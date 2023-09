Avia Levi: Una jefa de Misión con grandes ideas

Se llama Avia Levi, y llama la atención. No por su pelo rizado, baja estatura o inteligencia. Es por su edad. Los dominicanos no estamos acostumbrados que en el país una muchacha de 31 años asuma cargos de envergadura, no por incapaz, sino por restar importancia “al peso de las canas”.

Ella es la cónsul de Israel en la República Dominicana desde hace un año. Vive con la frente en alto, orgullosa de su labor. Exhibe una hoja de servicios impecable.

Trabaja de sol a sol para poner en alto la amistad entre Israel y la República Dominicana. Es la jefa de Misión, y está al frente del consulado de Israel. Las relaciones han sido inmejorables a lo largo de la historia de ambos pueblos.

Mil desterrados judíos que escapaban de la bota fascista encontraron refugio aquí desde 1938 y, la gran mayoría formaron un asentamiento en Sosua, ciudad donde hoy se les venera.

Volviendo a Avia, ella sabe combinar. Su destreza diplomática y su carisma definen cuándo debe sonreír y cuándo apretar la tuerca. Concluyó con éxito el Servicio Militar, obligatorio en su país; aprobó estudios superiores; es lo que se dice una mujer preparada; conoce varios idiomas, es lectora insaciable, le gusta el cine y se desenvuelve con soltura.

La confianza del gobierno de Israel para otorgarle esta alta misión, ha cambiado el rostro protocolar del personal diplomático que llega a la República Dominicana. Tiene sus propias convicciones, pero sabe dejarlas a un lado cuando se trata de favorecer una causa.

En la embajada de Israel, ubicada ahora en el edificio Down Town Center, todo es posible. Su personal —confiesa— no es hermético, y atiende con esmero a quien busca información. A los judíos emigrantes a la República Dominicana refiere con respeto y humildad porque sabe el valor de quienes llegaron a sobrevivir cuando todo giraba contra ellos. Hoy son ciudadanos ejemplares y sus antecesores han dejado un legado que inspira admiración y respeto.

Con ella, la historia y la relaciones bilaterales con la República Dominicana se profundizan e inspiran en el respeto mutuo.

Muchos aportes al país ha dejado la gestión diplomática de la cual es miembro. Y muchas otras están en proceso.

Entre los planes de la sede diplomática, ella anuncia la llegada de jóvenes emprendedores, muchos de ellos destinados a reciclar las fuentes acuíferas para convertir el agua sucia en potable, acción conocida como tecnología para cambiar la vida. Otro aporte es la donación de “EVA”, otra tecnología que detecta el cáncer de útero, gracias a la cual, unas mil dominicanas han salvado su vida. Se espera que próximamente se donen también otros equipos con similar propósito.

Esta es Avia. Confiesa su pasión por el Caribe. Admira los cuadros de Iván Tovar y asegura que su accionar estará al lado de los dominicanos. En la entrevista ella informó de otros planes y misiones en favor nuestro. Tal vez esta entrevista puede tener una segunda parte para contarlos.