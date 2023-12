Luis Molina propone un cambio radical en la cultura

1-Usted siempre ha trabajado en bajo perfil. ¿Lo sigue haciendo?

Mi obra como gestor cultural es apoyar y promocionar el talento y la obra de los demás, nunca ha sido mi meta ser el centro, soy más bien algo lateral, lo importante es que conozco mis límites y disfruto en hacer los proyectos que otros no hacen, pero de gran importancia. Trato de hacer la menor cantidad de proyectos posibles, pues lo relevante es la trascendencia, lo que pueda impactar. Es cierto que todo suma, todo aporta, pero en mi modelo de Gestión Cultural se privilegia la calidad sobre la cantidad. Yo no practico la “cultura ficción”, donde se hacen conferencias donde nadie escucha, conciertos que nadie disfruta, conferencias que nadie entiende, exposiciones que nadie visita. Ese tipo de evento lo dejo paraa los Centros Culturales que viven en el modelo del siglo XIV. Yo trabajo para que las cosas sean vistas y disfrutadas de verdad. En el 2004 cuando llegamos al Centro Cultural de España y detectamos queallí existía esa ficción cultural y se lo advertimos a su director Ricardo Ramón Jarne, un trabajador cultural incansable, pero que tenía un público de nicho que dependía del arraigo del artista o creador que representaba más que la gestión del Centro Cultural. Y le presentamos un proyecto que es el que se ejecutó por su predecesor Javier Aiguabella, que entendió el plan y le dio continuidad a lo presentado a Jarne. En cuatro años, el Centro Cultural evolucionó saliendo de sus instalaciones en la Ciudad Colonial, invadiendo los medios de comunicación de la época, fue así como las personas conocían al Centro sin haber nunca estado en él. Paso de ser una institución de nicho, a una institución masiva, capaz de llevar programas de televisión, de animación barrial, vallas, anuncios de televisión, catálogos y exposiciones de primera calidad, todo con una programación menor a la de otros centros culturales, pero con un impacto mayor.

En la era de las redes sociales pensar de manera análoga no tenía sentido en el 2000 y mucho menos en el 2023, la mayoría de lo que se hace en el ambiente cultural es un saludo a la bandera y un desperdicio de recursos sin parangón.

Lo más triste es que la mayoría de las actividades carecen de la transcendencia que se merecen, pues están hechas basadas en los 20 o 50 asistentes y no en los públicos reales.

Esto no es absoluto, existen luces en la oscuridad y vemos como muchas iniciativas buscan ser vistas, pero en la práctica el uso de las plataformas que dan las redes sociales es usada de manera secundaria cuando es la principal.

En los 2000 le explicaba a Don Javier, que esas exposiciones que él organizaba necesitaban de apoyo audiovisual y hacíamos unas cápsulas, que fueron presentadas por figuras como Jatnna Tavarez, que presentaban las exportaciones con detalle, y explicaciones.

Lo ideal sería que asistiera todo el mundo a verlas, pero eso no es un pensamiento real ni práctico, así que hace sentido hacer buenos documentales y sobre todo difundirlos y darle la difusión que se merecen, al igual que la exposición que es la actividad principal.

No organizo muchas actividades culturales, pues trato de las que hago primero tengan un componente de conservación, antes de los celulares inteligentes grababa todo lo que hacía y ahora con más razón.

El segundo componente es la difusión, si no tengo como difundirlo, me parece importante, pero no trascendental. Trato de lograr un equilibrio, esto es vital.

Lo efímero tiene su lugar, pero no en mi gestión como productor, conservar y difundir esa es mi meta, mi público no es solamente el público que consume la cultura tradicionalmente, me importa llegar a aquellos que por falta de oportunidad no logran acceder al trabajo cultural que realizan los cientos de gestores, artistas, creadores, que lo hacen con más corazón que con un apego a la realidad.

En el 2004 empezamos la obsesión por la métrica, por los datos, por la medición, así que antes de los algoritmos, se medían cuántas personas visitaban las exposiciones y pasamos de un promedio de 100 a 1000 visitantes a 5,000 a 10,000. Por esas causas se cambiaron los horarios del CCE que cerraba los domingos. También llevamos al Centro a todas las casas por medio de la televisión. Si hubieran existido las redes sociales y teléfonos inteligentes hubiéramos hecho una revolución.

En el Centro Cultural de España, solo se realizaron 3 temporadas de la serie de conciertos titulados "En Vivo desde El Centro", y estos han tenido más trascendencia que todos los conciertos realizados en casi 20 años después.

La entidad se llenaba y también sus calles aledañas. Por esas causas colocamos pantallas en el exterior, y los eventos se grababan y luego se llevaban a más de 30 canales de televisión que los transmitían, además de ser conservados en formato DVD. No le quitó la importancia de lo efímero, pero no es lo que va a hacer la diferencia.

Todo esto se logró en el Centro Cultural de España sin presupuesto y con la creación de sinergias, y la unión de voluntades y la creencia en un mejor país.

2. ¿Qué experiencias ha sacado de nuestro mundo cultural tan complejo y difícil?

Mis experiencias han sido en general muy positivas y he tenido la oportunidad de trabajar con personas muy valiosas. Pero el mundo cultural es manejado como un grupo selecto, y muchos gestores y creadores lo prefieren prefieren así, por eso no debe sorprendernos la poca difusión de las agendas culturales. Lamentablente, los centros, institutos y museos, son casi marginales con una asistencia que no se corresponde al tamaño de nuestra sociedad. Pero pese o no, en la República Dominicana existe una agenda cultural.

Yo he tenido la oportunidad de conocer y trabajar con Freddy Ginebra, conocer a artistas de la talla de Fernando Echavarria, Luis Dias, Cuco Valoy, aprender de la miseria humana de todos los días, esa miseria que en la cultura alcanza su máxima expresión.

Si las personas creen que la política es sucia, es por qué no han entrado al complejo mundo de la Cultura, donde la meta no es el dinero, es algo más imperceptible: la lucha de egos y falta de talento rapaz.