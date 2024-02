Mis maestros fueron mi inspiración

El atributo de llegar en un aula y seguir al pie de la letra un diario de planificación es tarea de todos los días, una responsabilidad de cualquier docente, más poder sembrar en el corazón de un estudiante el amor hacia la lectura y el saber, solo lo logran aquellos llevan el don de la buena enseñanza.

No todos han tenido un buen maestro y eso es lamentable. En mis años de primaria fui bendecida por grandes académicos que plantaron en mí la semilla del querer saber, aprender y conocer.

Mi profesora Cecilia, a pesar de que llevo años sin verla, siempre la recuerdo. Tras haber sido mi profesora en Primer y Segundo de la enseñanza básica, consideró que mi sapiencia estaba a un alto nivel y no era necesario que cursara el tercer grado.

De inmediato convocó una reunión con el director del plantel, a quien no le agradó la idea, pero ella, insistentemente, logró convencerlo. También habló con mis padres.

Un requisito en ese entonces para que yo fuera admitida al cuarto grado, era escribir en letra cursiva.

Y ella, tan comprometida con mi causa, me inició en la escritura de caligrafías en cursiva. Recuerdo muy bien cómo en aquella aula pintada de verde, sentada en un pupitre, ella tomaba mi mano y la guiaba para poner, en blanco y negro, el abecedario.

Al acercarse las vacaciones, me comprometió a asumir la tarea de iniciar el cuarto nivel con mi letra en cursiva. Así lo hice.

Al terminar las vacaciones escolares, ella se mantenía vigilando que todo estuviese bien conmigo. Cecilia no era así solo conmigo, ese amor genuino y preocupación por la enseñanza lo transmitía a todos sus estudiantes.

Desde entonces, mi agradecimiento a sus acciones permanecen grabadas en mi memoria Fue de las primeras personas que creyó en mí.

Un amor muy parecido, pero más intenso, lo desarrollé con la profesora Moraima Zorrilla, quien me guió en preescolar y en séptimo grado. Para mí es la definición la excelencia magisterial.

La profesora Zorrilla, junto a su dinamismo y carisma, sabía enseñar. Se preocupaba tanto por el alumno más activo como por el más rezagado.

Como toda una esteta, enseñaba y recitaba poemas y, con métodos muy creativos forjaba en sus estudiantes el hábito de la lectura.

En fechas patrias, recuerdo cómo impartía manualidades para decorar el aula, al tiempo que motivaba a participar en las actividades sobre el ideario de Juan Pablo Duarte, o el juramento de los trinitarios.

Era atenta, y repetía de manera clara y paciente cuando alguién no entendía.

Al cuminar el curso, ella me escribió una carta donde resaltaba mis cualidades de estudiante. Desde en ese entonces me di cuenta que no volvería a tener una maestra igual. Y tuve razón.

No solo de ellas guardo prácticas y enseñanzas. Los libros que leí fue a instancias de las profesoras Ana María y Cecilia Camilo. Y sentí un vacío inmenso cuando trasladarom a las educadoras Flor y Mayra a otro centro educativo en Sabana de la Mar.

Cada una de ellas puso en mí el deseo de crecer, y de acercarme algún día a sus niveles de vocación.

Reflejo todo esto porque la angustia llega a mí, cuando veo a mi alrededor que no todos los estudiantes corren con la suerte que tuve al ser educada por académicos excelentes.

Sin embargo, más que poner en blanco y negro mi experiencia, mi propósito es motivar a los docentes a valorar una buena enseñanza, a prepararse y transmitir esos conocimientos. Una correcta formación echa las raíces de un nogal y florece tan bella como las flores de un cerezo.

Estas letras son el reflejo de lo que es enseñar con vocación, paciencia y amor.