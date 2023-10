Benicio del Toro es un actor preparado para triunfar en cualquier proyecto que se le asigne, menos en “Serpientes”, el más reciente estreno en Netflix. Él es toda la película. Lo bueno y lo malo se le debe a su persistencia.

Aquí no solo es protagonista, sino también co-guionista y productor ejecutivo asociado. Está metido tanto en el proyecto que no supo separar su impronta en otros filmes como “21 gramos”, por ejemplo, donde los cuadros cortos y las escenas volátiles imperan, igual que en “Septiembres”. No supo guardar distancias entre uno y otro filme. Aquel fue un terrible drama humano. Este es una simple aventura de un policía contra mafiosos. Además, el abuso del primer plano resta movilidad a una cámara que pide a gritos recrear ángulos cercanos al protagonista, desde otras perspectivas.

Con estas prerrogativas, y con metraje injustificado, el filme que pudo haber sido, se desvanece y su final es más previsible que un plato del día en una cafetería popular. Su solución es simplona y común. El espectador ya no atiende esa vinculación oficial con empresarios gracias a la compra de conciencias y donde los poderosos salen por la puerta ancha en la solución de estos casos.

Con todo esto en contra, “Serpientes” se convierte en un producto comercial producto comercial donde sobresale el histrionismo, sobre todo por Benicio del Toro, Alicia Silverstone, Justin Timberlake y Michael Pitt, a pesar de la rigidez que imprime a sus anteriores trabajos, interpretando personajes sociópatas. La banda sonora es elegante y bien elegida para ilustrar los momentos claves del film igual que la ambientación y la escenografía en pequeños espacios como para demostrar que el cine también puede crecer lejos de los grandes escenarios.

“Serpientes” es una cinta olvidable, hecha en busca recursos para cubrir su patrocinio y pagarle al elenco y técnicos. Pudo ser, pero quedó en medianías. La intensidad de su guion dista mucho de su exceso de metraje. Ficha técnica: País: Estados Unidos. Año:2023. Duración: 134 minutos. Director: Grant Singer. Guion: Benjamín Brewer, Benicio del Toro y Grant Singer. Reparto: Benicio del Toro, Justin Timberlake, Michel Pitt y Alicia Silverstone. Sinopsis: Una mujer asesinada, un policía honesto, un empresario zigzagueante, un pequeño pueblo lleno de serpientes humanas y un legado de engaños, obligan a llegar hasta el final, sin importar consecuencias.