El puente sobre el río Kwai

El Ferrocarril de Birmania, también conocido como el Ferrocarril de la Muerte y otros nombres que fue bautizado, fue un ferrocarril construido por el Imperio Japonés durante la Segunda Guerra Mundial para apoyar a sus tropas en la zona. Para su construcción se usaron millares de presos de los aliados en la Gran Guerra que los japoneses usaron para el mismo.

Unos prisioneros británicos han caído a manos de los japoneses y son llevados a su Comandante en Jefe, el coronel Saito. El coronel da la orden que los usen para la construcción del puente que comunica las vías de Ferrocarril Birmania – Tailandia; pero éste es enfrentado por el coronel británico Nicholson. Todo este relato es parte del eje central de una de las mejores películas de todos los tiempos: El puente sobre el rio Kwai.

Este grandioso filme de producción británica se estrena en el año 1957 y es dirigida por ese gran cineasta del cine, el señor David Lean. El coronel Nicholson interpretado por el actor inglés Alec Guinness enfrenta al coronel Saito (Sessue Hayakawa) de que los oficiales detenidos bajo la guerra no pueden hacer labores forzadas, dado en la Convención de Viena. El enfrentamiento de ambos coroneles llega a su máxima expresión cuando el coronel Nicholson, es mantenido por horas bajo los efectos del sol y luego es encerrado en una celda bajo la tortura psicológica de los japoneses, lo cual no cederá ante ellos.

Esta película está basada en la obra del mismo nombre escrita por Pierre Boulle, donde el escritor se inspiró en hechos reales ocurridos en la selva de Birmania durante la guerra. El personaje del coronel Saito realmente existió y del coronel inglés era el comandante Philip Tossey representado en la película por el coronel Nicholson. Los autores del guion adaptado para la película fueron Carl Foreman y Michael Wilson, sin embargo, ambos guionistas estaban en la famosa lista negra, acusados de comunista durante la caza de bruja en los años 50’s por lo que no pudieron ser nominados y mucho menos galardonados con el Premio Oscars. El galardón fue a parar a mano del autor de la novela original el Sr. Boulle; pero en el 1984, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tuvo que resarcir a los autores originales del guion, y fueron premiados de manera póstuma como forma de reivindicarse ante la injusticia realizada décadas atrás.

Hay que destacar el excelente ritmo que posee la película y el magnífico trabajo de cada uno de los actores que intervienen en ella. Los movimientos de cámara hacen gala de sus planos medios y una dirección con manos de seda hacen de esta película, que tenga un desenlace espectacular. La música se ha convertido en un clásico; ya que se utilizó la melodía “La Marcha del Coronel Bogey“ muy famosa entre los británicos en que todos los prisioneros silbaban al compás de cada uno de ellos.

Ahora, habría que preguntarse. Cómo es posible que el coronel inglés tenga en su cabeza hacer a la perfección un puente que sus enemigos de guerra no pueden construir? ¿Por qué accede a ayudarle de esa manera? Lo que nos traduce es parte de la locura que la guerra nos deja. La mente humana, para poder sobrevivir en un ambiente de ese tipo tuvo que construir estructuras mentales y poder adoptarse porque de lo contrario perece. El final es de leyenda, en sentido figurado.

El filme obtuvo siete (7) Premios Oscar y en 1997, fue considerada «cultural, histórica y estéticamente significativa "Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su Conservación y restauración de películas National Film Registry

Curiosidades

1) La película se rodó en la isla de Ceilán (actual Sri Lanka) y su presupuesto ascendió a 3 millones de dólares

2) Cuando terminó la guerra, el coronel Saito fue juzgado por crímenes de guerra, y el coronel Tossey testificó en el juicio y sus opiniones positivas le salvaron de la horca. En agradecimiento, cuando Tossey falleció en la década de los 70, su antiguo captor (Saito) viajó hasta Inglaterra para darle el último adiós.

3) Para dirigir se barajaron los nombres de varios grandes realizadores estadounidenses John Ford y Howard Hawks; pero finalmente se eligió a un británico, el prestigioso David Lean.

4) Había que escoger también el reparto, y para el papel de Nicholson se pensó en varios actores británicos, entre ellos: Laurence Olivier o Charles Laughton, pero acabó recibiéndolo Alec Guiness.

5) Para el papel del personaje norteamericano se pensó en Marlon Brando o Gary Grant aunque a este último se consideró que estaba muy encasillado en las comedias y se excluyó. El productor Sam Spiegel quería a Humphrey Bogart; pero luego se objetó por su enfermedad y terminó aceptando William Holden.

6) Para la escena final de la explosión se dejó rodando cinco cámaras de manera simultánea para tomar desde cualquier ángulo cuando cae el tren y el puente se hace pedazos. Claro, nada más existía esa y única toma.

Ficha Técnica

Calificación: 5/5 (Excelente)

Título original: The Bridge on the River Kwai

Año: 1957

Duración: 161 minutos

Del director David Lean: Fue un laureado director de cine británico, autor de películas clásicas de culto como Lawrence de Arabia y "El puente sobre el río Kwai"El puente sobre el río Kwai.