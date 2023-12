Luis Molina

¿Cómo se pudiera dinamizar el relevo que nuestros gestores culturales, muchos ya obsoletos y decadentes, sin tener de idea de nada nuevo que gestar, sino hacer dinero a costa de los verdaderos creadores?

El Ministerio de Cultura debe asumir este cambio. Debe identificar a los nuevos gestores por sus iniciativas y contratarlos para proyectos en una formación dual, para que trabajen mientras aprenden.

Deben aprender a utilizar la Inteligencia Artificial, la ChatGPT, las redes sociales, las tics y que aprendan a respetar a los creadores Se deben estimular más a aquellos vinculados a proyectos digitales, sin descuidar lo análogo, la real.

A estos nuevos gestores se les debe inculcar la importancia de “trascender” “el gran público es la meta”. Es necesario sacarlos fuera de la zona de confort, porque si no se documenta es igual que los de antaño que vivían del cuento y en vez de hacer crecer a públicos y autores, los empequeñecían. Es necesario de estimular en ellos la creación de un nuevo chip, dejemos atrás las ideas absurdas que no funcionaron antes y ahora mucho menos.

Estos gestores deben ser elegidos por su pasión, y con una carpeta de actividades ya hechas, para evitar que se enganchen los “primos” del grupito de turno. No necesariamente tienen que ser consagrados, pero por lo menos pasar por un filtro para garantizar que de 100 sembrados obtengamos frutos.

Debemos de dejar de tomar a España como referente de nada; son los chinos, japoneses, y norteamericanos el norte a seguir.

El pensamiento Hispanoamericano no funciona en la gestión cultural que maneja la Madre Patria; todo lo que parte de ella constituyen estructuras gastar el dinero del Estado, como lo hace nuestro Ministerio de Cultura creando una burocracia que entorpece las verdaderas iniciativas.

Los japoneses y norteamericanos venden el contenido no la estructura, es decir, el fondo, no la forma.

Sus recursos se vuelcan en promoción de contenidos de valor..

Nadie sabe si hay una Secretaria de Cultura en Estados Unidos, lo que si saben es en ese país la cultura es mucho mejor.

Cada día hay menos japoneses pero su cultura está presente en todo el mundo porque se sienten orgullosos de ser parte del imperio del Sol Naciente, tenemos que vender nuestro amor por esta media isla, no por la bulla, la cherca y el desorden, sino por lo que realmente nos diferencia de los demás.

El desastre y muestra de esto es la Ciudad Colonial que no tiene el brillo que se merece pues el proyecto de modernización está dirigido por el Ministerio de Turismo que no entiende de Cultura nada inventa, tonterías que no van a desarrollar el casco histórico de nuestra capital.

.

- ¿Cree que nuestra juventud puede asumir el relevo de los gestores de otrora, ya veteranos, figurantes que aún se venden como liebres y no son más que pequeños hurones?

Claro. Ahora hay mejores gestores que en otras épocas, pues tienen más acceso a los medios culturales e información sistemática. Admiro los nuevos gestores, no menciono nombres para que no herir a nadie.

-Nos llegan por las redes sociales muchos influencers con propuestas denigrantes o infelices. ¿Cómo formar sangre nueva en esos líderes de opinión para realizar propuestas de valor que sustituyan las malas influencias?

El acceso a la deformación social ahora es universal, estos seres humanos deformados no entienen nada y, por tanto, no tienen nada que ofrecer.

Sus temas son limitados y se basan en órganos sexuales, operaciones plásticas, frontear, teteos, y cuántas cosas deformantes puedan inventar.

Pero ellos no tienen referencias, carecen de opción Lo penoso es ver jóvenes talentosos participando en este movimiento.

No le podíamos pedir a Jesica Pereyra que hable de otros asuntos porque no da para mas. Amelia Alcántara solo comenta lo que ella conoce y “su” público desea escuchar.

Alexandra MVP tiene 4.5 millones de seguidores porque ella se sabe vender. Pero si realizamos una auditoría de sus seguidores veremos entre ellos a profesores, políticos, dudosos gestores culturales, etc. Lo que está mal es la sociedad es que acepta ese tipo de comunicación.

Esta es una sociedad enferma y lista para más depravación. Mientras las redes sociales no sean reguladas nuestro problema cultural empeorará.

Y saldrán expertos a decir que esto no es posible, pero si lo es porque imperan frecuentemente las reglas que nosotros mismos imponemos como sociedad.

Si se tuviera acceso a las normas de uso de Instagram, esta red cierra cientos de cuentas a diario, y cuando tienen dudas de su idoneidad colocan mensajes advirtiendo sobre su uso indebido.

Es hora de regular las redes sociales y obligar a estos falsos gestores de opinión a cumplir con las normas.

Las redes sociales no son iguales en todo el mundo. El libertinaje que vivimos hoy es principalmente occidental.

-¿Cuál será el futuro de los autores dominicanos cuando desaparezcan los pocos patrocinadores de sus libros que nos quedan? ¿Dará abasto el Ministerio de Cultura o Banreservas para cubrir la demanda de publicaciones nacionales?

El fin de los autores dominicanos como los conocemos ha llegado, pero seguirá renaciendo una vez y otra vez más pues la creación es lo único que nos queda y hasta que la IA nos destruya, los escritores existirán.

Ninguna institución nunca ha dado abasto, los escritores dominicanos son luchadores y lo hacen por vocación poniendo su propio dinero, esfuerzo y dedicación.

Lo que pasará es que se imprimirán menos cantidades y muchas serán digitales y también una mezcla de lo digital y lo físico.

En mi caso estoy preparando un libro sobre Mis Encuentros con Luis Dias”. Esta obra solo tendrá una tirada de 300 ejemplares numerados y firmados, el número no es medalaganario, sino fruto de un estudio y 150 serán regalados a los héroes anónimos que hicieron posible mi trabajo con Luis. Otros cincuenta se repartirán en bibliotecas muy seleccionadas que les interese el tema, y los últimos cien serán para mí uso de manera ultra selecta no para tenerlos en el baúl del carro y dárselos a todo el loco con el que me topé.

El libro donde tendrá su vida es en los códigos QR, realidad aumentada, videos y sobre todo en las plataformas digitales, con poco texto estará en 4 idiomas y será algo personal.

Sin embargo este libro ayudara a promocionar la vida de Luis Dias y servirá como parte de una estrategia de su posicionamiento como artista y como creador.

Los patrocinadores culturales son una especie en extinción, y como todo estos héroes, siempre existirán, por eso les digo sigan escribiendo a los escritores que continúen con el fragor de crear, pero siempre con la visión de comunicar lo que escriban; usen las redes sociales, sean creativos olvídense del romanticismo de lo impreso. Impriman solo una pequeña parte, el resto, es decir, la mayoría, debe ser digital el resto digital.

El diseño gráfico es ahora más importante que antes, la foto con el rostro del autor en la portada es algo del siglo XIV busquen llamar la atención.

El diseño, ilustraciones, fotos siempre fueron importantes ahora son lo primordial.

Una buena infografía, una imagen y muchos resúmenes son básicos, escribir cientos de palabras, como discurso de Fidel castro era antes una muestra de intelectualidad, y está bien, pero para las personas de a pie, esto no funciona y cada día impresionan menos y alejan hasta los lectores más académicos.