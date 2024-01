Tres poemas inolvidables de Carilda Oliver Labra

Me desordeno, amor, me desordeno Me desordeno, amor, me desordeno cuando voy en tu boca, demorada, y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno. Te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada; y acaso sin estar enamorada me desordeno, amor, me desordeno. Y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa de veneno; y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca, demorada, me desordeno, amor, me desordeno.

Muchacho loco: cuando me miras

Muchacho loco: cuando me miras con disimulo de arriba a abajo siento que arrancas tiras y tiras de mi refajo…

Muchacho cuerdo: cuando me tocas como al descuido la mano, a veces, siento que creces y que en la carne te sobran bocas.

Anoche

Anoche me acosté con un hombre y su sombra. Las constelaciones nada saben del caso. Sus besos eran balas que yo enseñé a volar. Hubo un paro cardíaco. El joven nadaba como las olas. Era tétrico, suave, me dio con un martillito en las articulaciones. Vivimos ese rato de selva, esa salud colérica con que nos mata el hambre de otro cuerpo.

Datos de la autora

Carilda Oliver Labra (Matanzas, Cuba, 6 de julio de 1924 - 24 de agosto de 2018). Reconocida como una de las voces cubanas más importantes, Carilda Oliver Labra ha experimentado todos los registros y formas, es una de las pocas que escribió sonetos, silvas, redondillas, cuartetas, décimas y además un verso libre extraordinario. El investigador Miguel Barnet, ha escrito sobre ella “Hizo de su vida lo que le dio la gana. La dio una patada a la clase media alta a la que pertenecía, se casó con quien quiso, tuvo los amores que quiso y escribió los poemas eróticos más osados"