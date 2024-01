Una mirada a la poesía Xoxicuicatl de los nahuas

La poesía náhuatl, en su rica tradición lírica, nos regala un género particularmente fascinante: el Xoxicuícatl, o "Canto Florido". Estos poemas, atribuidos al célebre Nezahualcóyotl, destacan por su profundidad filosófica y su conexión intrínseca con la naturaleza.

En esta selección de Xoxicuícatl, se vislumbra una autorreflexión estética, donde la poesía misma se erige como tema central. La palabra, como elemento eterno, se convierte en el hilo conductor que une la fugacidad de las flores con la permanencia del canto. Este ensayo explorará la importancia y el valor sentimental de estos poemas, analizando críticamente su contenido y reflexionando sobre su significado perdurable en la expresión poética.

Para empezar, este tipo de composiciones eran una forma de expresión lírica en la poesía náhuatl, la lengua de los aztecas y otros pueblos mesoamericanos. Los Xoxicuícatl eran cantos que celebraban la belleza de la naturaleza, especialmente de las flores, y a menudo incluían reflexiones sobre la fugacidad de la vida y la importancia de apreciar el momento presente.

Como expresa en "No se acabarán las flores", aunque las flores se marchiten, el canto del poeta permanece y las preserva. El poema establece desde el principio la dualidad entre la efímera existencia de las flores y la duradera presencia de los cantos. En medio de la transitoriedad de la naturaleza, Nezahualcóyotl declara que sus flores y cantos persistirán. Aquí, la palabra se erige como un faro de eternidad en un mundo efímero. La autorreflexividad estética se revela en la conciencia de la caducidad de las flores, resaltando la capacidad de la poesía para inmortalizar momentos y emociones. Se observa una nostalgia por lo que se extingue y una esperanza en la palabra que vence al tiempo.

Esta visión de impermanencia terrenal es propia de la cosmovisión náhuatl, en la que la vida es sueño y la muerte nos acecha a cada instante. Por ello, en "He llegado", Nezahualcóyotl declara que solo "por poco tiempo" se alegra en la tierra. La consciencia de la muerte está siempre presente, otorgando una emotiva nostalgia a la belleza fugitiva del mundo. Este poema nos sumerge en una búsqueda poética en la que Nezahualcóyotl, como Yoyontzin, corta flores preciosas que simbolizan la amistad. La metáfora de las flores se convierte en un crisol de significados, representando la búsqueda del canto verdadero y la conexión con los demás. La amistad, la nobleza y la comunidad emergen como pilares fundamentales de la existencia, subrayando la capacidad de la poesía para explorar las complejidades de las relaciones humanas.

Frente a esto, la poesía es exaltada como vía para aprehender lo bello y elevarlo más allá de su extinción. Como declara en "Lo comprende mi corazón", el poeta busca que las flores y los cantos "no se marchiten". La poesía tiene así un hondo valor sentimental, pues permite al ser humano trascender su finitud a través de la palabra eterna. Este poema revela una profunda conexión entre el canto, la flor y la comprensión interna. El corazón del poeta se ilumina al escuchar un canto y contemplar una flor. Aquí, la poesía no solo se convierte en un medio de expresión, sino también en un canal para la comprensión y la conexión espiritual. La autorreflexividad alcanza su punto culminante cuando la poesía no solo se trata de expresar, sino también de comprender y ser comprendido.

Esta búsqueda poética está dotada de un profundo lirismo. Abundan las imágenes sensoriales de las flores, su fragancia y colorido. El canto se asocia a la embriaguez, el placer y la alegría, en contraste con la tristeza terrenal. Como invita en "¡Alegraos!", el canto poético tiene un poder de regocijo que combate el pesar mortal. Este poema celebra la alegría que emana de las flores y los cantos. Se destaca la fragancia de las flores del tiempo de lluvia, simbolizando la renovación y la abundancia. La música y la poesía se presentan como antídotos contra la tristeza, como collares de flores que embriagan el espíritu. La invitación a alegrarse con las flores y los cantos revela la capacidad única de la poesía para transformar las emociones y disipar la melancolía.

La poesía es así una celebración de la vida, un ritual sagrado de exaltación de la belleza. Como expresa en "He llegado", el acto poético es como danzar en "la casa de la primavera" y disfrutar con el "corazón". La poesía se conecta con una espiritualidad que rinde culto a la grandeza de la existencia. Destaca también en estos poemas la dimensión comunitaria y política de la poesía. Nezahualcóyotl se dirige frecuentemente a un "tú" que representa a su pueblo. La poesía es un lazo social, una "reunión" y "amistad", en palabras de "He llegado". El canto busca alegrar el corazón del prójimo, como señala en "¡Alegraos!".

Esto revela que la poesía tenía en el mundo náhuatl una función ritual de cohesión social. Era una forma de comunicación sagrada entre el tlatoani y su pueblo. Nezahualcóyotl asume aquí el rol de poeta como un deber espiritual y político.

Para finalizar, el valor sentimental de estos poemas radica en su capacidad para evocar emociones universales. La conexión entre las flores y los cantos no es solo un juego poético, sino una metáfora que resuena en la experiencia humana. Todos enfrentamos la fugacidad de la vida, la búsqueda de significado y la alegría que emana de las conexiones humanas. Nezahualcóyotl, a través de sus Xoxicuícatl, nos brinda una lente poética para contemplar estas verdades fundamentales.