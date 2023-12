“En la Gestión Cultural moderna los dispositivos móviles y las redes sociales son herramientas fundamentales”

¿Es usted propenso a realizar ferias culturales por todo el país?

Es que deben crearse sinergias y incentivar a que las provincias, por medio de interlocutores que integren comités de creadores destacados, con la participación del Estado como financiador y regulador.

El hecho de contar con estructuras en el Ministerio de Cultura encargadas de montajes de eventos y el hecho de contratar productores y coordinadores, demuestra debilidad y una falta de entendimiento de la función cultural.

Estas ferias locales solo deben estar a cargo de sectores entendidos en estos temas. En las gastronómicas, por ejemplo, la directiva estaría a cargo de asociaciones de restaurantes y afines, pues ellos son los que deben encargarse de estos eventos. Propongo una descentralización, para que los proyectos sean orgánicos y funcionales.

Además. a veces no tienen que ser iniciativas gubernamentales que “ordenen” lo que hay que hacer. Lo importante es apoyar al talento local.

Gestor cultural Luis Molina

Roldán Mármol y la Fundacion Cofradía tienen iniciativas inteligentes que deben ser parteparte de la estructura gubernamental no con migajas, sino con un verdadero apoyo donde se le respete su espacio pero que cultura asuma su rol.

Angel Rosario es el ideólogo y organizador del “Foro Caribe Naranja” y en vez de Ministerio de Cultura asumirlo, debería poner los intereses culturales de la nación por encima de sus ordenanzas, para que los organizadores del Foro lo asuman a plenitud. En este caso, la función del Ministerio sería aportar recursos.

El discurso de que Cultura no tiene dinero es una realidad a medias, pues en la falta de recursos brilla la imaginación. Todas las actividades se evaluarían por su impacto pues si nadie lo ve, para qué se hacen.

Si un museo no tiene visitantes pues a trabajar para eso el departamento de Impacto Cultural tendrá que “fabricar “asistentes sin parar.

Volviendo al rol de la Editora Nacional, los libros se imprimirían por demanda; todos serían digitales, en una página web que pudiera llamarse Biblioteca Digital del Ministerio de Cultura donde se descargarían todos los libros gratuitamente.

De un libro con interés estratégico solo se imprimirían cien ejemplares y dependiendo de una serie de parámetros se pueden imprimir más, pero siempre de manera simbólica, y en varios idiomas, pues estarán en todas las plataformas digitales gratuitas y pagas.

Esos espacios no esperaran el milagro de que alguien los lea, serán promovidos orgánicamente y, sobre todo, con publicidad paga con el presupuesto que antes se usaba para imprimir estos libros y guardarlos en cajas, en el ministerio y en las casas de los autores.

En los 8 años del Licenciado Jose Rafael Lantigua la editora nacional editó unos 500 libros por título. Le rogue que lo digitalizará y lo subiera a la nube, pero esto nunca sucedió.

Me da pena cada vez que voy a una puesta en circulación del libro de un amigo, el formato es el mismo de otrora, como en el año 1844 o antes o cuidado si peor. Todo se queda en un acto protocolar y ni siquiera tiene razón de ser, salvo el hecho de compartir con amigos y darle formalidad.

¿Elegiría una época del año para realizar las Ferias Culturales?

El tiempo lo es todo, el año tienen que tener un cronograma de actividades según el año, por ejemplo la Feria del libro tiene que ser en una época escolar , por lo menos en el triste formato actual.

En febrero se debe hacer una feria o festival de valores patrios, nadie ama el país que no conoce y valora, esto es una ficción.

En verano debe haber una feria para la juventud, es a ellos que hay que acercar a la cultura, darle un espacio a todos los jóvenes creadores y en su espacio presentarles de manera entendible el resto del accionar cultural para generar interés.

Debemos llamar la atención de los jóvenes a la cultura decirles que existe un mundo más allá del dembow, decirle a las jóvenes que deben valorarse por qué son seres humanos más que objetos con fecha de caducidad.

¿Usted cree en las publicaciones en Instagram, y en otras redes sociales?

El centro de un gestor cultural deben ser las redes sociales, usando las Tecnologías de la Informacion y el Conocimiento el Chat GPT, las IA para crear productos que puedan trascender al mundillo cultural.

Pero para eso tenemos que cambiar los gestores culturales y dejar de pensar en libros, charlas, conferencias, y conciertos sin que estos estén apoyados por una estrategia de conservación (grabación y documentación) y luego la difusión.

El libro y el concierto presencial deben ser apoyados con grabaciones y soportes que permitan su difusión.

Como abogado, cuando inicié mis trabajos en el campo de la Gestión Cultural me sorprendí cuando vi qie en todos los eventos asistieran las mismas personas en su mayoría sin ningún interés en la actividad cultural.

Antes de que existieran las redes sociales entendí que había que usar los elementos y medios disponibles para la conservación y difusión cultural.

Me puse por meta disminuir la cantidad de eventos que realizaba y concentrarme en la verdadera conservación y difusión de estos, tanto para mi como para terceros.

En ese entonces el medio por excelencia era la prensa tradicional, y en especial la televisión y la radio y pronto comprendí que todo debía en grabarse especiales de televisión con unidades móviles, cámaras, para ser transmitidos por los canales y frecuencias de cable.

El momento era propicio pues, cuando aquello, en la República Dominicana existen más de 70 canales de televisión y la mayoría de estos tienen espacios disponibles esperando contenido interesante que colocar. Siempre colocaba anuncios promocionando estas proyecciones en los periódicos y revistas, además de la publicidad exterior.

La estrategia funciono y estos especiales llevaron la cultura a la televisión en un modelo que probó ser exitoso y del cual somos los pioneros en su ejecución.

Ahora las reglas del juego han cambiado y todos los especiales de hace 25 años debieran estar funcionando para YouTube para su colocación con campañas de difusión en las redes sociales y usando todos los mecanismos se comunidad disponibles.

Subir un video en las redes sociales es una acción buena y loable, pero no es suficiente para una correcta consecución de las metas del proyecto. Nuestra meta consiste en la visualización por parte de la mayor cantidad de personas posibles con vocación.

La cultura tiene que salir de las instituciones culturales y sobre todo de la Ciudad Colonial. No me refiero a que cierren estas instituciones es más bien que su forma de gestión entienda que la meta no es la asistencia de personas a sus locales, es eso y llevar la cultura a todos los dispositivos móviles en un formato que se pueda entender.

En resumen, en la Gestión Cultural moderna los dispositivos móviles y las redes sociales son la herramienta fundamental, todo debe girar alrededor de las ellas y pensadas para ellas.