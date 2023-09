Me quedó con esas actuaciones convincentes; profesionales que hacen su trabajo de la mano de un director que sabe lo que quiere.

Prefiero esa banda sonora que presenta escenas con intención, de acuerdo con el ritmo cinematográfico.

Me quedo con esa cámara que sabe moverse de un lugar a otro sin titubeos, con la seguridad de un ser que va al combate a sabiendas que puede jugarse la vida.

Me quedo con ese guion que avanza de sorpresa en sorpresa, sin preocuparse mucho que le huelan el refajo porque al final sumerge al espectador en un abismo imposible de olvidar.

Me quedo con un director como Pablo Trapero que no olvida detalles; elige la escenografía con sabiduría como si fuera su propio hogar; un director que sabe maquillar, vestir, interactuar con su equipo, buscar el ángulo adecuado y la escena valedera sin importar el tiempo que deba gastar en lograrlo.

Me quedo con esa producción modesta, pero inmensa donde sale a reducir el talento y la creatividad del personal envuelto en la realización sin escamas enculpidas ni tanto pregonar.

En fin, me quedo con Carancho (título similar al nombre de un ave rapaz centro y suramericana) porque es cine, no aspira a otra cosa que contar una historia sin mirar el reloj ni pretender lecturas tenebrosas; me quedo porque los antihéroes no intentan, sino que aceptan lo que son aunque tratan de cambiarlo a como dé lugar.

Trapero se esmera, nos respeta, crea y sabe llevarnos de su mano por esta tragedia de entera vigencia, un cuadro lamentable vivido en su Argentina y que habla de un pasado que esperamos no ha de volver.

Ficha técnica:

País: Argentina.

Año: 2010.

Duración: 117 minutos.

Director: Pablo Trapeto.

Guion: Alejandro Fadel, Martín Mauregui, Santiago Mitre y Pablo Trapero.

Reparto: Ricardo Darín, Martina Gusmán, Darío Valenzuela, Carlos Weber y José Luis Arias.

Premios Sur: 11 nominaciones incluyendo mejor película y director

Sinopsis: Después de haber perdido su licencia, un abogado ingresa en una sociedad ilegal que se encarga de provocar accidentes automovilísticos para estafar a las aseguradoras. El destino hace que un día ese abogado conozca a una doctora en las ambulancias de primeros auxilios en Buenos Aires. (FILMAFFINITY)