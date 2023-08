La vida da vueltas (Quinteto Victorioso, continuación)

El primero que dijo que la vida da vueltas fue un gran sabio y seguro que ya no se le paraba hacía rato ni había viagra en esa época, así que, aunque no quisiera pensaba mucho, era lo único que hacía. Ya casi se estaba muriendo cuando salió con esa y aunque haya sido la única verdad que haya dicho en toda su vida, fue una verdad muy grande. Dígalo duro y sin miedo: La vida da vueltas.

Sólo póngame de ejemplo, yo Praxísteles Santos, que me mataba con cualquiera por un “chuipi”, que a varios mandé pal otro mundo por una cortá de ojos, por na’ y ahora -pa que tu veas lo grande que son las vueltas que da esta vida- reparto galleticas a un grupo de turistas en la guagua, perdón en el Mace-tour y con mucha sonrisa y dispensé usted y siempre a su orden.

Claro, cepillaíto, gelatina en el pelo y con la camisa blanca, sin filos, bien planchada, que como la guagua lleva ese logo en un bolsillo de adelante, donde dice Macetours. Además, pantalón negro y hasta unos zapatos negros, tipo tenis, con suela de goma, que tuve que pedir prestados pa no desafinar y evitar problemas con La maceta, que hasta me jaló aparte y me dijo bien claro, que no llamara la atención, que no quiere que nos jalen otra vez por mi culpa pa la cárcel.

Y es verdad que yo nunca he sido fácil, pero tampoco bruto, ni idiota y si hay que cepillarse, me cepillo, que hasta me ‘taban relajando cuando llegué cantando la salsa vieja esa que dice: “Vaselina pa mi pelo, pa que se ponga bonito”. Y yo hasta bailé cuando me cantaron, porque uno no se puede pasar la vida cometiendo los mismos errores, uno aprende, chin a chin, algo se aprende.

En la reunión que tuvimos, donde La Maceta me jaló aparte pa’ decirme éso de que no llamara la aten-ción, se establecieron los puestos, perdón los empleos de cada uno, que ya esto es una compañía dice La maceta, que lo veamos como una oportunidad que nos está dando la vida para enderezarnos un poqui-to.

Yo y La Pancra, que hemos joseado en de to, somos los mecánicos, pero vamos arriba repartiendo ali-mentos y bebidas a los pasajeros. La Maceta es chofer, ya tú sabes, una guagua manejando una guagua. El mudo es locutor-guía del tour, de esos que van diciendo a la derecha tal cosa, a la izquierda tal otra y Fifí, que también ha joseado en la calle, va junto a La Maceta, disque ordenando.

Aunque somos muchos, ocupamos 4 asientos, La maceta dijo que eso sólo es al principio, luego nos re-partiremos en rutas distintas. Por ahora, se calcula y no se venden esos asientos, como quiera hay ga-nancia, dice La Maceta y ojalá que así sea.