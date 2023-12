Sensibilidad y profundidad emocional en Gabriela Mistral

Lucila Godoy Alcayaga mejor conocida como, “Gabriela Mistral”, nació en Vicuña, Chile el 7 de abril de 1889, fue una gran poeta y educadora, amante de las letras en todo el sentido de la palabra. Mistral pertenece al posmodernismo, siendo una de las figuras femeninas más emblemáticas dentro de dicho movimiento. Esta colosal poetisa destacó por su estilo poético sencillo y directo, por su compromiso social y político y por enseñar con el alma.

Mistral creció en un pueblo humilde, rodeada de la naturaleza y personas de su mismo estrato social, esta relación tan íntima con el medio ambiente durante los primeros años de su vida se ven reflejado en muchos de sus poemas, dándoles un tono rural, humilde, y de la tierra; su poesía describe la tierra, y la naturaleza de forma recurrente.

En el poema “Pan” podemos ver reflejada la sencillez y elementos de la zona rural donde nació y creció Mistral:

“Huele a mi madre cuando dio su leche, huele a tres valles por donde he pasado: a Aconcagua, a Pátzcuaro, a Elqui, y a mis entrañas cuando yo canto”.

Mistral habla de cómo el simple olor a pan la hace recordar bonitos momentos, como la hace retroceder y volver a vivir esos momentos donde estaba con su familia y amigos en el campo.

En este poema podemos ver la sencillez de la escritura de Gabriela, pero también podemos ver reflejado la grandeza de los sentimientos que expresa y evoca.

La obra de Mistral se caracteriza por su sensibilidad y profundidad emocional. A través de su poesía, aborda temas universales como la vida, la muerte, el amor y la naturaleza. Gabriela Se distinguió por promover la justicia social para los humildes, demostrando que la tarea principal de los intelectuales es la contribución a la construcción de una mejor sociedad; Mistral ayudó a construir una mejor sociedad a través de la enseñanza de los niños, hombres y mujeres de las zonas más vulnerables.

Mistral es considerada uno de los principales referentes de la literatura chilena e hispanoamericana del siglo XX; por su gran obra poética en 1954 gana el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera latinoamericana en recibir dicho premio.

Gabriela Mistral marcó un antes y un después con su poesía, ya que en el tiempo que ella escribía era dominado por el machismo, todos pensaban que los mejores escritores y poetas eran los hombres, pero ella a través de su poesía demuestra todo lo contrario, puesto que no escribía porque sí, escribía para darle voz a los más débiles, para que los menos favorecidos pudieran ser escuchados.

En el poema “Piececito” Mistral demuestra una gran preocupación social, y hace una fuerte crítica a la sociedad, se pregunta cómo es que hay personas que ven a los niños con frío y no los cubren, como es que prefieren ignorarlos en vez de ayudarlos:

Piececitos de niño,

azulosos de frío,

¡cómo os ven y no os cubren,

Dios mío!

Otro de los poemas social de Mistral es “La tierra” en este recalca la importancia de la tierra para las personas del campo, como esta constituye una identidad, un sello distintivo, al cual se recurre cuando hay tristeza o cuando hay alegría:

Niño indio, si estás cansado, tú te acuestas sobre la Tierra, y lo mismo si estás alegre, hijo mío, juega con ella…

Mistral también escribió poemas sobre la educación, y como no si esta fue una de sus grandes pasiones, su lema era: «Enseñar siempre: en el patio y en la calle como en la sala de clase. Enseñar con actitud, el gesto y la palabra» (Mistral, Magisterio y niño, p. 39). Mistral comenzó a trabajar como educadora con tan solo quince años de edad, fungió como maestra en Chile y México por muchos años, no le importaba si tenía que impartir clase al aire libre o en una aula de clases, porque lo realmente importante para ella era enseñar, transmitir su conocimiento a los demás.

Gabriela Mistral supo combinar a la perfección sus dos grandes pasiones; escribir y enseñar, ya que cuando se consagra como una gran poeta no se olvida de la educación, sino más bien la complementa, utilizó la escritura poética para expresar todos los sinsabores que pasaban los hombres, mujeres y niños que enseñaba.

Asimismo, el poemario “Desolación” es la obra más popular de Gabriela, este se publica en 1922 en New York; se divide en cinco secciones distintas: “Vida”, “Escuela”, “Dolor”, “Infantiles,” y “Naturaleza”. Este poemario refleja las distintas etapas en la vida de Mistral. La sección “Escuela”, está inspirada en su vida como educadora, ya que esta fue una actividad que disfruto mucho.

En el poema “La maestra rural”, Mistral describe a la maestra como un ser divino, puro y amoroso, que se viste de forma sencilla, sin necesidad de llevar ostentosas joyas, ya que su labor no lo amerita, porque lo que debe ser grande es su espíritu y amor por la enseñanza, no su forma de vestir.

La Maestra era pura. “Los suaves hortelanos”, decía, “de este predio, que es predio de Jesús, han de conservar puros los ojos y las manos, guardar claros sus óleos, para dar clara luz. La Maestra era pobre. Su reino no es humano. (Así en el doloroso sembrador de Israel.) Vestía sayas pardas, no enjoyaba su mano¡ y era todo su espíritu un inmenso joyel!

Comprometida con una gran labor como educadora, Mistral escribe el “Decálogo del maestro”, en este plantea la importancia de amar para poder enseñar a los niños, ya que solo quien ama lo que hace superará las adversidades que se presenten y será paciente, mientras quien lo hace porque si se rendirá a la primera y no podrá superar ningún problema.

“Ama, si no puedes amar mucho, no enseñes a niños. Simplifica, saber es simplificar sin restar esencia. Insiste, repite como la naturaleza repite las especies, hasta alcanzar la perfección” (Decálogo).

Mientras leía el decálogo de Mistral me llegó a la mente una frase muy popular de León Tolstói que dice: “El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace”. Tal vez no siempre seas lo que quieres ser, pero hagas lo que hagas, hazlo bien.

En la sección de “Dolor” del poemario Desolación, Mistral escribe el poema “Volverlo a ver”, en este describe el sentimiento de pérdida y tristeza que sintió cuando Romelio Ureta, su primer amor, se suicidó.

¿Y nunca, nunca más, ni en noches llenas de temblor de astros, ni en las alboradas vírgenes, ni en las tardes inmoladas? ¡Oh! ¡no! Volverlo a ver, no importa dónde, en remansos de cielo o en vórtice hervidor, bajo unas lunas plácidas o en un cárdeno horror!

En este gran poema Mistral expresa la gran tristeza que atravesó con la pérdida de su amado, además habla de su deseo de volverlo a ver, sin importar el lugar, a ella no le importa si tiene que ir al cielo o al infierno con tal de verlo.

Por otra parte, Mistral fue una poeta que rompió con la idea machista de su tiempo, y que abogó para que más mujeres hicieran lo mismo, para que no se quedarán bajo la sombra de los hombres, puesto que había muchas mujeres que escribían y sus obras eran adjudicadas a sus esposos, ya que en una cultura predominada por el machismo una mujer no podía ser más inteligente que el hombre porque era considerado como una ofensa para su “hombría”.

Instruir a la mujer es hacerla digna y levantarla. Abrirle un campo más vasto de porvenir, es arrancar a la degradación de muchas de sus víctimas. Es preciso que la mujer deje de ser mendiga de protección; y pueda vivir sin que tenga que sacrificar su felicidad con uno de los repugnantes matrimonios modernos; o su virtud con la venta indigna de su honra. Porque casi siempre la degradación de la mujer se debe a su desvalimiento (Mistral, G. La Voz de Elqui, Vicuña, jueves 8 de marzo de 1906).

Para terminar, Gabriela Mistral fue una excelente poeta y educadora, una mujer que le ponía el corazón a sus letras, que le encantaba ayudar a los demás. En su poética nos encontramos con temas como la tristeza, el dolor, la melancolía, la naturaleza, y la enseñanza. Mistral a

pesar de alcanzar la fama y el reconocimiento como poeta no dejó de enseñar, al contrario, se mezcló más a fondo con el tema de la educación, buscando nuevas formas de enseñar a los más vulnerables, y es así como utilizó su voz poética para hablar de cómo vivían las personas a las que educaba. Mistral utilizó su poesía para darle voz a los que nadie escuchaba, a los que todos ignoraban.