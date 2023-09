La noche de Van Cliburn

Los tres hablan con sus manos. Con las mismas manos con que levantan las piedras que entorpecen los caminos. Son altivos, aristócratas, excentricos, meticulosos, creativos, observadores y talentosos. Saben llegar el corazón ajeno con los sonidos que entresacan de teclas encantadas. Al ver mover sus dedos sobre el teclado, la mente humana se transporta a un tiempo lleno de cultivos donde florecieron obras permanentes, sin temor a ventoleras y huracanes. Solo al moverlos ocurre esta visió, porque dentro de esos dedos habitan pequeños duendes encargados de reproducir el despertar de los maestros del ayer..

Ellos encendieron la noche de miércoles 13 de setiembre. Y al alma dormida despertó en la sala “Carlos Piantini” del Teatro Nacional.

Yuncham Lee, medalla de Oro, Ana Geniushene, medalla de Plata, y Dmytro Choni, medalla de bronce, del concurso mundial de piano Van Cliburn mostraron el rostro de una música que encendió el romanticismo europeo, zurcó lo mares y llegó a estas tierras para quedar sembradas en el tiempo.

Los tres escogieron obras complejas, difíciles de ejecutar, a pesar de cierta popularidad, como el Concierto No. 1 para Piano y Orquesta de Tchaikovsky, pieza elegida por la joven rusa Ana Geniushene para demostrar que la pasión es también una virtud que no se implora, ni cae del cielo. Ella enfrentó la obra como si fuera una pieza poco conocida, atemporal, distinta a la universalidad que la arropa. Esa pasión no solo fue su credencial, sino la dentellada que movió a los congredos que no salían de su asombro ante tanta originalidad y destreza.

El ucraniano Dimitri Choni, ya familiar en el país, apostó por evocar sentimientos de tristeza y drama, al seleccionar el Concierto Nº 3 para piano y orquesta en do menor" Op.37 de Ludwing Van Beethoven. Para hacerlo, se apoyó en claves extrañas, aquellas que en otro tiempo Beethoven utilizó para distanciarse de movimientos altivos. Frío, seguro de sí mismo, calculador y reflexivo, Choni volvió a dar cátedra del prestigio alcanzado en su corta edad. Ya es una figura referencial.

La noche cerró con el Concierto para piano en la menor, Op. 54 del alemán Robert Schuman, obra célebre y compleja, interpretada por el jovencito Yuncham Lee, un estudiante universitario de 18 años codeado entre los mejores.

Supo no vacilar. Conocía la dificultad de integrar su piano al resto de los instrumentos, sobre todo violines y oboes, para comunicar sentimientos que oscilaron ente el apasionamiento, la desolación, lo inesperado, la duda y la certeza. Lee captó ese conjunto de emociones propias del romanticismo y les dio una nueva vida como si con ello levantara la animosidad del orfebre cuando busca ensamblar cada pieza en el sitio que le corresponde. De un movimiento a otro, Lee demuestró que no solo sabe este concierto de memoria, sino que le ha impuesto su personalidad inquieta, sabia y elegante.

Muchos ojos se aguaron al escucharle.

Nota final

Este concierto conmemora los 120 años de la creación del Grupo E. León Jimenes, los 20 años de la Emisora Raíces y del Centro León y los 30 años de la celebración de las Galas Van Cliburn en la República Dominicana.

Para la presente función, la Fundación Eduardo León Jiménez donó un nuevo piano de cola modelo D de la Casa Steinway & Sons al Teatro Nacional, tal como lo hiciera en 1993.

Una Orquesta Sinfónica Nacional, muy mejorada y renovada por jóvenes egresados del Conservatorio Nacional de Música, dirigida por el maestro José Antonio Molina, complementaron la célebre actuación de los pianistas. Y el público fue el auténtico ganador de la jornada.