Cortometraje dominicano “Caballo Blanco” reconocido en Festival de Rumania

El cortometraje dominicano “Caballo blanco”, escrito y dirigido por el joven cineasta Ramón Alfonso Peña, ha sido reconocido en la categoría “Mejor Corto de Imaginación, octubre 2023” en el festival internacional Short Film Factory de Rumania.

La red internacional de distribución, difusión y promoción de cortometrajes y sus autores, Short to the points, que organiza el festival, selecciona en esta categoría a cortometrajes que exploran nuevas ideas, imágenes o conceptos de objetos o cosas externas no presentes para los sentidos.

Este reconocimiento incluye la participación en eventos de proyección durante el verano, talleres y conferencias, así como promoción en plataformas digitales y publicaciones en una revista especializada en cine y educación.

Peña agradeció al jurado del festival y a los organizadores por este premio que no solo recae en el equipo que hizo posible la obra, sino también en la República Dominicana por la exposición de su cultura.

Asimismo, destacó además que el cortometraje protagonizado por Servio Uribe, Clara Morel, Karina Valdez y Rafael Lafontaine fue seleccionado entre dos mil inscritos en la edición 77 del Festival Internacional de Cine de Salerno, Italia, donde será proyectado el miércoles 29 de noviembre 2023.

Ese mismo día, también será proyectado a las 3:00 p.m. en el teatro de la PUCMM, recinto de Santiago, como parte de la programación del Festival Internacional de Santiago.

“Caballo blanco”, producido por Vicio Filmes y Producciones Saeta, bajo la producción general de Alvin Parra, obtuvo en el año 2015 el premio del Fondo para la Promoción Cinematográfica (Fonprocine) para la Producción de Cortometrajes.

Sinopsis de Caballo blanco

Durante un fin de semana, Andrea visita a su padre Alberto quien sufre de Alzheimer y quiere montar un misterioso caballo blanco que, por alguna razón, Andrea siente que tiene malas intenciones hacia su padre y, antes de regresar a su pueblo, quiere hacerlo desaparecer.