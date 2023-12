Julia Roberts ya no es la “Pretty Woman” que sedujo al mundo. Las arrugas no se ocultan en su rostro, ni el tinte de su pelo opaca en alguna medida sus canas. Pero aún es muy buena actriz. Lo demuestra en esta cinta, “Live the world behind”, una mezcla de catastrofismo con ciencia ficción, donde la inquietud, el caos y la desesperanza reinan.

No soy muy fanático de estos géneros. Me quedé en las realizaciones de Steven Spielberg y más acá, de James Cameron y algún que otro maestro cuyos nombres omito. No me gusta que el cine dé vueltas en torno de un peligro que nadie sabe por dónde va a venir, ni cuando se irá a terminar.

Digo esto porque acabo de ver “Live the world behind”. Su director, Sam Esmail, es un productor, director y guionista de cine y televisión de origen egipcio, poco conocido. Sin embargo, entre otras virtudes, sabe dirigir actores y encuadrarlos en planos cortos, medios y extensos. Ellos se mueven a su antojo dentro de los espacios limitados del filme, ya bien interiores, o carreteras desérticas por donde alguna vez la presencia humana tuvo algún significado.

Es una obra de bajo presupuesto, escrita con un guion demasiado extenso y con una puesta en escena repetitiva que provoca al espectador. Dividida en cinco partes, prefiero aquellas estampas donde el ruido y las inundaciones se transforman en nuevos personajes que enriquecen la historia. Su final no es torpe, ni esperado, muy original por cierto, y proyecta hacia un nuevo filme con múltiples lecturas. Dos momentos memorables: Casi al final, el triálogo entre Kevin Bacon, Mahershala Alí y Ethan Hanks, invita a repetir su visionaje por acercarse a la perfección. La niña Farrah Mckenzie desde que sale en pantalla hasta la escena final, presagia magia. Es un personaje frío, que aprendió cumplir el distanciamiento en el cine con notas sobresalientes.

Con luces y sombras “Live the world behind” merece atención. Evita los estereotipos y clisés. Y Julia Roberts logra encarnar otro personaje inolvidable que sabe la virtud de repartir figuraciones frente a una cámara que no deja de seguirla.

Será una cinta sin estatuillas, Pero obliga a entender que el cine no solo es color y aventura barata.

Ficha Técnica

País: Estados Unidos

Año: 2023

Duración: 138 minutos

Director y guion : Sam Esmail (sobre una novela de Rumaan Alam).

Reparto: Julia Roberts, Mahershala Alí, Ethan Hanks, Myha´la Herold, Farrah Mckenzie y Kevin Bacon.

Sinopsis: Las vacaciones de una familia dan un giro inesperado cuando dos desconocidos (padre e hija) se presentan en plena noche buscando refugio frente a un ciberataque que se va volviendo cada vez más aterrador.