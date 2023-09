La joven escritora dominicana Charlize Morrison Jiménez ganó siete categorías literarias en el prestigioso premio estadounidense Scholastic Art & Writing Awards, de la Alianza para Jóvenes Artistas y Escritores (Alliance for Young Artists & Writers), en la versión regional de Florida.

Charlize Morrison Jiménez de 18 años de edad, obtuvo cuatro primeros lugares, un segundo lugar y dos menciones de honor.

Los primeros lugares corresponden a las categorías historia corta (Short Story) por el escrito titulado “Malena”; categoría Flash Fiction por “Trapped inside the Echo Chamber”; categoría Writing Portfolio por la narración “Risers”; categoría Ciencia ficción y fantasía (Science fiction & Fantasy) por el relato titulado “Why Jenna Does Not Sleep”.

El segundo lugar corresponde a la categoría Short Story y recibió el premio por “Oliver Green’s Roommate”; y las menciones de honor fueron otorgadas en las categorías de poesía, con el poema “Humane Divinity and Divine Humanity”; y ciencia ficción y fantasía (Science fiction & Fantasy) con el escrito “Riches Sprout Thorns”.

La ceremonia de premiación y los trabajos de la joven escritora dominicana Charlize Morrison, y de los demás ganadores regionales en Florida, fueron exhibidos durante semanas en el Broward Mall.

En este 2023, en la que la joven escritora dominicana participó, estudiantes de Estados Unidos y Canadá presentaron más de 300,000 obras originales en 28 categorías diferentes en arte y escritura.

Charlize Morrison tiene 18 años de edad, nació y se crió en República Dominicana.

Los premios Scholastic Art & Writing Awards se fundaron en 1923 y, durante más de un siglo, han inspirado ideas en adolescentes creativos de todo los Estados Unidos.

Son presentados por la Alianza para Jóvenes Artistas y Escritores, una organización sin fines de lucro, cuya misión es identificar estudiantes con talento artístico y literario excepcional y presentar su trabajo al mundo a través de los premios.

Esta versión del premio "Scholastic Art & Writing Awards" conmemora su 100 aniversario. Brinda a los estudiantes oportunidades de reconocimiento, exhibición, publicación y becas.