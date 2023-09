La juventud, el tiempo, las metas, ¡todo junto!

“La crisis de los 20”, la famosa duda existencial que llega cuando no la estás esperando, pero vives en esta maravillosa década, y que puede que al principio algunos la quieren abandonar. Así llega la mortificación de los populares “Ta”.

A todo esto sólo hemos hablado de los problemas que acarrea cumplir años después de los primeros 20 de vida, y y que muchos consideran como la “época dorada de la juventud”. Los que se encuentran en ese periodo de su vida solo hacen cuestionarse un montón de cosas a las que no ven la mínima luz de respuesta.

“¿Acabaré a tiempo la universidad?”; “¡Tengo que mejorar mis calificaciones!”;“Necesito más amigos”; “Tengo que salir más”; “Maria ya hizo esto y yo no”; “No tengo tiempo”… Y wao cuantas cosas más para enumerar, A medida que ibas leyendo agregaste las propias.

Dentro de ese mar de lamento y preocupación vivimos muchos jóvenes, arropados por la ansiedad de lograr tal o equis cosas en un tiempo específico porque “así debe ser”.

Pero tranquilos generación, nos faltan muchas cosas más por las que preocuparnos, no estoy siendo sarcástica, sino realista.

Así que hablemos ahora de las ocupaciones, lo que compete en este momento. Si bien es cierto que el tiempo corre y que quizás personas que son nuestros iguales han avanzado en su vida (que aún tú no), no significa que estás mal, como ya estamos cansados de leer “el reloj ajeno no debe medir el nuestro”. La frase es un cliché, pero cierta.

La subida de los escalones de la vida es algo muy personal, los cuales vas logrando paso a paso; en ocasiones tienes que sentarte a descansar porque no puedes con tanto o pararte a tomar aire, porque vas muy acelerada o quizás bajar uno o dos escalones para tomar el impulso necesario y llegar hasta tú cima, no la mía, ni la del otro, recuerda que las cimas dependen del ojo con que se mire y cada escalador tiene sus propios récords por romper.

Las calificaciones y grados escolares, al final son sólo números, aunque no vamos a negar la satisfacción de altas calificaciones, quizás esa que consideras como baja te costó tanto esfuerzo como quien la logró con mayores puntos que tú. Es importante saber que eso solo nos sirve para continuar, pero no determina los conocimientos adquiridos y al final del día le vayamos a dar cierto valor de uso a tales aprendizajes.

Los amigos… La verdad es que esta es la etapa perfecta para perder amigos, donde todos se envuelven en sus propios asuntos y se sumen en su propia crisis, cada cual lidiando con su batalla, así como tú, pero, no todo es malo, conocerás nuevos que te acompañarán en nuevas jornadas y mientras se pueda, estarán en el tren de tu vida.

Te conocerás mejor a ti misma, descubrirás tu risa, contemplarás tu llanto, valorarás tus esfuerzos y reconocerás tus logros y claro, reprocharas los desaciertos, tendrás mayor claridad sobre el sí o el no, en fin, te volverás tú mejor amiga.

“No tengo tiempo”, nos volvemos tan esclavos de esta frase que perdemos más tiempo, lamentándonos qué haciendo las cosas, “se hace haciendo”. Creo que no hay nada más real que esta frase, siempre y cuando nos dispongamos a hacer, tendremos metas que agragarán más horas al día. Y ante esa realidad no te limites en lamentos, como el “no puedo, no tengo tiempo”. Sí tienes, solo que está mal administrado.

Tal vez tu problema sea aún mayor que unos grados escolares o perder tal amigo, porque sientes que tu vida va en círculo y no conoces el camino indicado porque nos han dicho que en esta edad se define nuestro futuro, que “las decisiones que tomes hoy serán decisivas en lo adelante” y ¿Quién dijo que no? Comparto esas ideas y junto a ellas, expreso mi mejor invitación para que seas feliz, que la decisión que tomes hoy sea la de sonreír más, estar más presente en tus cosas, ser libre, cantar, bailar, aprender e incluso cometer errores, esos que haciéndolos aprendes a no volverlos a cometer y saber cuál son los impactos que tendría en tu vida, positivo o no.

Haz de todo, súmete en tu crisis, pequeña o grande, no importa, al final es la tuya. Ten presente que cada noche la luna ilumina en la oscuridad y las estrellas no dejan de brillar, sin importar qué tan gris haya estado el día. Todo pasa, quizás eso que tanto hoy te causa duda, preocupación o inseguridad, mañana será un motivo por el cual sonreír al mirar atrás.

Todo no siempre va a ser fácil, cada atleta necesita meses de calentamiento y preparación para cada una carrera, juego o enfrentamiento. Tú necesitas pruebas, dudas e incertidumbre para mostrarte en el terreno de la vida tal y como eres, capaz de alcanzar los primeros lugares que te propongas. Nada esta escrito.

Y al final de eso se trata la carrera de la vida y, como los deportes, a veces se gana, se aprende, o simplemente los atletas no se pueden presentar por lesiones. No importa la marca que hayas logrado o en qué lugar hayas quedado en la competencia en conjunto, al final del día tú marca personal es la única que importa porque te definirá como deportista, te servirá para otras competencias y si en una categoría no se pudo, quizás otro día y en una más adecuada para ti, será la indicada.

Que el éxito ajeno, las constantes preguntas, el reloj de la vida, la satisfacción de un tercero, los estigmas sociales o los “así debe ser”, no turben tu capacidad de ser feliz, de agradecer el aquí y ahora, disfrutar el presente, olvidar el pasado y no preocuparte por el futuro sea cual sea la crisis que enfrentes cada día.

Cuando todo se acabe solo nos llevaremos las risas que no vuelven, el abrazo a un ser querido, los momentos improvistos llenos de casualidad y felicidad y los detalles que llenan la vida.

Si de algo estoy de acuerdo es que estos son nuestros años dorados, que en efecto no vuelven, donde compilaremos historias para nuestros nietos. Sin hablar de la caótica “crisis de los 20”.