Canto a Duarte

Por el amor que le tengo a la literatura, hay un libro que me gusta mucho llamado “Cien años de Soledad”. Cada cierto tiempo vuelvo a una de sus páginas que es cuando el pueblo de Macondo pierde la memoria. Y siempre siento la misma angustia de no saber lo que va a pasar. Y en el pueblo está todo el mundo desorientado. Y como no saben quienes son, está la incertidumbre de que puedan convertirse en otras personas, en el otro. Juan Pablo Duarte, con sus pensamientos y sus acciones nos permitió precisamente eso, que no nos convirtamos en el otro.

La trascendencia de Duarte es que no solo nosotros, los dominicanos, reconocemos el ejemplo de Duarte, sino que esa admiración también es compartida universalmente. Es el caso de la poesía de José Ángel Buesa, el gran escritor cubano quien a mediados del siglo XX se conocía como “el poeta más popular de Cuba”. Premio Nacional de Literatura (1938). Su popularidad se debía en gran parte a su exquisita sensibilidad y su habilidad para capturar las emociones humanas en sus versos. A lo largo de su vida, Buesa exploró temas como el amor, la nostalgia y la belleza efímera de la existencia. Traducidos a decenas de idiomas. Otros muchos han musicalizado sus poemas.

Buesa nació en Cruces, Cienfuegos, Cuba. Aún joven, se traslada a la Habana, donde se incorpora en los grupos literarios existentes y comienza a publicar versos a los 22 años con inmenso éxito. Tras una primera etapa muy productiva, Buesa se ve obligado a abandonar Cuba para empezar una penosa peregrinación por España, Islas Canarias, El Salvador, Venezuela, México y finalmente Santo Domingo donde se dedicó a la enseñanza, ejerciendo como catedrático en la Universidad Pedro Henríquez Ureña en la República Dominicana, hasta el momento de su muerte ocurrida la madrugada del 14 al 15 de agosto de 1982.

En el poema que dedica a su madre, Buesa refleja claramente el sufrimiento causado por haber tenido que abandonar su tierra natal.

Entre sus obras más destacadas podemos mencionar: Su libro “Oasis”, toda una revolución en su momento. “Poemas prohibidos”, “Odas por la victoria”, “Babel”, Canciones de Adán”, “Lamentaciones de Proteo”, y, el que hoy nos convoca aquí, “Canto a Duarte”.

Al haber leído el libro, me sorprendieron dos cosas: Como amante de la literatura, la limpieza y el cuidado de su prosa; Como dominicano, el orgullo que sentí mientras leía los poemas, y pensaba en lo afortunado que somos de pertenecer a un país cuyos cimientos fueron construidos con los valores de Juan Pablo Duarte. Por eso invito a todos a detenerse en la lectura de este libro. Sin dudas nos ayuda a reconocer y valorar nuestra identidad, para que no nos convirtamos en el otro.