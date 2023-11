Leer es la oportunidad de alimentar el corazón

«Los jóvenes de hoy no leen», seguro has escuchado esta frase o una muy similar. Muchos son los que se dedican a esparcir esta opinión a tantos como pueden; no importa si lo hace tu abuelo, la señora del mercado o el chofer que decidió mantener una conversación reflexiva mientras te lleva a tu destino. Si eres joven y lees, escuchar eso sin duda causará algo en ti, pero ciertamente, no son muchos lo que a temprana edad se refugian en un buen libro. Y es que leer en el mundo que nos rodea no es sencillo, las cosas están diseñadas para robar nuestra atención. Todos contamos con ese amigo cuadrado que siempre nos entretiene, pero en él también tenemos muchas posibilidades de formar el hábito lector.

Wattpad, Google Play books y Kindle son solo algunos ejemplos de aplicaciones que permiten leer desde cualquier dispositivo electrónico. Ya sean historietas, relatos de fanáticos o cuentos cortos, es lectura. El consumismo de la humanidad ha evolucionado y el acto de leer no queda exento de ese cambio; ver tus lágrimas caer en el papel del libro siempre será una gran experiencia, pero buscar otras formas de obtener lo placentero de la lectura no es un pecado.

Si usted es uno de esos que discrimina a la juventud por «no leer» pregúntese: ¿Me preocupa realmente que no lean o lo que me molesta es que no lean lo que yo deseo? En su respuesta siempre habrá cómo ganar. Si le preocupa que ya no se lea, entonces motivará a la juventud que está a su alrededor con buenos consejos y si le molesta que no lean lo mismo que usted, es prudente que piense en lo mucho que hemos cambiado, busque algunos clásicos de calidad y los recomiende.

La lectura siempre será un tema importante para el sistema educativo, las familias y los apasionados de la misma. La lectura es un camino, puerta, ventana a mundos inexplicablemente satisfactorios. Leemos a humanos, pero nosotros mismos vamos desarrollándonos con esas lecturas; muchos fragmentos que nos han ofrecido consuelo como nunca nadie quedarán en nuestra memoria cual tatuaje. A los padres debería interesarles que sus hijos lean, pues la memoria se vuelve más ágil y perfeccionamos la forma en la que nos comunicamos. La lectura es tan relevante para nuestro cuerpo como lo es el ejercicio, así como iniciamos de a poco a entrenar, lo podemos hacer con el tiempo que dedicamos a leer. La lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está diseñada y te prepara para aprender por sí sola durante toda la vida.

La escritura y lectura también nos permiten entender cómo la humanidad llegó a lo que hoy es y qué caracterizó a diversas épocas. Y por eso, en lo siguiente, estará leyendo mi opinión de una obra maravillosa de la Edad Media. El Medioevo es un período histórico comprendido entre el siglo V y el XV. Se caracterizó por tener a la institución religiosa como núcleo de poder y la gran preocupación por el pecado y la virtud. Algo debe imaginarse por el arte y la historia.

En la literatura de la época, lo religioso y las preocupaciones sobre las posiciones sociales fueron protagonistas. El Conde Lucanor es uno de los clásicos que nunca quedará obsoleto. El libro incluye relatos, cuentos satíricos, narraciones bíblicas y más, tomadas de la transmisión oral. Es interesante la manera en que la obra es narrada; al Conde Lucanor lo agobia una diversidad de temas y su fiel consejero, Patronio, siempre ofrece un cuento con un valor moral que guiará al Conde a la respuesta. Cada cuento es diferente y como es una colección de apólogos, forma narrativa que utiliza la alegoría para mostrar un rasgo moral o filosófico, siempre deja algo en qué pensar.

Intentaré, con un cuento, abrirte el apetito por esta obra. Lo que sucedió a un hombre al que tenían que limpiarle el hígado, así se titula el cuento XVIII. El Conde Lucanor estaba preocupado porque debía vender un bien al que estaba ligado emocionalmente para cumplir con las peticiones monetarias de personas que realmente no lo necesitaban. El consejero, el cual nunca se atribuyó glorias por sus relatos magistrales, comienza a contar.

Un hombre necesitaba que le sacaran el hígado para un tratamiento, durante el procedimiento pasa un señor campante que pide un podo del órgano para alimentar a su gato. Seguro que tu cara cambió de expresión, nadie en su sano juicio aceptaría tal requerimiento. «Si no te piensas bien a quién debes prestar, sólo muy graves daños te podrán aguardar». Así termina el relato, ciertamente debemos determinar bien a quién ofrecemos nuestras cosas valiosas, porque eso indica si el final del asunto nos resultará ventajoso. El agradecimiento, enemistades, cargos de poder, ensoñaciones, vanidades, la esperanza, la toma de decisiones, el trabajo duro y la lealtad son solo una muestra de los colores de esta obra.

La lectura es para almas nobles que necesitan un momento en otro mundo, permítete dar ese viaje, con El Conde Lucanor puedes lograrlo. La literatura del Medioevo es importante porque permite entender cómo se delimitaba la vida en aquella época, recordándonos también la vena Europea que siempre estará en nosotros. Piénsalo bien, podrías compartir estos relatos en cualquier conversación y esta resultaría afable para los implicados. ¿Recuerdas que esto comenzó con la afirmación de que los jóvenes no leen? A los adultos también les cuesta hacerlo. Nadie tomó un libro y de pronto se convirtió en lector asiduo, ese deseo se construye y tu alma estará más que agradecida de que inicies.