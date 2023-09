Acerca de Sonidos de libertad

Para mí “Sound Of Freedom” es un cable a tierra que te hace salir de la rutina y romper con la indiferencia. ¡Cuántas cosas sin importancia nos roban la paz! Cuantos padres y familias destruidas, cuantos niños con el corazón roto, ¡cuánta indiferencia hay en nosotros! Esta película te hace llorar de tristeza y de impotencia. Sentimientos que espero nos sirvan para realizar algún aporte o iniciativa. La película que tiene clasificación 14+ y desarrolla una historia fuerte, no ralla en lo vulgar ni en escenas crudas para conectar con el público a nivel emocional. Dentro del film faltan más escenas de acción, hay momentos un poco lentos, y siento que la actuación de Verástegui como Paul y la de los antagonistas pudo ser mejor. Quien te adentra en la historia es el pequeño “Miguel” Lucás Ávila, quien con solo una mirada te puede transmitir todo el dolor de ese mundo. Me encantó la actuación de Jim Caviezel como Tim Ballard, me gustó la actuación de Cristal Aparicio como Rocío y una que otra escena de Bill Camp como "Vampiro". De la interpretación de Manny Pérez como “Fuego”, destacaría la facultad proyectar al personaje por encima de la persona. No obstante, las películas no se realizan para gustar sino para provocar y espero que esta provoque un cambio en la sociedad y en las autoridades nacionales e internacionales. Recordamos que, según declaraciones de Tim Ballard a Diario Libre, en nuestro país se han rescatado casi 300 menores usados en pornografía infantil. Que Dios siga capacitando y bendiciendo a seres humanos como él. A “Sound Freedom” le daría a nivel técnico un 7.5, pero a nivel emocional para mí logra un merecido 9 de 10.