Este último relato sondea las tribulaciones del pueblo dominicano con su vecino Haití a lo largo de la historia, donde la ficción se encarga de universalizar fricciones, coyunturas históricas, personajes reales y tramas vinculadas con el enfrentamiento entre ambas naciones. Su lectura es agradable, el autor acude a la simbiosis y une una acción sobre otra a manera de parábola, para que lector se adentre con facilidad en el mundo de su propia realidad.

Si preguntan mi recomendación por un solo relato de este libro (aunque me entusiasman todos) prefiero “Los hombres no saben morirse”, narración que sucede en primera persona, en boca de un fallecido, donde relata lo que fue cuando su pecho latía al ritmo de la sangre, según sus propias experiencias, muchas veces mal aprovechada.

Estas historias gustarán a un lector cansado de consumir como buena y válida la cotidianidad simplona que algunos autores. Lamentablemente, nuestra la cultura contemporánea no incentiva ni promueve el interés por la lectura. Sin embargo, estos relatos nos enaltecen, saben cruzar fronteras y enraizarse en el gusto por la buena literatura.