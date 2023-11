El cine argentino contrapuntea. Con el perdón de México y Cuba, es el mejor de América. Desde la era de Carlos Gardel irrumpió con fuerza y conquistó el mundo.

Aquellas cintas populares crecieron con guiones de interés universal. Después, el cine se tomó en serio, se crearon escuelas, academias, asignaturas y altos estudios para perfeccionar los primeros hallazgos.

Tanto en la comedia como en el drama se forjó un equipo de profesionales que incluían estrellas como Antonio Gasalla, China Zorrilla, Norma Leandro, Héctor Alterio y Luis Brandoni, entre muchos otros. Nada tenían que envidiarle a nadie en ninguna parte del mundo.

Esa historia se escribirá con lujo de detalles. Ahora nos convoca una cinta memorable, de esas que no aparecen a menudo porque implican un trabajo de investigación que no todos los directores están dispuestos a consagrar.

Me refiero a “1985”, de Santiago Mitre, un filme que sobresale por tres motivos. 1) el equipo de profesionales que participó en su realización, 2) la contundencia de los guionistas durante la investigación de campo, en la selección de testimonios y la reconstrucción epocal, 3) en el nivel de credibilidad de sus personajes, desde los protagonistas hasta los jóvenes que reconstruyeron el equipo de estudiantes de derecho que conformaron el equipo que apoyó el fiscal a cargo de las investigaciones.

“1985” es un filme fluido, inolvidable, previsible, pero auténtico, igual que todas las denuncias sociales que el cine ha acometido acerca de las dictaduras latinoamericas. No nos dejará indiferentes. Es un filme para no ser olvidado. Pertenece a esa gran escuela del cine argentino que no se detiene a la hora realizar cintas memorables en todas las épocas.

Ficha técnica.

País: Argentina. Año: 2022. Duración: 140 minutos. Director: Santiago Mitre. Guion: Mariano Linás y Santiago Mitre. Reparto: Ricardo Darín, Peter Lanzani, Carlos Portaluppi, Alejandra Fiechner y Norman Briski. Premios Oscar: Nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa. Globos de Oro: Mejor Película de Habla No Inglesa. Premios Goya: Mejor Película Iberoamericana. Sinopsis: El fiscal Julio Strassera, su ayudante y su joven equipo jurídico se atrevieron a acusar, contra viento y marea, a contrarreloj y bajo constante amenaza, a los altos mandos de la sangrienta dictadura militar argentina (1976-1983).